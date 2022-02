Następna mina Polskiego Ładu. Przez L4 można pożegnać się z ulgą dla klasy średniej

Zapisy Polskiego ładu uderzają w kolejną grupę. Nowe przepisy są niekorzystne dla osób na zasiłku chorobowym lub macierzyńskim. Pracownicy korzystający z ulgi dla klasy średniej, a przebywający na dłuższym zwolnieniu zdrowotnym, mogą stracić do niej prawo w ciągu roku. Środki pieniężne odliczane miesięcznie w ramach ulgi dla klasy średniej trzeba będzie wtedy oddać w rozliczeniu rocznym.

Ulga dla klasy średniej polega na możliwości obniżenia podstawy opodatkowania w podatku dochodowym zarówno przez pracowników, jak i samych przedsiębiorców. Dotyczy ona zarówno osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, jak i przedsiębiorców, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

Sięgnąć po nią mogą wyłącznie te osoby, których zarobki mieszczą się w przedziale od

5 701 do 11 141 złotych brutto miesięcznie.

Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, "w kwocie przychodów warunkujących zastosowanie ulgi nie uwzględnia się jednak przychodów zwolnionych oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, w tym również w sytuacji, gdy są one wypłacane przez pracodawcę".

Co to oznacza? Dłuższe pobieranie zasiłku może obniżyć przychody ze stosunku pracy do poziomu niższego niż wymagane dla ulgi. Zasiłek chorobowy czy zasiłek macierzyński nie są bowiem wynagrodzeniami ze stosunku pracy, więc nie wlicza się do przychodów, które uwzględniane są przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej.

Na problem utraty prawa do korzystania z ulgi w ciągu roku uwagę zwróciła m.in. doradca podatkowy Małgorzata Samborska, partner Grant Thornton.

- Pracownik w trakcie roku otrzymuje wynagrodzenie uprawniającego go do odliczania ulgi dla klasy średniej od miesięcznego dochodu (jego miesięczne wynagrodzenie jest na poziomie brutto od 5 701 zł do 11 141 zł). Pracownik w trakcie roku traci pracę lub zaczyna pobierać zasiłek np. macierzyński lub chorobowy (zasiłki nie są traktowane jak przychody z pracy, a przychody z tzw. „innych źródeł”. Wyjątkiem jest wynagrodzenie za czas choroby wypłacane ze środków pracodawcy za pierwsze 33/15 dni nieobecności. To wynagrodzenie stanowi jeszcze przychód z pracy, ale po tym czasie wypłacany jest zasiłek chorobowy). Wówczas mimo tego, że zaliczka za pierwsze miesiące roku była naliczona prawidłowo i ulga była uwzględniana, jeśli pracownik nie uzyska rocznego poziomu przychodów z pracy uprawniającego go skorzystania z ulgi – 68 412 zł, to w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić podatek - zauważa.

W przypadku wątpliwości co do granic przychodów uprawniających do ulgi pracownik może złożyć wniosek o rezygnację z ulgi, zaś przedsiębiorca nie rozliczać jej wraz z zaliczkami na podatek.

