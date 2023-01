Niskie pensje coraz bardziej dają nam w kość. Polacy oszczędzają już, gdzie się da

Większość z nas jest obecnie zmuszona do tego, aby rezygnować z niektórych wydatków, na które wcześniej było miejsce w comiesięcznym budżecie. Ponad 25 proc. ankietowanych deklaruje, że oszczędza na wszystkim, na czym może. Przede wszystkim jest to jedzenie „na mieście” (42,5 proc.), nowe ubrania (38,5 proc.), rozrywka i kultura (37,5 proc.), podróże (30,6 proc.) oraz usługi fryzjerskie i kosmetyczne (31,8). Zaledwie 4,6 proc. nie musi oszczędzać w ogóle.

Na wszystkim oszczędzają głównie osoby powyżej 50-tego roku życia (33,8 proc.). Młodzi, do 24 roku życia, rezygnują przede wszystkim z nowych ubrań (50,1 proc.). W każdej przebadanej grupie wiekowej sposobem na oszczędzanie jest rezygnacja z kultury i rozrywki (prawie 40 proc.). To na czym większość nie oszczędza to zdrowie. W grupie badanych powyżej 50 lat, tylko 9,2 proc. rezygnuje z wizyt lekarskich i badań, a w grupie 25-34 lat zaledwie 4,8 proc..

Praca dorywcza – metoda na podreperowanie domowego budżetu

Pytani, jaką pracę dodatkową najchętniej by podjęli, ankietowani wskazali pracę dorywczą zdalną, którą można wykonywać w domu (65,5 proc.), zaś łącznie 51,4 proc. fizyczną pracę dorywczą, np. w sklepie lub magazynie, lub pracę dorywczą na godziny, np. sprzątanie.

- Strefajob.pl to możliwość szybkiego znalezienia pracy „na już”. Same zlecenia to zazwyczaj proste prace, czyli inwentaryzacje, wsparcie sprzedaży, pomoc przy aranżacji sklepu, wykładanie towaru, praca jako hostessa czy prace pomocnicze w magazynach, nie wymagające szczególnych kompetencji czy doświadczenia. To praca dla każdego, zarówno studentów, jak i emerytów, osób zatrudnionych, kobiet i mężczyzn – mówi Monika Markiewicz, project manager w strefajob.pl Job Impulse.

Również dane agencji Tikrow potwierdzają ten trend. W 2022 roku zrealizowano niemal 40 tys. zleceń, to dwa razy więcej niż rok wcześniej.

- W niemal 9 na 10 przypadków zatrudniającymi byli przedstawiciele branży retail, logistyki oraz firm produkcyjnych. Po drugie firmy coraz częściej przestawiają się na planowanie grafików pracy w oparciu o smart working, elastyczne stanowiska pracy i błyskawiczne procesy rekrutacyjne - mówi Krzysztof Trębski, członek zarządu Tikrow.

- Coraz wyższe koszty stałe tworzenia etatów, m.in. w związku z podwyżką płacy minimalnej i stawki godzinowej – w styczniu i planowana w lipcu – zmuszają do szukania optymalizacji. A tańszy i szybszy proces rekrutacji pracowników na godziny gwarantuje korzystniejsze warunki obu stronom. Stąd pracodawcy chętniej będą pozyskiwać pracowników gotowych do podjęcia pracy dorywczej, których na rynku pracy jest coraz więcej – dodaje.

