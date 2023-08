Nawet 2500 zł dodatkowych pieniędzy dla nauczycieli. "Przysługują każdemu"

Z zasady świadczenie wakacyjne przysługuje każdemu nauczycielowi. Mogą na nie liczyć nawet przebywający na urlopach wychowawczym, rodzicielskim, dla poratowania zdrowia czy zwolnieniu lekarskim. Wyjątkiem jest bezpłatny urlop całoroczny.

Wysokość świadczenia oblicza się według wzoru. Dla nauczycieli pracujących na pełen etat: kwota odpisu x liczba przepracowanych miesięcy/12.

W przypadku pracy na niepełny etat wzór jest inny: (kwota odpisu: 12 miesięcy) x liczba przepracowanych miesięcy x wymiar etatu.

Świadczenie wakacyjne to nie to samo, co wczasy pod gruszą. Mimo że oba są finansowane z ZFŚS, to przyznaje się je na zupełnie innych warunkach. Pierwszy przysługuje zgodnie z Kartą Nauczyciela.

Niezależnie od pobieranego świadczenia urlopowego nauczyciele mają – podobnie jak inni pracownicy etatowi – możliwość skorzystania z wczasów pod gruszą.

