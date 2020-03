Netto także wypłaci premie pracownikom

Praca w handlu zawsze była zajęciem wymagającym. Obecna sytuacja jest jednak nieporównywalna z niczym innym. Z jednej strony bardzo utrudniła pracownikom sklepów wykonywanie ich obowiązków, a z drugiej zmusiła ich do wykazania się wielką odpowiedzialnością za zaspokojenie ważnych potrzeb klientów. To zauważają zarządy sieci handlowych.

Netto to kolejna sieć handlowa, która poinformowało o zmianie zasad przyznawania premii frekwencyjnych. Pracownicy sklepów, którzy z powodu choroby swojej lub swojego dziecka w marcu zmuszeni byli do skorzystania z prawa do usprawiedliwionej nieobecności, dostaną premie w pełnej wysokości.

- Zarząd podjął także decyzję o wypłacie pracownikom sklepów oraz magazynów ekstra dodatku w wysokości 500 zł dla każdego, kto w najtrudniejszym okresie był w pełni dyspozycyjny. Osoby, które z jakichś powodów były nieobecne w pracy, otrzymają dodatek proporcjonalny do przepracowanego okresu - czytamy w komunikacie spółki.

- Sieć zdaje sobie sprawę, że obecna epidemiczna sytuacja jest rozwojowa, dlatego nie ustaje w poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań, poprawiających bezpieczeństwo w sklepach - zapewnia zarząd.

Przypomnijmy, decyzje o wypłaceniu szczególnych premii za prace w marcu dla swoich pracowników przygotowali m.in: Biedronka, Lidl, Makro oraz Aldi.

- Lidl Polska w ramach podziękowań za zaangażowanie pracowników sklepów oraz centrów dystrybucji przekaże im dodatkowe premie w zamian za pracę w trudnym dla wszystkich okresie. Natomiast wszyscy pracownicy otrzymają jeszcze premie wielkanocne w wysokości 450 i 300 złotych - informuje sieć.

- Zdajemy sobie sprawę jak ważną rolę nasi pracownicy odgrywają w procesie wyżywienia społeczeństwa i zachowania płynności w sprzedaży najważniejszych produktów spożywczych i higienicznych w tym trudnym okresie. Właśnie dlatego podjęliśmy decyzję o przyznaniu nagród specjalnych, które są wyrazem podziękowania i szacunku dla zaangażowania w codzienną pracę i wykonywanie swoich obowiązków przez naszych pracowników - mówił Oktawian Torchała, dyrektor generalny, CEO Aldi Polska. Pracownicy Aldi mogą liczyć nawet na 1000 zł premii.

Sieć Makro będzie dopłacać 500 zł brutto pracownikom, którzy mimo kwarantanny zdecydują się stawiać w pracy od 14 do 31 marca.

Z kolei drogerie Rossmann wprowadziły premię 750 zł brutto dla pracowników sklepów za pracę w szczególnych warunkach w dniach od 16 marca do 15 kwietnia.