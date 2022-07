Nie jest dobrze. Ceny paliw pokazują gorzką prawdę o pensjach Polaków

Jak kosztowne jest podróżowanie autem osobowym po Europie podczas kryzysu paliwowego? Eksperci rankomat.pl sprawdzili to na podstawie danych Eurostat i Komisji Europejskiej. Okazuje się, że w 2022 roku mieszkaniec Luksemburga może przejechać samochodem ok. 500 km za swoją dzienną pensję, a Polak tylko 160 km. Jeszcze rok temu było to odpowiednio o 218 km i 56 km więcej.

Dzienna minimalna pensja brutto w 2022 roku Bułgara pozwala mu na zakup benzyny Pb 95 (w cenach lokalnych) tylko na 81 km trasy. Polak pojedzie dalej - 164 km (Fot. freestocks/Unsplash)