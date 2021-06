Nawet 14 tys. zł pensji w magazynie. A ludzi wciąż za mało

W 2020 roku na rynek magazynowy dostarczono 2 mln mkw. nowej powierzchni. Jeszcze więcej, bo ponad 2,5 mln mkw. jest obecnie w budowie - wynika z danych CBRE. Proporcjonalnie do powierzchni przybywa miejsc pracy.

W 2020 roku na rynek magazynowy dostarczono 2 mln mkw. nowej powierzchni (fot. Pixabay)

Z analizy Grafton Recruitment wynika, że zarobki kierowników magazynów sięgają nawet 14 tys. zł brutto.

Takie kwoty zarabiają pracujący w województwie łódzkim, w którym w budowie jest niemal 411 tys. mkw. magazynów.

Kolejne pod względem wysokości pensji są Mazowsze, Śląsk i Małopolska, w których zarobić można maksymalnie 13 tys. zł. W budowie jest tam odpowiednio 371 tys. mkw., niemal 353 tys. mkw. i 91 tys. mkw.

- Rynek magazynowy jest bardzo rozgrzany. Po chwilowym spowolnieniu na początku pandemii wszystko ruszyło pełną parą i obserwujemy rosnące zainteresowanie ze strony inwestorów i najemców. W 2020 roku padł rekord. Popyt osiągnął nienotowany wcześniej poziom 5,2 mln mkw. powierzchni i był o 21% wyższy niż rok wcześniej. Dane z pierwszego kwartału tego roku także pokazują rosnący popyt w tym sektorze. To sprawia, że powierzchnie magazynowe są postrzegane jako stabilne inwestycje. Sektor dalej będzie intensywnie się rozwijał, a Polska może być jednym z głównych beneficjentów w Europie Środkowo-Wschodniej ze względu na niskie koszty operacyjne i wysokie zwroty z inwestycji. Dzięki temu miejsc pracy w branży dalej będzie przybywać – mówi Beata Hryniewska, szefowa Działu Powierzchni Magazynowych i Logistyki w CBRE.

Więcej magazynów, więcej miejsc pracy

Z analiz wynika, że w budowie jest obecnie 2,5 mln mkw. powierzchni magazynowych. Wraz z budową nowych powierzchni, trwa poszukiwanie pracowników.

Z danych Grafton Recruitment oraz CBRE wynika, że zarobki kierowników wynoszą od 7,5 tys. do 11 tys. zł brutto w województwie lubelskim oraz od 9 tys. do 14 tys. zł brutto w województwie łódzkim. Średnio we wszystkich najważniejszych regionach magazynowych w Polsce pensje dla kierowników oscylują wokół 10 tys. zł brutto.

Źródło: CBRE oraz Grafton Recruitment

Pozostali pracownicy magazynów najwięcej zarobią w województwie mazowieckim, od 3 tys. zł do 4,2 tys. zł brutto. W pozostałych regionach pensje zaczynają się od 2,8 tys. i sięgają 4 tys. zł brutto na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. - W 2021 roku kluczowe znaczenie na rynku powierzchni magazynowych będzie miał jej standard, ekologiczne rozwiązania oraz rozwój informatyzacji i automatyzacji. Z naszych danych wynika, że już 60 proc. firm logistycznych chce usprawniać łańcuchy dostaw w najbliższych miesiącach i przeznaczyć na to znaczne nakłady finansowe. Na znaczeniu zyska jeszcze mocniej lokalizacja. Wciąż na wagę złota pozostaną wykwalifikowani pracownicy, z doświadczeniem, których ten rynek pracy wchłania bardzo szybko – mówi Beata Hryniewska, CBRE.

