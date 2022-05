Najlepsi inkasują 60 tys. zł miesięcznie. To teraz najbardziej poszukiwani specjaliści

Częste zmiany w obszarze prawa podatkowego, jakie w ostatnich miesiącach zafundował nam rząd, odbiły się na rynku pracy. Obecnie jedno z najwyżej opłacanych stanowisk w ramach specjalizacji prawniczych to ekspert w obszarze podatków. Ich zarobki sięgają teraz nawet 60 tys. zł brutto miesięcznie.

Wzrost liczby ofert pracy widoczny jest również w odniesieniu do prawników z biegłą znajomością przynajmniej dwóch języków obcych (Fot. Hunters Race/Unsplash)

Wzrost liczby ofert pracy widoczny jest również w odniesieniu do prawników z biegłą znajomością przynajmniej dwóch języków obcych (Fot. Hunters Race/Unsplash)

Z analizy przygotowanej przez Manpower i zamieszczonej w badaniu „Raport trendów 2022. Wynagrodzenia i rynek pracy” wynika, że jedno z najwyżej opłacanych stanowisk w ramach specjalizacji prawniczych to ekspert w obszarze podatków. Najbardziej doświadczona osoba, aplikująca na stanowisko tax senior lub executive manager, najczęściej może liczyć na wynagrodzenie w wysokości 26 tys. zł brutto, z maksymalną opcją na poziomie 60 tys. zł brutto. Równie wysokie zarobki może otrzymać legal salary partner, który otrzymuje propozycje pracy z wynagrodzeniem na poziomie od 30 tys. zł brutto do 60 tys. zł brutto.

Marta Romaneczko-Kozielska, lider zespołu i headhunter w obszarze rekrutacji na stanowiska prawnicze i podatkowe w Manpower, wyjaśnia, że największe zapotrzebowanie zgłaszano w 2021 roku na prawników specjalizujących się w prawie podatkowym.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Praktyka podatkowa od lat cieszy się największym zainteresowaniem, jeśli chodzi o liczbę projektów zlecanych agencjom rekrutacyjnym, jednak w związku z licznymi zmianami legislacyjnymi, a zwłaszcza wejściem w życie Polskiego Ładu, odnotowaliśmy skokowy wzrost liczby zgłoszonych wakatów. Otrzymaliśmy ich niemal dwukrotnie więcej w stosunku do roku poprzedniego. Na kolejnych miejscach rankingu uplasowały się kolejno praktyki commercial, corporate, M&A, IT/IP litigation oraz real estate - dodaje przedstawicielka Manpower.

Przyznaje, że ostatni rok był przełomowy dla świata rekrutacji prawniczych, ponieważ nigdy wcześniej nie obserwowano takiego zwrotu w kierunku rynku kandydata w obszarze, w którym - z uwagi na dużą nadpodaż chętnych do pracy w stosunku do liczby wakatów - największa trudność polegała dotychczas na wyłonieniu osób spełniających mocno wyśrubowane kryteria selekcyjne w zakresie pożądanych kompetencji.

Także Ewa Michalska, dyrektor ds. rekrutacji w Grafton Recruitment, podkreśla, że specjaliści ds. podatków nie muszą obawiać się o pracę.

- Biorąc pod uwagę różnorodność obszarów takich jak VAT, akcyzy, rozliczenia PIT, nieruchomości czy rezydentury podatkowej, są to stanowiska "ponadczasowe" - przyznaje nasza rozmówczyni. A Polski Ład tylko to zapotrzebowanie nasilił.

Język w cenie, najlepiej dwa

Manpower wskazuje, że wzrost liczby ofert pracy widoczny jest również w odniesieniu do prawników z biegłą znajomością przynajmniej dwóch języków obcych.

- Wynika to z faktu, że coraz więcej globalnych korporacji przenosi swoje centra usług wspólnych oraz role regionalne i globalne do polski - stanowiska prawnicze nie są tu wyjątkiem. Wśród najczęściej poszukiwanych języków, poza angielskim, znalazły się niemiecki, francuski, rosyjski oraz włoski - uzupełnia ekspertka.

Niezmiennie wysokie jest także zapotrzebowanie na wykwalifikowane asystentki prawne oraz funkcje paralegalowe.

fot. Unsplash/Jon Tyson

- Warto odnotować, że w rekrutacjach na tego typu stanowiska pracodawcy najczęściej oczekują osób z przynajmniej 2-letnim doświadczeniem, najchętniej w obrębie wspierania tej samej praktyki. Najwięcej wakatów dla asystentek pojawia się w praktykach litigation, real estate oraz M&A - dodaje Marta Romaneczko-Kozielska.

Im spadają wynagrodzenia

Jak zaznacza przedstawicielka Manpower, mniejszym zainteresowaniem cieszą się z kolei stanowiska generalistyczne. I to nie tylko w kancelariach prawnych czy podatkowych, z których większość postawiła w 2021 roku na politykę zawężania specjalizacji. Sprawia to, że za tych pracowników firmy płacą mniej – specjalista w obszarze paralegal zarobi najczęściej 6 500 zł brutto. Wewnętrzne działy prawne również przechodzą swoistą transformację, przekładającą się na zmiany w profilu poszukiwanych kandydatów.

- Powoli odchodzą w niepamięć czasy, w których dział prawny dużego przedsiębiorstwa, zwłaszcza międzynarodowego, zatrudniał w Polsce jednego czy dwóch prawników in-house, którzy zajmowali się obsługą spółki od A do Z, zlecając bardziej skomplikowane zadania kancelariom. Dążenie do optymalizacji kosztowej oraz rozwój pionów wsparcia prawnego także wymusza położenie akcentu na pogłębioną ekspertyzę prawną w niezbędnych dla funkcjonowania organizacji dziedzinach. Do najbardziej poszukiwanych profili in-house należały w 2021 roku role z obszaru commercial, IT/IP, real estate oraz – bez niespodzianek – podatków - podsumowuje Marta Romaneczko-Kozielska.