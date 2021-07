Nawet 20 zł za godzinę. Oto najciekawsze oferty pracy na wakacje

Praca podczas organizacji festiwali muzycznych lub jako opiekunka do dzieci na czas wakacji. To dwa zawody, w których w trakcie tych wakacji można zarobić najlepiej. Stawki wynoszą nawet 20 zł netto za godzinę pracy. Do tego dochodzi opłacony wyjazd na wakacje połączone z pracą.

Autor: KDS

• 19 lip 2021 20:00





Podczas organizacji festiwali muzycznych można nieźle zarobić (fot. unsplash.pl)

REKLAMA

Wakacje to gorący okres nie tylko pod względem temperatury, ale też wysypu ofert prac sezonowych w branżach, które latem przeżywają największe oblężenie.

Dla młodych ludzi, którzy szukają wakacyjnej pracy, to okazja do dorobienia. Całkiem przyzwoitego.

Jak wynika z zestawienia przygotowanego przez firmę rekrutacyjną Personnel Service, zarobki zamykają się w granicach 18-20 zł za godzinę netto.

W tym roku wielu młodych ludzi zrezygnowało z wyjazdu do pracy wakacyjnej za granicę ze względu na pandemiczne obostrzenia. Nie oznacza to, że nie znajdą zatrudnienia. Dla osób pozostających w Polsce o pracę sezonową jest w tym roku wyjątkowo łatwo. Zwiastunem ciepłych miesięcy była zwiększająca się od czerwca liczba ofert pracy skierowanych przede wszystkim do studentów, którzy ze względu na długie wakacje idealnie wypełniają luki w takich branżach jak choćby HoReCa. Jednak stanowisk dla młodych jest dużo więcej.

Warto zaznaczyć, że i młodych ludzi, którzy są "wolni zawodowo", nie powinno zabraknąć. Dane GUS wskazują, że to właśnie w tej grupie zawodowej jest najwięcej osób bez pracy. W pierwszym kwartale 2021 roku wskaźnik zatrudnienia wśród osób najmłodszych (w wieku 15-24 lata) wyniósł zaledwie 26,3 proc. Dla porównania wskaźnik zatrudnienia ogółem wyniósł 55 proc. W pozostałych grupach wiekowych kształtował się następująco: wśród osób w wieku 25-34 lata – 81,9 proc., 35-44 lata – 86 proc., 45-59/64 lata – 75,9 proc. oraz 60/65-89 lat – 8,5 proc. Wśród osób w wieku produkcyjnym (18-59/64 lata) wyniósł 75,4 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najlepsza praca na wakacje

Eksperci Personnel Service przygotowali zestawie 15 najatrakcyjniejszych zawodów, w których w czasie wakacji mogą dorobić sobie młodzi ludzie. Najwięcej można zarobić, pracując na festiwalach muzycznych. Średnie zarobki wynoszą tutaj 20 zł za godzinę netto. Co więcej, to nie tylko praca, ale i rozrywka połączona w jedno. Tyle samo mogą zarobić nianie opiekujące się dziećmi w czasie rodzinnego wyjazdu na urlop. Dodatkowo rodzice zatrudniający opiekunkę pokrywają koszty jej wyjazdu, zapewniając jej darmowe wakacje, na których w dodatku może zarobić.

Kolejne dobrze płatne zawody wymagają już na starcie pewnych umiejętności. Chodzi o ratownika na basenie i instruktora kitesurfingu, gdzie zarobki za godzinę pracy zamykają się w granicach 18-20 zł za godzinę netto. Tak samo dobrze można zarobić jako hostessa. Aby zdobyć taką pracę, warto szukać ogłoszeń na grupach tematycznych na Facebooku. Istnieją też wyspecjalizowane agencje hostess, do których można się zgłosić. - Sezon wakacyjny nabiera rozpędu, dlatego im wcześniej zaczniemy się rozglądać za pracą, tym lepiej. Warto pamiętać, że razem z oferowanymi zarobkami rosną wymagania względem kandydatów – liczy się przede wszystkim doświadczenie i ukończone kursy. Jednak inwestycja np. w kurs pływania powinna się szybko zwrócić. Co więcej, przygoda z niektórymi z wymienionych zawodów nie musi się kończyć wraz z nadejściem nowego roku akademickiego. Przykładem jest hostessa, dla której zlecenia mogą wpływać cały rok, najczęściej w weekendy, przez co można pogodzić taki zarobek ze studiami. Jeśli dobrze sprawdzimy się w pracy w wakacyjnych miesiącach, pracodawcy nie zapomną o nas w przyszłości - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. Praca na kasie Młodzi mogą też szukać pracy na wakacje w sklepach. Kasjer zarobi średnio ok. 16 zł na godzinę netto. Dla porównania w tym roku minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł brutto, czyli w przeliczeniu 13,37 zł „na rękę”. Warto przypomnieć, że ofertę sezonową dla pracowników sklepów przygotowała w tym roku (akcja organizowana jest po raz piąty) sieć sklepów Biedronka. Bowiem letnie miesiące w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych, przede wszystkim nad morzem, m.in. w Rewalu, Dziwnowie, Mielnie, Ustroniu Morskim, Dźwirzynie, ale również w Karpaczu i Szklarskiej Porębie to coroczne wyzwanie dla sieci handlowych. Biedronka oferuje swoim pracownikom możliwość delegacji (od połowy czerwca do końca sierpnia) lub zatrudnienie tymczasowe zewnętrznym kandydatom. - W tym roku zapewne część Polaków zdecyduje się spędzić urlop w kraju. Aby zapewnić naszym klientom najwyższy poziom obsługi, po raz piąty powiększamy nasze zespoły o pracowników tymczasowych oraz naszych pracowników z innych sklepów, którzy deklarują chęć wyjazdu - mówi Joanna Bukała, dyrektorka HR makroregionu w sieci Biedronka. Praca na wakacje Powyżej minimalnej można też zarobić, zbierając sezonowe owoce – w tym przypadku zarobki za godzinę wynoszą średnio 15-16 zł netto. - W tym roku ofert pracy przy zbiorach jest bardzo dużo, więc łatwo o szybkie zatrudnienie i zarobek. Jeśli zaś lubimy pracę z ludźmi, równie dobrze można zarobić jako wychowawca na kolonii czy recepcjonista w hotelu. W tych zawodach godzinowe stawki kształtują się w okolicach 15 zł na godzinę netto. W hotelarstwie brakuje kadry ze względu na to, że w czasie zamknięcia tego sektora, wielu dotychczasowych pracowników musiało zmienić branżę i po ponownym otwarciu hoteli już do nich nie wrócili. To szansa dla studentów szukających pracy – wskazuje Krzysztof Inglot. Czytaj więcej: To idealny czas, by spróbować sił w tym zawodzie. Będzie się czym pochwalić w CV Powyżej minimalnej krajowej można też zarobić pracując w kinie, call center czy też sprzedając lody (14,5 zł za godzinę netto). Nieco niższą stawkę, bo 14 zł za godzinę pracy netto dostanie kelner, jednak w tym przypadku do podstawowej pensji można dorobić otrzymując napiwki. Wówczas w przypadku dobrze prosperującej restauracji w turystycznym miejscu można uzyskać nawet dwukrotność podstawowej pensji. Jeśli interesuje nas praca w gastronomi, ale obsługa klienta nie jest naszą mocną stroną, warto się zatrudnić jako pomoc kuchenna – na tym stanowisku można zarobić średnio 13,5 zł na godzinę netto. Taką samą stawkę uzyskamy sprzedając pamiątki, jednak to opcja pracy głównie dla mieszkańców turystycznych miejscowości.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.