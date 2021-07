Nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. NFZ nie będzie uzależniał wynagrodzenia od mediany udziału teleporad w ogólnej liczbie porad. Nowe zasady finansowania POZ wypracuje specjalny zespół.





RynekZdrowia/Raf

RynekZdrowia/Raf • 10 lip 2021 20:25





Koniec wojny o teleporady? Będą nowe zasady płacenia lekarzom rodzinnym. (Fot. Shutterstock)

Więcej teleporad, mniej pieniędzy - tak miało być

Zgodne z właśnie uchylonymi przepisami, od 1 września br. zasady premiowania lekarzy POZ miały zostać oparte na medianie udziału teleporad w stosunku do ogólnej liczby świadczeń.

NFZ co miesiąc miał publikować informacje o odsetku teleporad we wszystkich poradach POZ (za poprzedni miesiąc), łącznie z medianą ich udziału we wszystkich poradach POZ w Polsce. Poradnie, które przekroczą ten próg 1,5-krotnie w miesiącu, otrzymywałaby niższe wynagrodzenie.

Na wyższe wynagrodzenie mogłyby liczyć placówki, w których udział porad zdalnych byłby dwukrotnie niższy niż próg wskazany przez NFZ w danym miesiącu, obliczony w skali kraju.

Lekarze rodzinni ostro zaprotestowali przeciwko takim rozwiązaniom. NFZ wycofał się z nich w następstwie zawartego 27 lipca porozumienia z reprezentującą placówki POZ Federacją Porozumienie Zielonogórskie.

