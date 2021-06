Niepokojąco niski wzrost pensji. Nie tak miało być

Z najnowszej publikacji GUS wynika, że pod koniec 2020 r. liczba pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 15,8 mln osób. To o 1,9 proc. mniej niż rok wcześniej.

Przeciętne zatrudnienie w 2020 r. wyniosło 10,6 mln etatów (Fot. Shutterstock)

Największy spadek liczby pracujących odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 8,3 proc.) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,8 proc.) - wynika z danych GUS.

Jeśli chodzi o przeciętne zatrudnienie, to w 2020 r. wyniosło ono 10,6 mln etatów. Było to mniej o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł. W porównaniu z 2019 r. wzrosło o 5 proc.

Spadki liczby pracujących w gospodarce narodowej zauważalne są we wszystkich badanych sekcjach. Jak wyjaśnia GUS, to sytuacja odwrotna do obserwowanej w 2019 r., kiedy to liczba pracujących względem 2018 r. wzrosła w zdecydowanej większości sekcji.

Największy spadek liczby pracujących odnotowano w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (o 8,3 proc.) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,8 proc.). Wzrost widoczny jest tylko w jednym obszarze - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – o 1,2 proc..

Warto dodać, że w pod koniec 2020 r. największą liczbę pracujących skupiało przetwórstwo przemysłowe. Pracujący w tej sekcji stanowili 17,6 proc. ogółu pracujących w gospodarce narodowej.

Źródło: GUS

Zatrudnienie w dół

Jeśli chodzi o przeciętne zatrudnienie, to w 2020 r. wyniosło ono 10,6 mln etatów. Było to mniej o 1,7 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Dla porównania, w 2019 r. odnotowano blisko 2 proc. wzrost w stosunku do 2018 r.

W analizowanym okresie w większości sekcji przeciętne zatrudnienie zmniejszyło się. Najwyższy spadek przeciętnego zatrudnienia (o 8,4 proc.) miał miejsce w sekcji zakwaterowanie i gastronomia. O 4,5 proc. zmalało zatrudnienie w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa.

W stosunku do 2019 r. przeciętne zatrudnienie wzrosło w trzech sekcjach. Największy wzrost odnotowano w sekcji pozostała działalność usługowa (o 2,4 proc.).

