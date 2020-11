Najnowsze dane GUS o zatrudnieniu w gospodarce narodowej i wynagrodzeniach

W trzecim kwartale 2020 roku nieznacznie wzrosło przeciętne zatrudnienie i przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Jak wynika z danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, w polskich przedsiębiorstwach (zatrudniających powyżej 9. osób) pracowało 6 mln 283 tys. osób, średnie wynagrodzenie wyniosło 5421,18 zł.

Główny Urząd Statystyczny 2 listopada (poniedziałek) opublikował informacje dotyczące przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i sektorze przedsiębiorstw wyrównane sezonowo. Opublikowane wyliczenia, w ujęciu kwartalnym pokazują wpływ pandemii koronawirusa na rynek pracy.

W sektorze przedsiębiorstw (podmioty, w których liczba zatrudnionych osób przekracza 9) w pierwszym kwartale 2020 roku zatrudnionych było 6 mln 417 tys. osób. W drugim kwartale jak pokazują opublikowane dane zatrudnionych było o 152 tys. osób mniej (6 mln 265 tys.). Trzeci kwartał przyniósł nieznaczny wzrost zatrudnienia, zgodnie z wyliczeniami zatrudnionych było w tym czasie 6 mln 283 tys. osób.

GUS opublikował także dane dotyczące średniego zatrudniania w sektorze gospodarki narodowej. Tu brano pod uwagę podmioty gospodarcze, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostki sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących. Tu skala redukcji zatrudnienia jest widoczna wyraźniej.

Jak wynika z wyliczeń GUS, na początku roku zatrudnionych było 9 mln 225 tys. osób. W drugim kwartale liczba zatrudnionych wyniosła 9 mln 29 tys. Nie podano danych dotyczących trzeciego kwartału.

Dane GUS analizują także przeciętne miesięczne wynagrodzenie. W sektorze przedsiębiorstw najwyższe było w III kwartale. Zgodnie z danymi przeciętnie w przedsiębiorstwach powyżej 9. osób zarabia się 5421,18 zł. W pierwszych trzech miesiącach 2020 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5392,97 zł, w drugim kwartale było najniższe w tym roku - 5224,69. Spadek wynagrodzenia w drugi kwartale odnotowano także w gospodarce narodowej - 5123,77 zł (w pierwszym kwartale było to 5205, 96 zł).

Wpływ pandemii koronawirusa widać przede wszystkich w danych dotyczących zatrudnienia. Spadek zatrudnionych odnotowano zarówno w gospodarce narodowej jak i w sektorze przedsiębiorstw. Porównując dane z 2020 roku do tych z roku 2019 zauważyć można, że:

- w gospodarce narodowej w II kwartale 2020 roku zatrudnionych było 9 mln 29 tys. osób. To w porównaniu do roku 2019 - 151 tys. pracowników mniej.

- w sektorze przedsiębiorstw w III kwartale 2020 roku zatrudnionych było 6 mln 283 tys. osób. W analogicznym okresie roku 2019, zatrudniano 6 mln 407 tys. pracowników.

W obu sektorach poziomy wynagrodzeń są wyższe niż w latach ubiegłych.

Publikowane przez Główny Urząd Statystyczny Dane zaskakują na plus analityków. Miesięczne informacje dotyczące poziomu zatrudnienia bowiem są zgoła inne niż przewidywane wiosną skutki pierwszej fali COVID-19.

Warto w tym miejscu pamiętać, że analizowany przez GUS sektor przedsiębiorstw nie obejmuje mikro firm i niektórych sektorów oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych, co stanowi ok. 6,2 miliona zatrudnionych z 16 milionów wszystkich pracujących. Nie znamy więc pełnego obrazu rynku pracy. Nie znamy skali zwolnień we wszystkich firmach.

Zatrudnienie i wynagrodzenie na przestrzeni dekady

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny dane, pokazują jak zmieniała się sytuacja w sektorach gospodarki narodowej oraz przedsiębiorstw w ujęciu dekady.

W pierwszym kwartale 2010 roku poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej wynosił przeciętnie 8 mln 062 tys. osób (średnie wynagrodzenie 3235,91 zł). W sektorze przedsiębiorstw w tym czasie zatrudnionych było 5 mln. 303 tys. osób, średnie wynagrodzenie wynosiło 3386,78 zł.

źródło GUS

Dane pokazują, że najlepszy czas, analizując wskaźnik zatrudnienia dla obu sektorów, już za nami. Z analiz przedstawionych tabel wynika, że najwyższe zatrudnienie w obu sektorach notowano w 2019 roku.