Niemal co trzeci pracownik otrzymał podwyżkę

Jak wynika z Monitora Rynku Pracy firmy Randstad, 30 proc. pracowników przyznało, że otrzymało w ubiegłym roku podwyżkę. U 17 proc. badanych pensja zmniejszyła się. O tym, komu wzrosła płaca, decydował m.in. wiek, płeć i wykształcenie.

Jak wynika z "Monitora Rynku Pracy" firmy Randstad, większości ankietowanych (53 proc.) wskazuje, że wynagrodzenie u obecnego pracodawcy nie uległo zmianie w 2020 roku. 30 proc. respondentów przyznało, że otrzymało podwyżkę, natomiast u 17 proc. badanych pensja zmniejszyła się.

Warto zauważyć, że do zmian nie doszło przede wszystkim w centralnej Polsce (województwa: łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie) oraz na wschodzie kraju. Wraz z wiekiem uczestników malał odsetek tych, którzy otrzymali w minionym roku podwyżkę. Różnice dotyczą także płci. 28 proc. kobiet odpowiedziało, że ich zarobki zwiększyły się; mężczyzn, którzy wskazali tę odpowiedź, było więcej o 4 punktów proc.

W zestawieniu grup zawodowych najlepiej wypadają: kadra kierownicza średniego szczebla (43 proc.) oraz inżynierowie (38 proc.).

W większości stałe wzrosty wynagrodzenia wyniosły od 5 do 10 proc. (42 proc. przypadków). Mniejszą niż 5-procentową podwyżkę otrzymało 24 proc. badanych, a na wzrost wynagrodzenia o 10 do 20 proc. wskazało 20 proc. ankietowanych.

Wzrost pensji zależał od wykształcenia. 10 proc. ankietowanych z ukończonymi studiami mogła pochwalić się wzrostem pensji powyżej 20 proc., podczas gdy w grupie osób z wykształceniem podstawowym i zawodowym takiej odpowiedzi udzieliło zaledwie 2 proc. ankietowanych.

Z badania wynika, że podwyżki w wysokości od 5 do 10 proc. utrzymywały się na niemal identycznym poziomie wśród grup wiekowych 18-29 (38 proc. odpowiedzi), 30-39 (37 proc.) i 40-49 (37 proc.), podczas gdy wśród pracowników w wieku od 50 do 64 lat było to aż 62 proc. ankietowanych.

Źródło: Monitor Rynku Pracy firmy Randstad

51 proc. respondentów zadeklarowało, że zmiana wynagrodzenia odpowiadała ich przewidywaniom. 31 proc. badanych przyznało, że była ona poniżej oczekiwań, a 18 proc., że była wyższa.

Osoby, których pensja zmniejszyła się (30 proc. respondentów), najczęściej miały do czynienia z obniżką rzędu 5-10 proc. Prawie taka sama liczba badanych (29 proc.) musiała liczyć się ze zmniejszeniem zarobków o 10-20 proc. Więcej niż 20 proc. pensji straciło 24 proc. pytanych osób.

Zadowolony inżynier

W kwestii zadowolenia z aktualnego wynagrodzenia, 45 proc. respondentów mówi o satysfakcji (przed rokiem było to 48 proc.). 31 proc. o swoich pensjach nie mówi ani dobrze, ani źle (przed rokiem – 30 proc.), a negatywnie ocenia ich poziom 23 proc. badanych (przed rokiem 22 proc.). Aż 69 proc. pytanych inżynierów odpowiedziało, że jest zadowolonych z aktualnego wynagrodzenia.

Relatywnie dużą satysfakcję (ponad 50 proc. pozytywnych odpowiedzi w każdej z grup) zaobserwowano również wśród pracowników kadry kierowniczej średniego szczebla oraz kadry zarządzającej. Największy odsetek osób z zadowalającym poziomem pensji dotyczy branż takich jak telekomunikacja i IT (53 proc.), edukacja (51 proc.) oraz przemysł (50 proc.).

Obniżki? Ze zrozumieniem

Osobom badanym zadano również pytanie o to, czy dotyczyła ich czasowa zmiana wynagrodzenia z powodu pandemii. 26 proc. ankietowanych przyznało, że ich zarobki zmniejszyły się. 9 proc. cieszyło się większą pensją, natomiast u większości badanych (65 proc.) nie doszło do czasowej zmiany honorarium. Obszary Polski, w których na jakiś czas obcięto wypłaty największej liczbie pracowników to południe (32 proc.) oraz północ (30 proc.).

Źródło: Monitor Rynku Pracy firmy Randstad

Do czasowego zmniejszenia wynagrodzenia przyznało się 30 proc. badanych z grupy 18-29 lat oraz 28 proc. z grupy 30-39 lat. Branżą, która została tym dotknięta zdecydowanie najbardziej, okazało się hotelarstwo i gastronomia (49 proc.). Czasowe zwiększenie pensji najbardziej odczuli natomiast pracownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

- Badanie potwierdza to, co wiemy z doniesień medialnych. Branże w najostrzejszy sposób objęte ograniczeniami działalności tną ile mogą wszelkie dodatki i wynagrodzenia, aby utrzymać stan zatrudnienia. To działania, które – przynajmniej do tej pory – nie spotkały się ze sprzeciwem pracowników. Nie słychać o protestach czy strajkach pracowników. Wydaje się więc, że obie strony zdają sobie sprawę, że sytuacja jest trudna - mówi Monika Fedorczuk, ekspert rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

- Pytanie, co będzie się działo w kolejnych miesiącach. Na ile kolejne tarcze „załatają” dziurę w dochodach spowodowaną obostrzeniami, które są coraz mocniej krytykowane przez przedsiębiorców? Sytuacja pracowników zamkniętych branż jest nie do pozazdroszczenia – często mieszkają oni na terenach, gdzie trudno o inne zatrudnienie, szczególnie takie, które oferowałoby warunki pracy podobne do tych sprzed pandemii - dodaje.

W grupie osób, którym czasowo obcięto wynagrodzenie, 30 proc. przyznało, że obniżka wynosiła 20 proc. i więcej. Osoby, które z powodu pandemii przez jakiś czas zarabiały lepiej, w większości (38 proc.) otrzymały od 5 do 10 proc. dotychczasowego honorarium.

2021 rokiem podwyżek?

Według badania prowadzonego przez firmę Grant Thornton, średnie i duże firmy w Polsce zamierzają w 2021 roku wyjątkowo często podnosić płace swoich pracowników. Prawie dwóch na pięciu szefów dużych i średnich przedsiębiorstw jest przekonanych, że w 2021 r. podniosą wynagrodzenia swoim pracownikom.

Sześć i pół razy mniej firm deklaruje obniżkę płac. Wynik netto (pokazuje różnicę między odsetkiem przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń, a odsetkiem tych, które zamierzają ciąć płace w 2021 r.) wynosi 33 punkty proc. To wynik znacznie lepszy niż deklarowany przed rokiem (a dotyczący planów na 2020 r.) - wtedy wyniósł zaledwie 20 punktów proc.

Również z raportu płacowego Hays Poland wynika, że 57 proc. firm w strategii na rok 2021 uwzględnia podwyżki płac. Najczęściej dotyczy to firm z branży life sciences, produkcyjnej, finansowo-księgowej oraz IT.

Pracownicy wykazują się umiarkowanym optymizmem wobec perspektywy zmian wynagrodzenia w bieżącym roku. Podwyżek oczekuje 34 proc. respondentów, a 28 proc. przewiduje, że ich zarobki pozostaną na tym samym poziomie. Niepewność wobec rozwoju sytuacji na rynku pracy sprawiła, że aż 36 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na to pytanie.