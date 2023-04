Nowe świadczenie: 300 plus co miesiąc. Ważne słowa z ministerstwa

Autor: PM

• 5 kwi 2023 13:05





Do Senatu wpłynęła propozycja, by państwo wspierało seniorów, którzy stracili swoją drugą połówkę. Wdowy i wdowcy mieliby dostawać dożywotnio 300 plus. Autor petycji uważa, że małżeństwa są w lepszej sytuacji materialnej i dlatego lepszym pomysłem jest wspieranie wdów i wdowców (fot. Jacek Dyląg/Unsplash)

REKLAMA

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod Senatorzy pochylili się nad petycją dotyczącą wprowadzenia nowego świadczenia. 300 plus mieliby otrzymywać emeryci, których współmałżonkowie zmarli.

Anonimowy autor wniosku podkreśla w jak trudnej sytuacji znajdują się osoby owdowiałe, krytykuje także pomysł 500 plus dla małżeństw.

Zbigniew Wasiak z resortu rodziny, a także senatorowie do pomysłu są nastawieni sceptycznie. Wdowcy i wdowy w trudnej sytuacji finansowej. Autor petycji wnosi o dodatkowe świadczenie Obecnie renta rodzinna, która przysługuje wdowie lub wdowcowi wynosi 85 proc. emerytury zmarłego małżonka. Jak poinformował Fakt, do Senatu wpłynął wniosek o wprowadzenie nowego świadczenia dla owdowiałych: 300 plus dla wdów i wdowców.



– Wnoszę, aby samotnego małżonka (wdowa lub wdowiec) objąć comiesięcznym świadczeniem w wysokości 300 zł lub jednorazową gratyfikacją finansową (w kwocie - przyp. red.) ustalonej przez Komisję ds. Petycji i Praworządności. Wsparcie miałoby objąć osoby, które były w związku małżeńskim co najmniej 45 lat – pisze autor w petycji, którą cytuje Fakt. Czytaj więcej Podwyżki w Kancelarii Prezydenta znacznie przekroczą wskaźnik dla budżetówki Świadczenie nie przysługiwałoby każdemu. Twórca wniosku wskazuje warunki

W swojej petycji anonimowy autor zaznacza, że emeryci, którzy muszą samotnie gospodarować, znajdują się w szczególnie ciężkiej sytuacji. Twórca petycji jako rozwiązanie tego problemu proponuje wspomniane 300 plus, które miałoby być wypłacane co miesiąc lub jako jednokrotna wypłata w innej kwocie. Sam autor wskazuje przy tym, że aby wypłata świadczenia mogła zostać zrealizowana, konieczne byłoby jej uwarunkowanie odpowiednim stażem małżeńskim. Autor pisma wskazał, że przysługiwałoby ono tym osobom, które spędziły ze sobą przynajmniej 45 lat życia. Autor skrytykował także kwestię 500 plus dla małżeństw. W jego ocenie jest to niesprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ "wiele par małżeńskich jest dobrze sytuowanych". – Osoby po śmierci współmałżonka muszą w większym znacznie stopniu borykać się z trudnościami finansowymi, gdyż utrzymują się już tylko z jednej emerytury. Natomiast małżonkowie będący razem mają o wiele lepszą sytuację finansową – wskazuje autor petycji. Czytaj więcej Haerowcy mają dość zajmowania się wypłatą pensji. Jest sposób, by im ulżyć Jak informuje Fakt, podczas posiedzenia senackiej komisji w sprawie petycji i pomysłu nowego wsparcia finansowego wypowiedział się przedstawiciel resortu rodziny. Stwierdził, że nie ma szans na wprowadzenie takiego dodatku. – Źródłem finansowania świadczeń jest fundusz składek pracowników i pracodawców. W obecnych przepisach mamy dodatek pielęgnacyjny i dla sierot zupełnych, oba są świadczeniami o charakterze ubezpieczeniowym. W systemie emerytalnym brak jest miejsca dla preferencji – mówił Zbigniew Wasiak z resortu rodziny. – Wprowadzenie nowych dodatków do emerytury dla wybranych grup ubezpieczeniowych doprowadziłoby do naruszenia reguły, bo nie miałyby one pokrycia w składce – dodał. Dziennik informuje, że wątpliwości mieli także sami senatorowie i w efekcie zakończyli prace nad petycją. Nie powstanie projekt ustawy, który przewidywałby wsparcie dla wdowców. Czytaj więcej Wysokość i data wypłaty czternastej emerytury będzie elastyczna Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu