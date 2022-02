Niemców stać na coraz mniej. Podwyżki zjadła inflacja

Wzrost płac w Niemczech nie nadąża za inflacją. W 2021 roku pracownicy już drugi rok z rzędu odnotowali spadek realnych zarobków - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Oznacza to, że podwyżki nie równoważą wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podczas gdy kryzys związany z koronawirusem spowodował w 2020 roku skrócenie czasu pracy i utratę miejsc pracy oraz spadające wynagrodzenia brutto, w 2021 roku Niemców dotknęła inflacja napędzana rosnącymi cenami energii.

Tomasz Wolf

Tomasz Wolf • 17 lut 2022 16:18





Pracownicy we wschodnich Niemczech zarabiali znacznie mniej niż w Niemczech zachodnich (Fot. Shutterstock)

Miesięczne zarobki brutto, w tym dodatkowe płatności, zwiększyły się w 2021 roku o ponad 3 proc., ale wzrost ten został całkowicie skonsumowany przez inflację na poziomie 3,1 proc.

W tym roku istnieje ryzyko dalszych strat, jeśli inflacja okaże się jeszcze wyższa niż w 2021 roku, a w tej chwili wiele na to wskazuje – ocenia prosieben.at.

Osoby pracujące we wschodnich Niemczech zarabiały średnio o 11 967 euro mniej niż pracownicy w Niemczech zachodnich.

Płace realne w gospodarce niemieckiej rosły od 2010 roku. Z wyjątkiem wahnięcia w 2013 roku (-0,1 proc.), odnotowywano wzrosty od 0,5 do 2,1 proc. rocznie. Jak wynika z modeli Federalnego Urzędu Statystycznego, pracownicy mieli z roku na rok wyższą siłę nabywczą, dopóki kryzys związany z koronawirusem nie powstrzymał tego trendu. W 2020 roku płace brutto spadły o 0,7 proc. z powodu skrócenia czasu pracy podczas pandemii. Przy inflacji na poziomie 0,5 proc. realne zarobki zmalały o 1,1 proc. po raz pierwszy od wielu lat.

W tym roku istnieje ryzyko dalszych strat, jeśli inflacja okaże się jeszcze wyższa niż w 2021 roku, a w tej chwili wiele na to wskazuje – ocenia prosieben.at. W styczniu roczna stopa inflacji wyniosła 4,9 proc. Może to osłabić konsumpcję jako ważny filar gospodarki. Firmy obawiają się również konsekwencji wyższych cen energii i zazwyczaj chcą reagować podwyżkami – podkreśla Instytut Ifo. Podnosi on swoją roczną prognozę ich wzrostu - do 4 proc.

Na wschodzie Niemiec zarabia się mniej

Pracownicy we wschodnich Niemczech zarabiali znacznie mniej niż w Niemczech zachodnich, pomimo większej liczby godzin pracy. Według ostatnich danych porównawczych w 2020 roku zatrudnieni we wschodnich landach otrzymali około 12 tys. euro mniej rocznie niż w zachodnich krajach związkowych. Pracownicy w dawnym NRD w przemyśle wytwórczym i sektorze usług zarabiali średnio 39 462 euro brutto w 2020 roku i otrzymywali średnio 2 642 euro w ramach specjalnych wypłat. W krajach związkowych byłej Republiki Federalnej Niemiec pracownicy otrzymali odpowiednio: 48 974 euro brutto i 5 096 euro. Oznacza to, że pracujący we wschodnich Niemczech zarabiali średnio o 11 967 euro mniej niż pracownicy w Niemczech zachodnich. Jednocześnie przeciętny płatny tygodniowy czas pracy na wschodzie w 2020 roku wyniósł 38,6 godzin i był wyższy niż na zachodzie - 37,9 godzin. Według danych w roku przed pandemią 2019 dysproporcja była jeszcze większa i sięgnęła 12 354 euro, a różnica czasu pracy wyniosła 0,5 godziny (39,6 godziny na wschodzie i 39,1 godziny na zachodzie). Eksperci zwracają uwagę, że koszty życia we wschodnich Niemczech są nadal nieco niższe niż na zachodzie, nawet 30 lat po zjednoczeniu. Na przykład poziom czynszów w regionach metropolitalnych jak Lipsk/Halle jest znacznie niższy od poziomu, który znają mieszkańcy obszarów metropolitalnych zachodnich Niemiec.

