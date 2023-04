Nie ma planów ograniczenia dostępu do pieniędzy z PPK

Nie będziemy wprowadzać żadnej zmiany, która w jakikolwiek sposób ograniczałaby dostęp uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych do dostępu do ich własnych, prywatnych pieniędzy - mówi prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny.

Pracownicze Plany Kapitałowe w przestrzeni firmowej funkcjonują już od czterech lat. Coraz częściej pojawiają się sygnały, że warto pomyśleć nad zmianą w ustawie o PPK.

Miałaby ona dotyczyć ograniczenia możliwości wypłacania pieniędzy w dowolnym momencie. Ponad 58 tys. uczestników (z 2,6 mln - dane z lutego) wybiera pieniądze z PPK na bieżąco.

Niewiele ma to wspólnego z oszczędzaniem na emeryturę. Jednak, jak zaznacza prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny, nie ma takich planów.

- Nie będziemy wprowadzać żadnej zmiany, która w jakikolwiek sposób ograniczałaby uczestnikom Pracowniczych Planów Kapitałowych dostęp do ich własnych, prywatnych pieniędzy. To niezbędne do odzyskania zaufania do tego sposobu oszczędzania na emeryturę. Część z osób zechce sprawdzić, czy można skorzystać z tych pieniędzy, dziś to sprawdzi, ale potem zacznie oszczędzać regularnie - mówi Robert Zapotoczny.

A jak przyznaje, właśnie odzyskanie zaufania społeczeństwa do długoterminowej formy oszczędzania na emeryturę jest największym wyzwaniem w sprawnym funkcjonowaniu PPK.

- Jeśli chodzi o branżę finansową, to zaufanie jest fundamentalną kwestią. Cieszy mnie, że dzięki ciężkiej pracy udaje nam się przekonać do PPK coraz więcej Polek i Polaków. Przed marcowym autozapisem było to blisko 2,6 mln osób, czyli prawie pół miliona więcej niż po czwartej fazie wdrażania programu - zwraca uwagę Robert Zapotoczny.