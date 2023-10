Nie jest dobrze. Pracownicy muszą podjąć decyzję, która może nie spodobać pracodawcom

Ponad 40 proc. aktywnych zawodowo Polaków pracuje po godzinach. Zmusza ich do tego przede wszystkim sytuacja finansowa - chcą dorobić do pensji. Nie wszystkim pracodawcom się to jednak podoba.

- Wysokie zainteresowanie dodatkową pracą odzwierciedla pogarszającą się sytuację finansową dużej części społeczeństwa, która wynika ze spadającej siły nabywczej wynagrodzeń w kontekście szybkiego wzrostu kosztów usług i produktów. Oznacza również, iż odnotowywane w sektorze przedsiębiorstw podwyżki wynagrodzeń nie są w stanie zrekompensować rosnących kosztów życia. Ma to istotne znaczenie w perspektywie przyszłego roku – trudno spodziewać się w 2024 roku utrzymania tempa wzrostu wynagrodzeń. Pracodawcy podchodzą do rozmów o podwyżkach z dużą ostrożnością – komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan.

- Zainteresowanie pracą dodatkową nie dziwi, jeżeli weźmiemy pod uwagę obecną koniunkturę, wahania inflacji, spadającą siłę nabywczą oraz niepewność przyszłości. Jednocześnie dowodzi tego, że Polacy przejęli inicjatywę – szukają dodatkowych możliwości zarobkowania, by poprawić swoją sytuację finansową. Coraz częściej też – co wynika z różnych naszych badań – rozglądają się za zwiększeniem możliwości rozwoju zawodowego i są w coraz większym stopniu otwarci na podwyższanie oraz zmianę kwalifikacji – wyjaśnia Anna Wesołowska, dyrektor zarządzająca Gi Group Poland.

Polacy szukają dodatkowego zajęcia, bo potrzebują pieniędzy na dodatkowe wydatki (fot. Shutterstock)

Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Tikrow. Okazuje się, że w IV kwartale 2023 roku ponad połowa, bo 53 proc. firm planuje zatrudniać dodatkowych pracowników. Z kolei 18 proc. respondentów planuje w IV kwartale 2023 podjąć pracę dodatkową (58 proc. nie ma takich planów, a 23 proc. jeszcze nie wie).

Polacy szukają dodatkowego zajęcia, bo potrzebują pieniędzy na dodatkowe wydatki (64 proc.) oraz zmuszają ich do tego wysokie ceny i rosnące koszty codziennego życia (56 proc.). Zarobione w ten sposób fundusze przeznaczą na codzienne wydatki (55 proc.), wakacje lub urlop (26 proc.) oraz sprzęt lub meble (24 proc.).

Praca dodatkowa domeną młodszego pokolenia. To oni najczęściej się na nią decydują

Praca dodatkowa jest częściej podejmowana przez osoby młodsze – podczas gdy decyduje się na nią 32 proc. osób w wieku 50 lat i starszych, wśród respondentów w wieku poniżej 34 lat odsetek ten wynosi blisko 49 proc.

- W pierwszych etapach kariery zawodowej młodzi ludzie intensywnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają doświadczenie zawodowe. Praca dodatkowa staje się istotnym elementem tego procesu, pozwalając na zgromadzenie cennego doświadczenia, wzbogacenie własnego portfolio zawodowego oraz wzmocnienie CV. Niewątpliwie ważnym czynnikiem motywującym jest tu aspekt finansowy. Praca dodatkowa przyczynia się do poprawy ich domowego budżetu, umożliwiając radzenie sobie z bieżącymi wydatkami oraz oszczędzanie na przyszłość – mówi Agnieszka Zielińska, dyrektor Polskiego Forum HR.

Pracownicy szukają dodatkowego zajęcia, bo potrzebują pieniędzy

Badanie Gi Group pokazuje, że co druga osoba podejmująca pracę dodatkową poświęca jej od 1 do 9 godzin tygodniowo, od 10 do 19 godzin poświęca jej 3 na 10 badanych. Co dziesiąta osoba zdecydowana jest na pracę dodatkową trwającą od 20 do 29 godzin, podczas gdy 4 proc. poświęca jej aż 30 do 40 godzin w tygodniu. Co dziesiąta osoba podejmuje pracę dodatkową w sposób nieregularny.

Praca dodatkowa cieszy się największym zainteresowaniem pracujących na pół etatu – umożliwia uzupełnienie budżetu co drugiej osobie pracującej w tym wymiarze godzin. W przypadku zatrudnienia na cały etat na dodatkowe zlecenia decyduje się 4 na 10 pracujących.

Niezależnie od podstawowej formy zatrudnienia praca dorywcza jest najpopularniejszym sposobem dodatkowego zarobkowania. Decyduje się na nią ponad połowa podejmujących dodatkową pracę - ponad 28 proc. ma stałe dodatkowe zatrudnienie u innego pracodawcy, a 24 proc. wykonuje dodatkowe zlecenia lub bierze godziny nadliczbowe w swoim głównym miejscu zatrudnienia.

Praca dorywcza jest najpopularniejszym sposobem dodatkowego zarobkowania (fot. Louis Hansel/Unsplash)

Praca dorywcza a wydajność. Efektywność pracowników spada?

Większość pracujących dodatkowo (57 proc.) jest przekonana, że nie wpływa to niekorzystnie na ich wydajność i zaangażowanie w główną pracę. Co trzecia osoba przyznaje jednak, że jest inaczej, przy czym częściej wskazują na to mężczyźni niż kobiety. W dłuższym okresie czasu taka sytuacja może być obciążająca dla pracownika, wpływając negatywnie na jego życie prywatne oraz efektywność wykonywanej pracy, zarówno głównej, jak i dodatkowej.

Przypomnijmy, że praca na podwójnym etacie nie podoba się niektórym pracodawcom - szczególnie tym, których pracownik jest zatrudniony na dwa etaty.

- Mamy już kilka zgłoszeń w sprawie nowego oszustwa. Pracownik żąda pracy zdalnej i w niektórych przypadkach firmy się zgadzają. Potem się okazuje, że w jednej firmie jest "zdalnie" na umowie o pracę, a w drugiej „zdalnie” na działalności gospodarczej, w obu na „pełen etat” - napisał na portalu X (dawniej Twitter) Cezary Kaźmierczak i wywołał gorącą dyskusję.

Prezes ZPP pytany o to, gdzie dopatruje się nieprawidłowości w takim postępowaniu, stwierdził, że takie dzielenie czasu pracy jest trudne do osiągnięcia. "Oszustwo polega na tym, że kupuje się 100 proc. czasu pracy i miejsca w głowie. A nie połowę miejsca w głowie" - stwierdził w komentarzu.

Praca na dwóch etatach nie jest zabroniona prawnie, jednak jak podkreśla adwokat Iwo Klisz z Kancelarii Klisz i Wspólnicy, dla samego pracodawcy nie jest zbyt komfortowa.

- Pracownik może być zmęczony czy wyeksploatowany. Warto też wskazać, że w wyjątkowych przypadkach (np. kierowców zawodowych) takie dodatkowe zajęcie może kolidować z obowiązkami pracowniczymi (kierowca, który u jednego pracodawcy przejeździł określoną przepisami liczbę godzin, nie może prowadzić auta jako kierowca zawodowy u drugiego pracodawcy tego samego dnia) – wyjaśnia.

Wspomniane zmęczenie może być kluczowe i nieść negatywne konsekwencje dla pracownika.

- O ile można zaobserwować negatywny wpływ drugiego zatrudnienia na realizację obowiązków pracowniczych danego pracownika, pracodawca będzie zwykle uprawniony do rozwiązania takiej umowy o pracę za wypowiedzeniem – komentuje dla PulsHR.pl Iwo Klisz.

