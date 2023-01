Nowe ulgi podatkowe. Jak zaoszczędzić na podatku dochodowym za 2022 rok

PIT-0 4+ to ulga dla podatników wychowujących co najmniej czwórkę dzieci. Rodzic lub opiekun prawny 4 lub więcej dzieci może nie płacić podatku dochodowego od rocznych przychodów nieprzekraczających 85 528 zł. Z ulgi PIT-0 dla rodzin 4+ może skorzystać osoba, która w ciągu roku wykonywała władzę rodzicielską lub była opiekunem prawnym co najmniej 4 dzieci. Ulga przysługuje, jeśli dzieci, którymi opiekuje się podatnik, są: niepełnoletnie; pełnoletnie, ale otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny; pełnoletnie, ale uczące się (jednak dziecko nie może mieć więcej niż 25 lat).

PIT-0 dla seniorów to ulga podatkowa, dzięki której przychody do wysokości 85 528 zł rocznie pracujących mężczyzn, którzy mają więcej niż 65 lat, i kobiet powyżej 60. roku życia są zwolnione od podatku. Obejmuje ona osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego kontynuują pracę zawodową, jednocześnie nie pobierając emerytury i które podlegają ubezpieczeniu społecznemu.

PIT-0 dla osób powracających z zagranicy. Skorzystają z niej osoby, które zdecydowały się wrócić z zagranicy i zamieszkać w Polsce. Ulga przysługuje przez cztery lata, a w każdym roku przychód do 85 528 zł jest nieopodatkowany. Oznacza to, że łączna wysokość przychodów, od których nie trzeba płacić podatku w ciągu 4 lat, to 342 112 zł. Z ulgi mogą skorzystać osoby, które przeprowadziły się do Polski po 31 grudnia 2021 roku i podlegają w naszym kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to konieczność płacenia podatków w Polsce, niezależnie od miejsca źródła przychodów. Z ulgi tej skorzystają tylko osoby, które nie mieszkały w Polsce przez co najmniej trzy lata kalendarzowe, poprzedzające rok, w którym przeprowadziły się do Polski i które nie miały w Polsce miejsca zamieszkania od początku roku, w którym się przeprowadziły, do dnia poprzedzającego powrót.

Wspólne rozliczenie podatków nawet dla małżeństwa zawartego w sylwestra

Zmiany w rozliczeniu za 2022 rok czekają też na małżonków korzystających ze wspólnego rozliczenia.

- Warto też pamiętać, że podatnicy rozliczający się na skali podatkowej mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Obowiązujące przepisy od 2022 r. pozwalają na wspólne rozliczenie, nawet jeśli małżeństwo zostało zawarte w sylwestra. W poprzednim stanie prawnym małżeństwo musiało trwać cały rok. Obecnie wystarczy, że jesteśmy małżeństwem na koniec roku - mówi PulsHR.pl Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Nowy wyjątek dla prowadzących działalność gospodarczą

Ze wspólnego rozliczenia nie skorzystają pary, w której jedno z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną inną formą niż skala podatkowa, ale i tu pojawia się nowość.

- Wyjątkiem od 2022 r. jest to, że jeśli na tej innej formie opodatkowania nie osiągniemy żadnych przychodów i nie poniesiemy kosztów, w takim przypadku jest możliwość skorzystania ze wspólnego rozliczenia - dodaje Juszczyk.

Ulga prorodzinna i nowy limit zarobków dziecka

Jedną za zmian, która dotyczy rozliczenia PIT za 2022 rok, jest także zwiększenie rocznego limitu zarobków brutto pełnoletniego (do ukończenia 25. roku życia) uczącego się dziecka, po przekroczeniu którego rodzic lub opiekun traci prawo do ulgi prorodzinnej.

Czytaj także: Ulgi covidowe - komu przysługują i jak je obliczyć?

– Ten dopuszczalny dochód został znacznie zwiększony w 2022 r., do 16 061,28 zł. W poprzednich latach wynosił 3089 zł – wylicza Juszczyk.

Więcej osób skorzysta z ulg podatkowych, rozliczając się za 2022 rok (Fot. Shutterstock)

Nowe zasady ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko

Na podatników korzystających z tej preferencji podatkowej w rozliczeniu za 2022 rok czeka jeszcze jedna nowość: zmiana zasad ubiegania się o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko.

– Ze zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi prorodzinnej mogą skorzystać rodzice lub opiekunowie, którym przysługuje ulga, a którzy nie posiadają wystarczających dochodów. W takim przypadku podatek do zapłaty jest niski i nie mają od czego odliczyć ulgi na dzieci. W związku z tym mogą oni wnioskować o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli lub też o całą wartość ulgi na dziecko, jeśli nie mieli podatku do zapłaty. Istnieje jednak limit. Zwrot kwoty ulgi przysługuje maksymalnie do wartości składek ZUS. Zwrot w mojej ocenie będzie za 2022 r. wykorzystywany przez większą liczbę podatników, w związku z nową skalą podatkową. Obecnie mamy kwotę wolną od podatku na poziomie 30 000 zł. Oznacza to, że 30 000 zł jest wolne od opodatkowania. Jednak od tej kwoty płacone są składki na ubezpieczenia społeczne, jak i składka zdrowotna.

Dodatkowo jest też ulga 4+. Wyobraźmy sobie rodzinę 4+, dwoje małżonków, którzy mogą wykorzystać każdy po 85 528 zł kwoty nieopodatkowanej oraz kwotę wolną 30 000 zł. Oznacza to, że w takiej rodzinie zwolniona z opodatkowania może być łączna kwota 231 056 zł. Jest to dość dużo, dlatego też w wielu przypadkach nie wystąpi w ogóle konieczność zapłaty podatku – podaje przykład Juszczyk. – Gdyby nie ten zwrot, rodzina nie skorzystałaby z ulgi prorodzinnej – przykładowo, przy czwórce dzieci w kwocie 6924,12 zł.

Ulgi podatkowe w e-PIT lepiej dokładnie sprawdzić

Tak, jak w latach poprzednich, tak i w 2023 r. od 15 lutego na podatników w systemie Twój e-PIT będą czekały przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową zeznania roczne. Przed ich akceptacją w systemie lepiej jednak dokładnie sprawdzić, czy formularze na pewno uwzględniają wszystkie ulgi podatkowe, które nam przysługują, nie tylko te nowe.

Od 15 lutego w systemie Twój e-PIT będą czekały przygotowane zeznania roczne (Fot. PTWP)

– Co do zasady, przygotowane zeznania uwzględniają nasze ulgi z lat poprzednich. Jednak zalecam przejrzenie wszystkich ulg. W tym celu nasz przygotowany PIT roczny można edytować i skorygować zaproponowane w zeznaniu ulgi lub dodać nowe. Same ulgi w systemie są odpowiednio zapisane i też niejako system pilnuje, żebyśmy nie popełnili pomyłki, np. nie wpisali za dużej kwoty z tytułu wychowania dziecka – mówi Juszczyk.

Czytaj także: Chcą wprowadzenia nowej ulgi podatkowej. Skorzystają miliony Polaków >>>



W przypadku pomyłki możliwe jest złożenie korekty zeznania rocznego i to w 2023 roku się nie zmieni.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach