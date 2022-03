Nawet 17 tys. zł pensji w wojsku. Takie są zarobki żołnierzy po podwyżkach

Od nowego roku wynagrodzenie żołnierzy zawodowych poszło w górę. Zarobki w wojsku zaczynają się od 4,5 tys. zł i sięgają ponad 17 tys. zł. Do tego dochodzi szereg dodatków. Sprawdziliśmy, ile zarabiają żołnierze.

Nowe stawki mają być wypłacane od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pensje będą wypłacane z wyrównaniem (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Ministerstwo Obrony Narodowej w uzasadnieniu tłumaczyło, że potrzeba wprowadzenia podwyżek wynika z konieczności zwiększenia finansowej motywacji do podejmowania i długoletniego pełnienia zawodowej służby wojskowej, pozyskania i utrzymania wysoko wykwalifikowanej kadry oraz dostosowania numeracji i nazewnictwa jednostek wojskowych ujętych w przepisach obowiązującego rozporządzenia do zmian organizacyjnych, w wyniku których doszło do powstania, przeformowania lub rozformowania tych jednostek.

Nowe stawki mają być wypłacane od 1 stycznia 2022 roku. Oznacza to, że pensje będą wypłacane z wyrównaniem.

Uposażenie zasadnicze żołnierzy

Podwyżki uposażenia zasadniczego wyniosą średnio 677 zł brutto. Najwyższe trafią do korpusu oficerskiego i generalskiego, od 510 do 920 zł. Szeregowi żołnierze zyskają od 450 zł.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez Mariusza Błaszczaka, uposażenie zasadnicze brutto dla przykładowych grup od stycznia prezentuje się następująco:

- szeregowy - 4560 zł

- młodszy chorąży - 5650 zł

- sierżant - 5600 zł

- starszy chorąży - 6100 zł

- plutonowy - 5540 zł

- podporucznik - 6300 zł

- generał lub admirał - od 11 400 do 17 750 zł.

Jakie dodatki dla żołnierzy. Dodatkowe świadczenia

To jednak nie koniec wzrostów, bowiem wyższa kwota zasadnicza wiąże się z podwyższeniem wysokości otrzymywanych dodatków do pensji. A tych jest kilka, to m.in. dodatek za długoletnią służbę, dodatek specjalny, motywacyjny, służbowy i kompensacyjny.

Dodatkowo żołnierzowi zawodowemu od dnia wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej przysługuje prawo do zakwaterowania na czas pełnienia służby wojskowej w miejscowości, w której żołnierz pełni służbę, albo w miejscowości pobliskiej albo za jego zgodą w innej miejscowości.

Żołnierz służby kontraktowej może ubiegać się o wypłatę świadczenia mieszkaniowego tylko w sytuacji braku możliwości przydzielenia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego.

Poza tym żołnierze otrzymują szereg dodatkowych świadczeń. To m.in. nagrody jubileuszowe, nagrody uznaniowe, dodatkowe uposażenie roczne, dodatek rozłąkowy czy gratyfikację urlopową.

