Niecałe 3 tys. zł na rękę. IT nie zawsze płaci ponad średnią

Z raportu No Fluff Jobs wynika, że połowa juniorów IT (niezależnie od płci) zarabia między 3 a 5 tys. zł netto. Przy czym pensje aż jednej trzeciej z nich nie przekraczają dolnych widełek. Zarobkami powyżej 8 tysięcy zł netto może pochwalić się jedynie 2 proc. juniorów ankietowanych przez portal No Fluff Jobs we wrześniu i październiku tego roku.

Natomiast oczekiwania juniorów w kwestii wysokości pensji są zdecydowanie wyższe. Niemal połowa zadeklarowała kwotę pomiędzy 5 a 8 tys. zł netto. Z kolei pensją w przedziale między 3 a 5 tys. zł netto zadowoliłoby się 45 proc. kobiet i 32 proc. mężczyzn. O zarobkach powyżej 8 tys. zł netto marzy ponad 13 proc. mężczyzn i tylko 5 proc. kobiet.

A jak wygląda rzeczywistość? Do 30 proc. juniorów w branży nie zarabia obecnie więcej niż 3 tys. zł na rękę, a pensje blisko 80 proc. nie przekraczają 5 tys. zł netto.

By zarabiać, także 3 tys. zł na rękę, trzeba mieć pracę. Tymczasem raport No Fluff Jobs pokazuje niepokojącą tendencję, na którą mogła wpłynąć pandemia i czasowe wstrzymanie rekrutacji juniorów.

- Aż 77 proc. respondentów na poziomie junior miało lub ma problem ze znalezieniem pracy w branży. Blisko połowa ankietowanych, nadal szuka pracy. Optymizmem napawają dane od tych, którzy zatrudnienie już znaleźli. Większości z nich (24 proc.) zdobycie pracy zajęło niespełna 3 miesiące, a maksymalnie pół roku szukało jej kolejne 8 proc. ankietowanych - mówi Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Juniorzy skarżą się między innymi na bardzo mały wybór ofert, dużą konkurencję na jedno miejsce i wysokie wymagania pracodawcy względem osób młodych stażem. Trudność stanowi też często brak doświadczenia komercyjnego, choć - jak wynika z ankiety - 47 proc. początkujących programistów ma już na swoim koncie przynajmniej jeden zrealizowany projekt komercyjny.

Z badania No Fluff Jobs wynika, że aż 41 proc. juniorów w ostatnich kilku miesiącach, kiedy życiem zawodowym i społecznym rządzi koronawirus, brało udział w rekrutacjach zdalnych. Co trzeci młody specjalista IT dobrze ocenia przygotowanie firm do procesu rekrutacji na odległość, ale niektórzy mają też pewne zastrzeżenia co do przekazywanej przez rekruterów informacji zwrotnej, liczby stanowisk juniorskich i przygotowania do rozmów z kandydatami. Aż 2/3 juniorów pozytywnie ocenia pracę zdalną, a co czwarty wskazuje, że wykonywanie obowiązków spoza biura podnosi jego efektywność.

- Miejsce pracy nie determinuje jej jakości. Znajdziemy porównywalną ilość zwolenników i przeciwników tak pracy zdalnej, jak i pracy stacjonarnej. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji, a także warunków do pracy w trybie home office. Z naszych doświadczeń wynika, że choć przybywa ofert w trybie całkowicie zdalnym i skuteczność tych rekrutacji jest większa, to jednak nie wszyscy chcą i mogą pracować w trybie zdalnym - komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Umowa i rozwój

Z ankiety No Fluff Jobs wynika, że najbardziej pożądaną formą zatrudnienia przez juniorów jest umowa o pracę - takiej odpowiedzi udzieliło 71 proc. ankietowanych. Z kolei umowę zlecenie, jak i umowę B2B jak pierwszy wybór wskazuje ten sam odsetek początkujących - po 14 proc.

Czego młodzi specjaliści IT oczekują od pracodawców? Aż dla 97 proc. juniorów najważniejsze są możliwości rozwoju, a dla 80 proc. atmosfera w pracy. Najmłodsi stażem specjaliści IT liczą także na sukcesywny wzrost zarobków (65 proc. respondentów), równie ważna jest dostępność szkoleń (57 proc.) czy szansa na awans (54 proc.). Na dodatkowych benefitach zależy tylko co piątemu juniorowi.

Studia informatyczne i kursy programowania są podstawowym źródłem wiedzy dla juniorów w branży IT. 33 proc. uczyło się programowania na studiach licencjackich, a jedynie 7 proc. kontynuuje naukę na magisterskich. Uczestnictwo w kursach zadeklarowało 30 proc. młodych specjalistów, a 16 proc. zawodu uczyło się w szkołach programowania.

fot. shutterstock

- Za sukcesem organizacji stoją ludzie, a za tym największym różnorodne zespoły, także pod kątem doświadczenia. To co często charakteryzuje juniorów, to ogromna chęć do nauki, zapał i otwarta głowa. Swoją postawą i pozytywnym podejściem zarażają innych, a to dobrze wpływa na dynamikę zespołu - mówi o plusach posiadania w zespole juniorów Monika Pudło z Pega. Jak dodaje, kluczem do sukcesu w zatrudnieniu juniora jest odpowiednio zaplanowane wdrożenie.

- Musimy mieć pewność, że nowo przyjęty junior będzie mieć swój indywidualny plan na rozwój, nad którym czuwa manager oraz mentor. Włączenie całego zespołu w proces onboardingu pomoże każdej ze stron. Każdy powinien znać swoją rolę w tym procesie. Dzięki temu wszyscy mogą odnieść z tego najlepsze dla siebie korzyści - seniorzy satysfakcję z dzielenia się wiedzą, a kompleksowo wdrożeni juniorzy, w konsekwencji dużą wartość do zespołu, i to szybciej niż byśmy się tego spodziewali. Ponadto mentoring prowadzony przez seniorów jest dla nich świetną okazją do rozwoju umiejętności miękkich, co jest nieodzowne na tym etapie rozwoju ich kariery - podsumowuje.

Zarobki w IT

- Programiści to jeden z niewielu zawodów, którego skutki pandemii albo nie dosięgnęły, albo dosięgnęły w bardzo niewielkim stopniu. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej średni wzrost wynagrodzeń w tym sektorze – począwszy od marca 2020 do dziś - wynosi optymistyczne 5-10 proc.. Poza tym, aż 18 proc. specjalistów IT deklaruje, że ich zarobki w tym okresie wzrosły - komentuje Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT ze szkoły programowania online Kodilla.com.

Zarobki w branży IT różnią się w zależności od formy zatrudnienia. W przypadku umów o pracę, 60-70 proc. ofert proponowanych przez agencje czy portale rekrutacyjne to stanowiska z wypłatą rzędu od 15 tys. zł wzwyż. Najwięcej takich propozycji jest dla kandydatów posiadających co najmniej 4-5-letnie doświadczenie w branży i rozległą wiedzę na temat rozwiązań komercyjnych.

- Oczywiście, zdarzają się firmy, które oferują wyższe wynagrodzenia, nawet do 18 tys. zł brutto. Trzeba też pamiętać o podwyższonych kosztach uzyskania przychodu, powiększających kwotę netto, którą pracownik otrzyma po odliczeniu podatków - tłumaczy Krzysztof Kobyliński, lider zespołu IT w firmie Devire.

Na jeszcze więcej ofert mogą liczyć programiści, którzy chcą pracować na kontraktach B2B. Propozycji pracy, za którą pensja zaczyna się od 15 tys. zł brutto, jest aż 80 proc.. Takie wynagrodzenia oferowane są zazwyczaj ekspertom na poziomie regular oraz senior, którzy posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w branży.

Choć, jak przyznaje Anastasia Kotliarenko z Devire, są wyjątki od tej reguły. - Ogólna tendencja jest taka, że programista, który chce zarabiać na umowie B2B 15 tys. złotych i więcej, powinien posiadać od 3 do 5 lat doświadczenia. Zdarza się jednak, że programista z 2-letnim doświadczeniem otrzyma wynagrodzenie na podobnym poziomie. Wszystko zależy od technologii, w której programuje - mówi ekspertka.