Nie tylko w IT jest dobrze. Kto wybrał tę branżę, nie ma prawa narzekać

Z raportu ABSL „Sektor Nowoczesnych Usług Biznesowych w Polsce 2022” wynika, że firmy działające w sektorze zatrudniały 400 tys. osób – to o 11,6 proc. więcej niż w roku poprzednim. Oznacza to, że w drugim roku pandemii powstało blisko 42 tys. nowych miejsc pracy.

Działalność w ubiegłym roku rozpoczęło 46 nowych centrów, w których powstało 6400 miejsc pracy.

- W ciągu ostatnich dwóch lat rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, czego potwierdzeniem jest rekordowy wzrost eksportu usług biznesowych. Sektor wyjątkowo szybko i zwinnie dostosował się do okoliczności. Ewoluowały modele biznesowe, doskonalono plany zapewniające ciągłość operacyjną, koncentrowano się na wartościach. Elastyczność i szybkość adaptacji do zmian pozwoliły na spektakularny wzrost sektora, głównie za sprawą reinwestycji, a to oznacza, że potrafiliśmy wykorzystać szanse i przekonać globalne firmy do zwiększenia inwestycji w Polsce. Tę pracę w największym stopniu wykonali menedżerowie zarządzający centrami wraz ze swoimi zespołami. Stanowią oni nieocenione wsparcie dyplomacji gospodarczej – mówi prezes ABSL Janusz Dziurzyński.

Wynagrodzenia w BPO i SSC powyżej średniej

Na podstawie danych pochodzących z procesów rekrutacyjnych realizowanych przez firmę Cpl na terenie Polski, Czech, Słowacji oraz Węgier powstała 3. edycja raportu Cpl „CEE Salary Guide 2023”.

Zawarte w dokumencie stawki płac stanowią średnie miesięczne wynagrodzenia brutto na umowę o pracę. Wskazane w raporcie przedziały wynagrodzeń nie obejmują dodatkowych świadczeń oferowanych pracownikom oraz zakładają znajomość języka angielskiego jako języka obcego.

- Pandemia COVID-19 zmusiła wielu przedsiębiorców do poszukiwania oszczędności. Aktualnie obserwujemy wzrost zainteresowania zewnętrznymi ekspertami ds. księgowości i finansów oraz doświadczonymi pracownikami z obszaru customer service i spodziewamy się pogłębienia tego stanu. Warto jednak w tym przypadku pamiętać, że zainteresowanie specjalistami z określonych obszarów będzie uzależnione nie tylko od branży, ale i jej odporności na koniunkturę w kraju. Biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie względy ekonomiczne danej organizacji decydują o transferze usług do innych jednostek, branża usług wspólnych w najbliższych latach może odnotowywać znaczące wzrosty – mówi Katarzyna Piotrowska, country manager w Cpl Poland.

Wysokość zarobków w branży SSC/BPO uzależniona jest od obszaru specjalizacji, doświadczenia oraz zajmowanego stanowiska. Aktualne uśrednione stawki w tej branży przedstawiają się następująco:

Pensje w PO/SSC w Polsce. Ile można zarobić w usługach dla biznesu? (źródło: Cpl)

Wyniki raportu pokazują, że Polacy zarabiają porównywalnie do Słowaków oraz Węgrów, jednak mniej od Czechów, a różnice na poszczególnych stanowiskach wynoszą nawet do 5000 zł.

Zarobki specjalistów SSC/BPO w Polsce na tle krajów Europy Środkowo-Wschodniej (źródło: Cpl)

– Na tle czterech krajów regionu wybijają się Czechy, gdzie – szczególnie w Pradze – wyższe koszty życia przekładają się na adekwatnie wyższe wynagrodzenia. Co więcej, specjaliści zlokalizowani wokół dużych miast mogą liczyć na konkurencyjne stawki, a im dalej od stolicy, tym zarobki na poszczególnych stanowiskach mogą być niższe. Ponadto sektor SSC w Czechach wciąż boryka się z brakiem kandydatów – wielu zagranicznych pracowników powróciło do swoich krajów, a deficyt, który po nich pozostał, bezpośrednio wpływa na wysokość wynagrodzeń w 2023 roku – wyjaśnia Katarzyna Piotrowska.

Przyszłość branży BPO/SSC w jasnych barwach

Pomimo istotnego spowolnienia gospodarki wywołanego trwającą w Ukrainie wojną eksperci wciąż prognozują wzrost zatrudnienia w sektorze Global Business Services. Jeśli sektor będzie rozwijał się tak jak do tej pory, to zatrudnienie w nim w 2023 r. wzrośnie o 4,9 proc. W przypadku spowolnienia przewidywany jest wzrost rzędu 2,4 proc.

