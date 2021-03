Niemal każdego dnia wypływają z ratunkiem. O wyższe pensje walczą kilka lat

Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwań i Ratownictwa plany na najbliższe lata ma ciekawe. Wymiana całej floty statków na nowe, szkolenia dla ratowników, ściągnięcie do jednostki młodych. Na razie musi się zmierzyć z bardziej przyziemnymi sprawami. Sprawa w prokuraturze dotycząca jego osoby oraz permanentny brak pieniędzy na podwyżki dla pracowników SAR.

Sytuacja kadrowo-płacowa w Morskiej Służbie Poszukiwań i Ratownictwa była tematem dyskusji podczas ostatniego posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wzięli w niej udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk, który odpowiada za "morską działkę", dyrektor SAR Sebastian Kluska oraz przedstawiciele strony społecznej czy posłowie zainteresowani tematem tej jednostki.

Z danych przedstawionych przez ministra Gróbarczyka wynika, że obecnie w SAR zatrudnionych jest 280 osób. W tej grupie 170 pracowników to członkowie załóg pływających, a 110 osób to pracownicy lądowi. Cztery etaty obsadzone są przez osoby niepełnosprawne.

W 2020 ratownicy uratowali z wody około 70 osób. W sumie SAR brała udział w 349 akcjach ratowniczych i wyjaśniających. Jedna z ostatnich - niestety z tragicznym finałem - miała miejsce pod koniec lutego w Dziwnowie. Zginęła cała rodzina, rodzice i dwoje dzieci.

Od września 2020 na ich czele stoi strażak Sebastian Kluska. Na profilu zawodowym na LinkedIn zaznaczył, że przez ponad 14 lat pełnił funkcję operatora w Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku, wcześniej był sternikiem w Baltic Diver Solution. Jego nominacja była jedną z ostatnich decyzji ministra Gróbaczyka, jaką podjął tuż przed likwidacją Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i wcieleniem go do Ministerstwa Infrastruktury.

W Dziwnowie samochód osobowy wpadł do rzeki Dziwna, na miejscu zdarzenia współpracują ratownicy morscy z @mspirsar oraz strażacy z @kw_pspszczecin, poszukiwania pojazdu trwają, na miejsce jadą nurkowie. @tvp_info @tvn24 @PolsatNewsPL

fot. Tomasz Szulc pic.twitter.com/4CKeVki29D — Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 🇵🇱 💯 (@mspirsar) February 28, 2021

Zdaniem Marka Rutki, posła Lewicy, Sebastian Kluska na stanowisko dyrektora został powołany niezgodnie z prawem, do tego nowy szef SAR nie ma kompetencji do pełnienia tak ważniej funkcji. Dlatego w lutym 2021 powiadomił o swoich podejrzeniach prokuraturę. Jego zdaniem naruszony został artykuł 119 ustawy o ratownictwie morskim, który mówi, jakie kryteria i wymagania trzeba spełniać, żeby zostać dyrektorem SAR. Mowa w nim o posiadaniu wyższego wykształcenia oraz wiedzy, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia z zakresu ratownictwa morskiego.

- Dyrektorem SAR powinna zostać osoba o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu w ratowaniu życia i zdrowia na morzu. To nie podlega żadnej swobodnej interpretacji. Z tego, co mi wiadomo, dyrektor Kluska nie spełnia tych wymogów. Dodatkowo uważam, że pominięcie ratowników SAR przy obsadzeniu dyrektora tej placówki nosi znamiona upokorzenia i wotum nieufności wobec ich ciężkiej służby - mówił podczas posiedzenia komisji. Przytoczył również treść ogłoszenia o pracę na stanowisko asystenta inspektora operacyjnego w SAR. - Obecnie wymaga się od niego więcej niż od dyrektora tej jednostki - zaznaczał poseł.

- Zapewniam, że kwalifikacja dyrektora Kluski są na najżywszym poziomie i nie przedstawiają żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o powołanie na stanowisko. Świeżość, jaką posiada, wnosi nowe kierunki rozwojowe w SAR, czego widzimy już pierwsze przykłady - ripostował minister Gróbarczyk.

Głos zabrał również główny zainteresowany, który stwierdził, że Lewica składając wniosek do prokuratury, zorganizowała akcję happeningową skierowaną przeciwko ministrowi Gróbarczykowi.

- Postawiliście mu zarzuty publicznie, a mnie, moje uczucia, kompetencje, doświadczenie zostawiliście na boku. Wytarliście się moim nazwiskiem. Postępujecie bardzo nieładnie - emocjonalnie komentował sprawę Sebastian Kluska.

Odpowiadając na pytania posłów o jego doświadczenie z ratownictwem morskim, mówił z kolei tak:

- Nie ma czegoś takiego jak strażak lądowy. Każdy funkcjonariusz czy pracownik jednostek ochrony przeciwpożarowej zobowiązany jest do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dotyczy to działań na lądzie, jak również na obszarach morskich. To nie jest tak, że pracując na lądzie, nie ma się zielonego pojęcia o tym, co dzieje się na morzu. Moje doświadczenie, udział w akcjach ratowniczych podnoszenia kutrów z dna, wydobywania obiektów z morza, bo również posiadam uprawnienia płetwonurków, całe moje doświadczenie zawodowe jest zaewidencjonowane, a w momencie powołania mnie na stanowisko dyrektora SAR minister znał moją całą ścieżkę zawodową - podkreślał Kluska.

Zaznaczał też, że z ratownictwem związany jest od 1998 roku. W tym czasie pracował w różnych jednostkach. W samej straży 20 lat. - Ale ludzie nie zamykają się tylko w straży. Można dalej edukować się, rozwijać swoje pasje - mówił Kluska.

Walka o wynagrodzenia

Kolejny wątek, który wywołał sporo emocji w trakcie dyskusji komisji, to kwestia wynagrodzeń. Jak prezentuje się? Z danych przedstawionych przez ministra Gróbarczyka wynika, że przeciętne wynagrodzenie, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., wynosiło 5 tys. 300 zł, co stanowi 102 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

- Dla nas rzeczą oczywistą jest, że SAR jest niezwykle istotną służbą, która ma ogromne znaczenie dla ratowania życia na morzu oraz utrzymania bezpieczeństwa wód morskich w obszarze przybrzeżnym. Dlatego naszym celem jest podnoszenie zdolności pracowników oraz sukcesywne podnoszenie wynagrodzenia. Staramy się to realizować od wielu lat, ale poziom wynagrodzeń nadal jest niezadowalający - komentował podjęte i planowane działania minister Gróbarczyk.

Minister zapowiedział też, że w ramach prac nad wieloletnim programem modernizacji SAR ma zostać przedstawiony model finansowania jednostki, który zakłada wprowadzenie podwyżek dla pracowników. Jednocześnie zaznaczył, że ostateczną decyzję w tym temacie podejmie premier Mateuszu Morawiecki i Rada Ministrów, którzy to opiniują ustawę budżetową.

Takie zapowiedzi nie uspokoiły strony związkowej, która brała czynny udział w posiedzeniu.

- Jak na tę chwilę wygląda sprawa obiecanych w 2018 roku podwyżek? W ciągu trzech lat pracownicy SAR mieli dostać średnio 1000 zł na etat. Została wypłacona tylko 1 transza - informował i dopytywał Marek Witbrot, zastępca przewodniczącego Komisji międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Morskich Służb Poszukiwania i Ratownictwa. Alarmował też, że obecna sytuacja pracowników służb morskich jest gorsza niż jeszcze rok temu.

- W piśmie ze stycznia 2021 r. poinformował nas pan nie tylko o zamrożeniu wynagrodzeń, ale też o zmniejszeniu funduszu wynagrodzeń o 429 tys. zł w tym roku. Czy ministerstwo będzie w stanie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej? Ile mamy jeszcze czekać? - zwracał uwagę ministrowi Witbrot.

Pomagamy, ratujemy, poszukujemy, a także nieustannie się szkolimy, tak abyście zawsze czuli się bezpiecznie w polskiej części Morza Bałtyckiego. Nagranie przedstawia ćwiczenia naszej flagowej jednostki Kpt. Poinc w rejonie Zatoki Gdańskiej. Wideo: @KluskaSebastian @mspirsar pic.twitter.com/xQGTJtiJJZ — Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 🇵🇱 💯 (@mspirsar) January 30, 2021

Wtórował mu Aleksander Hinc, sekretarz Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Morskich Służb i Przedsiębiorstw Ratowniczych.

- W ciągu pięciu lat pracownicy dostali 320 zł brutto. Nie będę komentował wysokości tej kwoty. Już cztery razy pytałem pana o podwyżki wynagrodzeń. Za każdym razem zwalał pan winę na ministra finansów, który nie dał dodatkowych środków, teraz pan mówi, że jest w randze podsekretarza stanu i musi czekać na decyzję zwierzchnika. Chcę poznać konkretną datę, kiedy pracownicy SAR otrzymają należne im podwyżki, bo co kryje się pod hasłem "sukcesywne podnoszenie wynagrodzeń"? Mówimy o przedziale 2000-2030 zł - komentował sytuację finansową w SAR związkowiec.

Także posłowie biorący udział w posiedzeniu zwracali uwagę na trudną sytuację finansową pracowników SAR.

- Pracownik, który jest marynarzem czy oficerem, bez problemu mógłby znaleźć pracę na rynku komercyjnym, gdzie zarabiałby dużo większe pieniądze. Bo marynarze zarabiają grubo powyżej średniej. Dlatego zastanawiam się, kto podejmuje decyzje, by urealniać wynagrodzenie do poziomu pracowników lądowych, a nie morskich. Przecież realia pracy tych drugich są zupełnie inne niż osób pracujących w biurach - komentował Michał Urbaniak, poseł Konfederacji.

Zaznaczał też, że osoby pracujące w SAR na statkach to ludzie o dużych umiejętnościach, doświadczeniu i gdyby nie zależało im na tej pracy, pewnie od ręki znaleźliby lepiej płatną.

- Jeśli chcemy, by te służby były na profesjonalnym poziomie, powinniśmy płace urealnić stosunkowo do branży morskiej - podsumowywał.

Gróbarczyk odpowiadając na pytania dotyczące kwestii wynagrodzeń, przyznał, że trudno jest mu podać konkretny termin wprowadzenia podwyżek.

- Tak jak miało to miejsce w zeszłym roku (mowa o przyznanych na koniec roku premiach), kiedy pojawiają się środki, są one natychmiast przeznaczane dla morskiej służby poszukiwania. Wniosek o podwyżki zostanie włączony w obszar ustawy budżetowej i zostanie złożony na Radzie Ministrów w ramach budżetu przyznającego środki dla SAR. Taką deklarację mogę złożyć, żadnej innej nie jestem w stanie. Za budżet odpowiada premier i Rada Ministrów, oni muszą zatwierdzić plan podwyżek - mówił polityk.

Ściągnąć młodych do SAR

Z kolei Henryk Piątkowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy, zwraca uwagę na kolejny kadrowy problem do rozwiązania. Wiek ratowników pracujących w SAR.

- Trochę trywializując, ale koledzy pracujący na SAR są w tym wieku, że sami potrzebują ratunku - komentował podczas posiedzenia. Wątek kontynuował Hinc, który przyznał, że kiedy ludzie słyszą, że ratownicy nadal pracują w wieku 65-70 lat, to chwytają się za głowę.

1/3 Następne zdarzenie również w Kołobrzegu. W trakcie prowadzonych poszukiwań mężczyzny na plaży wschodniej nasi ratownicy dostali informację od @PolskaPolicja o Kitesurferze mającym problemy w rejonie plaży zachodniej. Nagranie: Grzegorz Barański - MSPiR pic.twitter.com/lBObWDxzYq — Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 🇵🇱 💯 (@mspirsar) January 14, 2021

Dopytywali też o politykę kadrową: w jaki sposób firma planuje zachęcić młodych ludzi do rozpoczęcia pracy w SAR.

- Liczymy, że osoba Sebastiana Kluski pomoże przyciągnąć młodych pracowników do służby. W tym celu opracowywany jest również wieloletni program zmian SAR, który stworzy możliwości rozwojowe pod kątem atrakcyjności zawodu. Ale to nierozerwalnie łączy się z podwyższeniem uposażenia, nad czym systematycznie pracujemy - odpowiadał minister Gróbarczyk.

Nowe zagrożenia

Sebastian Kluska mówiąc o planach rozwojowych, jakie czekają pracowników SAR, wskazywał z kolei na zmianę technologiczną, jaka ma właśnie miejsce na Bałtyku.

- Jesteśmy na progu powstawania na Bałtyku morskich farm wiatrowych, a to przyniesie nam szereg nowych wyzwań do pokonania. W szczególności jeżeli chodzi o sytuacje związane z ratownictwem. Zmieni się charakter zagrożeń, z jakimi będą musieli radzić sobie ratownicy - wyjaśniał dyrektor SAR.

Farmy wiatrowe przyniosą dodatkowe ryzyko. Ratownicy morscy w swoją codzienną pracę będą musieli wplatać elementy ratownictwa wysokościowego.

- Dziś nie jesteśmy na to przygotowani, dlatego trwają rozmowy, by proces szkolenia w tym kierunku już wdrażać - podkreśla Kluska.

Jak dodaje, by sprostać wyzwaniom, skłania się ku temu, by od 2022 r. rozpocząć proces reorganizacji SAR. Jego elementem będzie m.in. wymiana wszystkich statków na nowoczesne jednostki. Tak, by bez problemu mogły w szybkim czasie dotrzeć w różne obszary Bałtyku.