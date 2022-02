Nie wierzcie w 10 tysięcy na start. Naprawdę w IT płacą mniej, dużo mniej

Legendarne 10 tys. zł na rękę na starcie w IT to mit. Jak wynika z najnowszego badania No Fluff Jobs i Uniwersytetu SWPS, zarobki początkujących specjalistów są dużo niższe. Ponad 40 proc. początkujących w IT zarabia od 4,1 do 6 tys. zł netto, a nieco ponad 38 proc. – od 2,1 do 4 tys. zł netto. Tylko nieliczni zadeklarowali wynagrodzenia na poziomie poniżej 2 tys. zł netto (3,9 proc.), bezpłatny staż (3,5 proc.) lub dochody w granicach 8,1-10 tys. zł netto (3,1 proc.).

Autor: KDS

• 17 lut 2022 20:00





Legendarne 10 tys. zł na rękę na starcie w IT to mit (fot. Unsplash/Christina @ wocintechchat.com)

REKLAMA

Według szacunków w Europie już teraz brakuje aż 600 tys. specjalistów od IT. Zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie jeszcze większe.

Z raportu „Kompetencje w IT. Perspektywy kandydatów, specjalistów i rekruterów” wynika, że juniorzy i stażyści, czyli początkujący w IT, stanowią łącznie 22 proc. wszystkich pracowników branży w Polsce.

– Jest ich niemal tyle samo, co seniorów. Firmy nie powinny ich ignorować – mówi Paulina Król, head of people & operations w No Fluff Jobs. Jak kształtują się ich zarobki?

Jak wynika z badania No Fluff Jobs i Uniwersytetu SWPS, ponad 40 proc. początkujących w IT zarabia od 4,1 do 6 tys. zł netto, a nieco ponad 38 proc. – od 2,1 do 4 tys. zł netto. Nieliczni zadeklarowali wynagrodzenia na poziomie poniżej 2 tys. zł netto (3,9 proc.), bezpłatny staż (3,5 proc.) lub dochody w granicach 8,1-10 tys. zł netto (3,1 proc.).

I choć według kandydatów do pracy w IT perspektywa dobrych zarobków w przyszłości jest ważna, to wśród najważniejszych kwestii skłaniających ich do wejścia w branżę w skali od 1 do 5 najwięcej punktów uzyskało elastyczne podejście do pracownika w IT (4,55). Zarobki znalazły się na miejscu drugim (4,54), a na trzecim innowacyjność branży (4,32).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grafika: No Fluff Jobs

W raporcie zbadano również poziom doświadczenia pracowników branży IT. Okazało się, iż juniorzy i stażyści stanowią 22,5 proc. wszystkich pracowników tego sektora w Polsce. Dla porównania seniorzy i eksperci to 21,2 proc., a najliczniejsza grupa, czyli specjaliści IT z doświadczeniem na poziomie średniozaawansowanym – 30,7 proc. 15 proc. stanowią z kolei liderzy i managerowie, a pracownicy wysokiego szczebla (dyrektorzy, CEO) – 2,6 proc. Nieco ponad 6,3 proc. specjalistów IT przyznało, iż w firmie, w której pracują, w nazwie stanowiska nie jest określany staż pracy. Blisko 2 proc. wskazało, iż piastuje inne stanowisko niż wszystkie określone w badaniu.

– Juniorzy i stażyści to duża grupa pracowników w IT. Według raportu jest ich niemal tyle samo, co seniorów. Firmy nie powinny ich ignorować – mówi Paulina Król, head of people & operations w No Fluff Jobs. – Zwłaszcza gdy mierzymy się z tak dużym zapotrzebowaniem na usługi IT, a jednocześnie niedoborem specjalistów na rynku. Według szacunków w Europie już teraz brakuje ich aż 600 tys., a zapotrzebowanie w kolejnych latach będzie jeszcze większe. Chcieliśmy, aby raport „Kompetencje w IT” pozwolił zrozumieć potrzeby i oczekiwania zarówno kandydatów, pracowników IT, jak i pracodawców reprezentowanych przez rekruterów. Wierzymy, że wyniki naszego raportu okażą się pomocne i przyniosą wymierne korzyści każdej z tych grup. Awans w IT, czyli długa i wyboista droga Z badania wynika, że droga do zdobycia wyższego stanowiska w IT bywa długa. Ponad połowa początkujących w IT przyznała, iż ma już w branży od 2 do 5 lat doświadczenia, przy czym w ubiegłym roku awansowało jedynie 27,8 proc. juniorów. – W branży IT przeskok z juniora na mida często wymaga więcej czasu i umiejętności niż awans z mida na seniora. By pomóc początkującym specjalistom rozwinąć skrzydła, warto np. wprowadzać w organizacjach programy mentoringowe i dbać o to, aby każdy junior czy juniorka mieli swojego tzw. „buddy'ego”, czyli osobę wyższą stażem i doświadczeniem, która pomoże im sprawniej wdrożyć się w projekt i posłuży konsultacją merytoryczną w przypadku wątpliwości – mówi Paulina Król. Grafika: No Fluff Jobs Zapewnia też, że inwestowanie w juniorów przyniesie korzyści w przyszłości, firmy zyskają bowiem oddanych i zaangażowanych midów, a potem – seniorów, których tak brakuje na rynku pracy IT. Z kolei sami specjaliści IT na początku swojej drogi zawodowej powinni wykazać się proaktywnością i z zaangażowaniem chłonąć wiedzę od bardziej doświadczonych. Na tym etapie kariery szczególnie ważne są kompetencje miękkie: zdolność pracy w grupie, przyjmowanie feedbacku czy komunikatywność. Najpopularniejsze technologie w IT Badanie pokazało, iż kandydaci IT są zdeterminowani do rozpoczęcia kariery w branży. Za najbardziej przydatne w podjęciu pracy, w skali 1-5, w tym sektorze określili bowiem samodzielną naukę (4,67). Na miejscu drugim znalazły się specjalistyczne kursy (4 punkty), na trzecim zaś – szkoła programowania (3,44). Poza podium znalazło się formalne wykształcenie (3,07). A jakie technologie uważają za potrzebne do rozpoczęcia kariery w IT? Prawie 30 proc. nie potrafiło określić, od której powinni zacząć swoją przygodę w IT. Niemal połowa kandydatów wskazała na Pythona, 44 proc. Javę, a 36 proc. SQL. Czytaj więcej: Połowa Polaków bez podwyżek. Frustracja rośnie Poza podium znalazły się JavaScript (31 proc.) i C++ (28 proc.). Ich starsi stażem, pracujący w zawodzie koledzy dokonaliby jednak innego wyboru. W pierwszej kolejności wskazali SQL (46 proc.), a następnie JavaScript (37 proc.) i Pythona (31 proc.). Java znalazła się dopiero na miejscu czwartym (27 proc.), a na piątym – C# (21 proc.). Na tak często wskazywany przez kandydatów C++ wskazało tylko 9 proc. specjalistów. Kompetencje miękkie w IT Kandydaci zapytani o to, jakie są według nich najpotrzebniejsze kompetencje miękkie w IT, jako pierwsze wskazali rozwiązywanie problemów (79,9 proc.), jako drugie i trzecie kolejno kreatywność czy innowacyjne myślenie (79,2 proc.) i elastyczność, umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku (77,7 proc.). Niewiele mniej punktów procentowych uzyskały komunikatywność i praca zespołowa (kolejno 75,5 i 71,7 proc.). Na miejscu ostatnim wskazano radzenie sobie z krytyką (66,5 proc.). Grafika: No Fluff Jobs To samo pytanie zadano również rekruterom. I tu odpowiedzi były zgoła inne niż w przypadku kandydatów. Okazało się bowiem, że w pierwszej kolejności ich zdaniem u pracowników w IT pożądana jest umiejętność pracy w zespole (90,5 proc.) i komunikatywność (85,4 proc.). Pierwszą trójkę zamknęło radzenie sobie z krytyką (67,7 proc.). Inne, tak wysoko punktowane przez kandydatów cechy, okazały się być dla rekruterów mniej znaczące. Umiejętność pracy w dynamicznie zmieniającym się środowisku uzyskała 58,8 proc. wskazań, rozwiązywanie problemów i kreatywność kolejno 49,5 i 40 proc. IT ruszyło po podwyżki Warto przypomnieć, że IT ruszyło po podwyżki. Według najnowszego badania Antal Market Research aż 88 proc. specjalistów i menedżerów z obszaru IT zwiększyło swoje oczekiwania finansowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A kwoty oczekiwanych podwyżek nie są małe. Kobiety średnio oczekują 2170 zł netto miesięcznie podwyżki, a mężczyźni 3020 zł netto. Jeżeli chodzi o poziom zajmowanego stanowiska, to największego wzrostu płac oczekują seniorzy - 3349 zł netto. A 28 proc. wszystkich badanych specjalistów i menedżerów podniosło swoje oczekiwania o więcej niż 4000 zł netto. Czytaj więcej: IT ruszyło po podwyżki. Chcą zarabiać nawet 10 tys. zł więcej Za rosnącymi oczekiwaniami stoi kilka równocześnie występujących czynników, jednak najsilniejszym z nich jest rosnąca inflacja, którą wskazuje ponad połowa respondentów. - Przedstawione wyniki pokazują, że obecna sytuacja inflacyjna oraz wprowadzane zmiany podatkowe widocznie znajdują odzwierciedlenie w oczekiwaniach finansowych kandydatów. IT to jedna z branż, w których wzrost nastąpił najszybciej. Wynika to zapewne z faktu, że to właśnie sektor IT jest jednym z obszarów, w których najczęściej wybieraną formą współpracy jest B2B, a nowe regulacje ten obszar obciążą najbardziej. Przeprowadzone badanie pokazuje, że średni wzrost oczekiwań został odnotowany na poziomie 3 tys. zł, ale warto tutaj podkreślić, że w rozmowach ze specjalistami pojawiają się też znacznie wyższe wzrosty, nawet o 8-10 tys. - podkreśla Karolina Bucka, team leader w Antal IT Services.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.