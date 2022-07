Niemcy chcą zlikwidować zasiłek dla bezrobotnych. Mają inny pomysł

jk

Zasiłek dla bezrobotnych Hartz IV ma zostać zlikwidowany. Zastąpi go dochód obywatelski. Osoby poszukujące zatrudnienia będą musiały współpracować z urzędami pracy - podpiszą tzw. plan współpracy (Fot. Shutterstock)

Jak informuje "Deutsche Welle", niemiecki zasiłek Hartz IV, który pobiera 5 mln osób, ma zostać zlikwidowany. Zastąpi go dochód obywatelski, który ma zapewnić bezpieczeństwo socjalne, większy szacunek wobec odbiorców zasiłku i wyrównanie szans. Póki co nie jest znana jego wysokość, a także nie wiadomo nic na temat sankcji za nieprzestrzeganie zasad pobierania pomocy.

Federalny minister pracy Hubertus Heil (SPD) zdradził jednak, że w pierwszych dwóch latach beneficjenci tego rodzaju pomocy będą mogli pozostać w swoich domach lub mieszkaniach, nawet jeśli ich wielkość będzie przekraczać powierzchnię przewidzianą w przepisach.

- Będą też mogli posiadać majątek w wysokości do 60 tysięcy euro bez konieczności jego naruszania. Do tego każda z osób pozostających w gospodarstwie domowym będzie mogła dysponować majątkiem do 30 tysięcy euro - pisze "DW".

Bezrobotni korzystający z pomocy będą miały swoje obowiązki. Przede wszystkim osoby poszukujące zatrudnienia będą musiały współpracować z urzędami pracy - podpiszą tzw. plan współpracy. Obowiązywać ich będzie półroczny „okres zaufania",w trakcie którego bezrobotnym nie będą groziły cięcia świadczeń. Po tym okresie dochód obywatelski będzie mógł zostać obniżony, np. jeśli beneficjent programu nie zgłosi się do zaproponowanej pracy.

"DW" informuje też, że po dwóch latach wysokość majątku, który będzie można zatrzymać, wyniesie maksymalnie 15 tys. euro. Obecnie jest to 150 euro za każdy rok. Z kolei uczniowie, studenci i stażyści będą mogli dorobić 520 euro miesięcznie, zamiast 100 euro obecnie.

