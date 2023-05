Nie jest łatwo wynagradzać tak, by wszyscy byli zadowoleni

Najnowszy odczyt GUS wskazuje, że inflacja nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. W marcu 2023 r. wyniosła 16,1 proc. Żywność i napoje bezalkoholowe drożały w tempie 24 proc. rok do roku, użytkowanie mieszkania i nośniki energii podrożały o 19,6 proc. w ujęciu rok do roku, wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – o 14,4 proc.

Rosnące koszty życia skłoniły Polaków, zazwyczaj niechętnych do proszenia o podwyżkę, do wykonania takiego kroku. Potwierdzają to wyniki innego badania Randstad - Monitora Runku Pracy.

Z najnowszej odsłony Monitora, przedstawionej w lutym 2023 r. wynika, że 33 proc. pracowników przyznaje, iż w ciągu trzech kolejnych miesięcy zamierza wystąpić o podwyższenie wynagrodzenia. W poprzedniej edycji badania, której wyniki poznaliśmy w październiku 2022 r., o planach związanych z rozmowami o podwyżkach mówiło zaledwie 9 proc. badanych.

Pieniądze są dziś istotne jak nigdy wcześniej. Jak je wykorzystać, by spełniły swoją rolę - zachęciły ludzi do efektywnej pracy i związania się z firmą na dłużej oraz skusiły najlepszych kandydatów do pracy? Z drugiej strony jak wyhamować wzrost kosztów prowadzenia działalności? Receptą jest posiadanie sensownego systemu wynagrodzeń. Jak go zbudować, by działał?

Jak zbudować dobry system wynagradzania pracowników?

Zadanie nie jest proste. Martyna Ratusznik, lider zespołu ds. opieki analitycznej nad klientem w manaHR, podkreśla, że dobrze zbudowany system wynagradzania przede wszystkim powinien być prosty i zrozumiały, zarówno dla osób zarządzających budżetem, jak i dla pracowników, którzy tym systemem są objęci. Im mniej jest w nim składników - dodatków stałych czy premii, tym lepiej.

- System powinien być również sprawiedliwy - oparty o wewnętrzną hierarchię stanowisk w firmie i o stawki rynkowe. Ważne, aby był spójny z kulturą i misją organizacji, powinien pomagać w realizacji strategii firmy (jeśli firma wypłaca pracownikom np. premię X, to wskaźniki służące do jej naliczania powinny być najważniejszymi wskaźnikami dla firmy). Zasady naliczania i wypłacania poszczególnych składników powinny być proste, oparte na jawnych, jasnych dla pracowników wytycznych - wyjaśnia zasady budowania systemu wynagrodzeń Martyna Ratusznik.

Zaznacza też, że pracownicy powinni być świadomi tego, co składa się na ich wynagrodzenie. Zwłaszcza że jest to część umowy o pracę. Zaś sposób naliczania i wypłacania poszczególnych składników opisany powinien być w regulaminie wynagradzania firmy.

Wynagrodzenia to nie tylko pieniądze przelewane na konto

Prof. Małgorzata Striker z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego podkreśla z kolei, że firmy chcące zbudować czy też poprawić swoje systemy płac muszą być świadome, że obecnie na wynagrodzenia patrzy się bardzo szeroko.

- Wynagrodzenie to nie tylko pensja wypłacana w formie pieniężnej czy benefity pozapłacowe (np. opieka medyczna czy karty sportowe). Oprócz tego w kompleksowe spojrzenie na wynagrodzenia włącza się wszystko to, co otrzymuje pracownik w związku z zatrudnieniem. Są to więc również możliwości rozwoju, atmosfera w pracy, możliwość zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym. Bo choć dobrą atmosferą w pracy nie zapłacimy za zakupy, to w niektórych organizacjach czy branżach kandydaci są gotowi zarabiać mniej, ale mieć zagwarantowane prawo do bycia offline czy możliwość skorzystania z dodatkowych dni wolnych - wyjaśnia w rozmowie z PulsHR.pl prof. Małgorzata Striker.

I dodaje: - Oczywiście mówimy o miejscach pracy, w których pracownicy już są godziwie wynagradzani. To właśnie tam czynniki niematerialne mogą być decydujące. Tam, gdzie zarabia się w okolicach płacy minimalnej, to pieniądze będą grały pierwsze skrzypce.

Kiedy rozmawiać z pracownikami (i kandydatami) o zasadach wynagradzania?

Nasze rozmówczynie zapytane o to, czy i kiedy rozmawiać na temat zasad wynagradzania w firmie, zgodnie przyznają, że to ważny wątek już na etapie rekrutacji kandydatów.

Zdaniem Martyny Ratusznik udzielanie rzetelnych informacji już podczas rozmowy o pracę pozwoli uniknąć niedomówień czy błędnego porównywania przez kandydatów proponowanego wynagrodzenia do widełek podanych w ogłoszeniach o pracę w firmach konkurencyjnych.

Przemyślany i dobrze stworzony system wynagrodzeń jest kluczowym do sprawnego funkcjonowania firmy na rynku (fot. Shutterstock)

Prof. Małgorzata Striker zwraca uwagę, że już niedługo nie będziemy zastanawiać się, czy powinniśmy mówić o wysokości wynagrodzeń, ale jak to skutecznie rozbić. Bo będzie to obowiązkiem dla firm.

- Pod koniec marca Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące jawności płac, dzięki którym pracownicy będą mogli porównać swoje wynagrodzenie z przeciętną pensją innych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach - mówi prof. Striker. - Ich celem w pierwszej kolejności jest przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy, szczególnie luce płacowej, jednak przepisy te otworzą dyskusję na temat tego, jak informować o wynagrodzeniu - dodaje.

Ale już teraz warto podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a nawet wcześniej - w ogłoszeniu o pracę - informować o zasadach wynagradzania w firmie. To oszczędzi przedsiębiorcom czas i pieniądze. Po co rozmawiać z kandydatem, dla którego wynagrodzenie w ogóle nie będzie satysfakcjonujące. Albo nie podejmie pracy lub też za chwilę z niej zrezygnuje.

Skuteczność systemu wynagradzania - motywowanie do pracy

To - jak zaznacza prof. Małgorzata Striker - prowadzi nas do bardzo istotnego wątku w rozmowie o systemach wynagrodzeń, czyli do ich skuteczności.

- System wynagradzania przede wszystkim ma motywować pracowników do pracy, ale żeby to robił, pracownicy muszą go postrzegać jako sprawiedliwy. Ta sprawiedliwość odnosi się zarówno do tego, w jakiej wartości otrzymujemy wynagrodzenie, czy jest ono adekwatne do naszego wkładu w pracę czy kosztów, jakie ponosimy w związku z wykonywaniem jej, ale również do tego, jak wynagradzani są nasi współpracownicy, czy mamy dostęp do informacji o zasadach wynagradzania, czy system wynagradzania jest dla nas zrozumiały. Sprawiedliwy system rekompensuje wszystkie te elementy - dodaje.

Jeśli pracownicy będą uważali, że są niesprawiedliwie wynagradzani, to pensja nie będzie działała na nich motywująco, będą dostosowywać swój wkład pracy do tego, co otrzymują, będą po prostu pracować mniej, a ich zaangażowanie będzie mniejsze.

