Najlepiej wynagradzani menedżerowie w Polsce. Rekordzista miesięcznie zarabia 3,6 mln zł

Za swoją jedną miesięczną pensję mogliby bez problemu wybudować i porządnie urządzić dom o powierzchni 150 mkw. Niektórym starczyłoby też na dobudowanie na posesji luksusowego basenu, kortów do tenisa czy boiska do piłki nożnej.

Drugi na liście najlepiej wynagradzanych menedżerów jest jego współpracownik Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita. W ubiegłym roku zarobił on blisko 37 mln zł.

Rafał Zdon, wiceprezes PCC Rokita, zarobił w 2022 roku 36 980 000 zł (fot. PAP/Szymon Łaszewski)

Uzasadnienie tak wysokich pensji można znaleźć w corocznym sprawozdaniu spółki.

- Wyniki za 2022 rok przyniosły kolejne duże okrągłe liczby, skonsolidowany poziom EBITDA przekroczył miliard, sprzedaż Grupy trzy miliardy. Zysk netto nigdy dotąd nie był tak wysoki, wspiął się na poziom ponad 675 mln zł - piszą we wstępie Zdon i Klimkowski.

Trzeci na liście najlepiej zarabiających prezesów jest Janusz Filipiak, prezes Comarch i właściciel MKS Cracovia. Milioner z Krakowa w ubiegłym roku zarobił ponad 11 mln zł.

Filipiak swoją karierę naukową rozwijał w Krakowie na Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie pracował jako profesor nauk technicznych. Jego kariera biznesowa rozpoczęła się w 1993 roku. Wtedy zdecydował o założeniu firmy z branży IT - Comarchu.

Janusz Filipiak, prezes Comarchu, zarobił w 2022 roku 11 095 848 zł (fot. PAP/Łukasz Gągulski)

Jako wielki fan piłki nożnej zdecydował się również na zakup krakowskiego klubu - MKS Cracovia.

2 października 2023 roku rada nadzorcza Comarchu zdecydowała, że w związku ze stanem zdrowia Filipiaka przez najbliższy miesiąc jego obowiązki przejmie Anna Pruska (prywatnie córka biznesmena). Miliarder w ostatnią sobotę września miał być reanimowany i przetransportowany do szpitala.

Kolejny na liście najlepiej zarabiających menedżerów jest Dawid Jakubowicz, były już prezes Ciechu. I to właśnie jako prezes tej spółki w ubiegłym roku zarobił blisko 8,4 mln zł.

Dawid Jakubowicz, były prezes Ciechu, w ubiegłym roku zarobił 8 383 000 zł (fot. Ciech)

Pod jego przewodnictwem Grupa Ciech osiągnęła rekordowe zyski. W 2022 roku wypracowała ponad 1,03 mld zł EBITDA (+45 proc. rok do roku). Przychody wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (+55 proc. rok do roku), zaś zysk netto wzrósł o 158 proc. rok do roku, osiągając poziom 565 mln zł.

W czerwcu 2023 r. Dawid Jakubowicz został nowym prezesem Kulczyk Investments. Fotel prezesa został mu przekazany przez Sebastiana Kulczyka, który stanie na czele rady nadzorczej. Jakubowicz zarządzanie Ciechem łączył z funkcją dyrektora ds. informacji w KI.

Numerem pięć na liście najlepiej zarabiających menedżerów, którą przygotowała firma Sedlak&Sedlak, jest Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, który w ubiegłym roku zarobił ponad 7,7 mln zł.

Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu, w ubiegłym roku zarobił 7 713 327 zł (fot. Erbud)

Jego przygoda z biznesem zaczęła się w 1990 r., kiedy wraz z ojcem Erykiem Grzeszczakiem założył w Toruniu spółkę Erbud, w której obecnie jest prezesem. Od tego czasu firma pnie się po inwestycyjnej drabinie. O prawie jedną czwartą zwiększyły się przychody Grupy Erbud w 2022 r. Grupa wypracowała w 2022 r. 3,856 mld zł sprzedaży wobec 3,102 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,3 proc.

- Ubiegły rok pokazał, że Erbud jest silną fundamentalnie spółką, dzięki swej dywersyfikacji potrafiącą dobrze sobie radzić nawet w najtrudniejszych warunkach - mówi Dariusz Grzeszczak, prezes Erbudu.

Oto pierwsza kobieta na liście najlepiej wynagradzanych menedżerów. Z końcem 2023 r. rezygnuje ze stanowiska

Pierwsza kobieta na liście to Małgorzata Kolarska, wiceprezes Dom Development, która w ubiegłym roku zarobiła ponad 7,2 mln zł. Firma, którą kieruje, w ubiegłym roku osiągnęła rekordowe wyniki.

Małgorzata Kolarska, wiceprezes Dom Development, zarobiła w 2022 roku 7 271 000 zł (fot. Dom Development)

Na poziomie netto deweloper zanotował 26-procentowy wzrost zysku netto w ujęciu rok do roku, do najwyższego w historii poziomu 410,3 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 501,54 mln zł wobec 413,05 mln zł zysku rok wcześniej.

Swoją funkcję Małgorzata Kolarska będzie pełnić jedynie do końca 2023 roku. W połowie września złożyła rezygnację, jako powód podała sprawy osobiste.

Mirosław Skowron jako członek zarządu w spółce Ciech w ubiegłym roku zarobił prawie 6,7 mln zł. To o 1,7 mln mniej niż jego współpracownik, który zajął 4. miejsce w zestawieniu najlepiej wynagradzanych menedżerów, ale kwota i tak robi wrażenie.

Mirosław Skowron, członek zarządu w spółce Ciech, w ubiegłym roku zarobił 6 699 000 zł (fot. PAP/ Piotr Matusewicz)

Aktualnie Mirosław Skowron nie jest już związany z Ciechem. Od maja 2023 r. jest prezesem spółki PERN, która działa w branży paliwowej.

Kolejny na liście jest uchodzący za najbardziej tajemniczego menedżera w Polsce Marek Piechocki, prezes LPP. To firma, do której należą marki takie jak Reserved, House, Cropp, Sinsay i Mohito. Piechocki pilnie strzeże swojego wizerunku, na próżno szukać jego zdjęć w sieci. Nie weźmie też udziału w wystąpieniach na kongresach, podczas których wszyscy mogliby go zobaczyć na scenie. Wszystko po to - jak mówi Piechocki - żeby mógł żyć spokojnie. Gdyby media dowiedziały się, jak wygląda, miałby problem, by wybrać się na spacer z rodziną, a tego nie chce.

W 2018 roku Piechocki osobisty majątek, w tym akcje spółki, przeniósł do Fundacji Semper Simul. Poprzez to działanie Piechocki chce zapewnić ciągłość biznesu funkcjonującego od blisko 30 lat.

Z raportu firmy Sedlak&Sedlak wynika, że w ubiegłym roku jako prezes LPP Marek Piechocki zarobił dokładnie 6 497 970 zł.

Niewiele mniej w ubiegłym roku wpłynęło na konto Michała Gajewskiego, prezesa Santander Bank Polska. W ubiegłym roku zarobił on nieco ponad 6 mln zł.

Michał Gajewski, prezes Santander Bank Polska, w 2022 roku zarobił 6 085 000 zł (fot. PAP/Paweł Supernak)

To pierwszy bankier w zestawieniu. Z sektorem bankowości związany od przeszło ćwierć wieku. Pierwsze kroki stawiał jeszcze w Wielkopolskim Banku Kredytowym. W 2016 roku Michał Gajewski został powołany na stanowisko prezesa Banku Zachodniego WBK, który obecnie nazywa się Santander Bank Polska.

- Grupa Santander Bank Polska dobrze sobie poradziła z wyzwaniami, które przyniósł rok 2022. Na wielu poziomach udowodniliśmy, że nasz model biznesowy dobrze działa i przynosi spodziewane efekty - komentował zeszłoroczne wyniki Michał Gajewski.

A te były następujące: dochody ogółem wyniosły 12,4 mld zł, z tytułu odsetek 9,6 mld zł, a z tytułu prowizji 2,6 mld zł.

Z wynagrodzeniem przekraczającym 6 mln zł kolejną pozycję na liście zajął Dariusz Topolewski, prezes Oponeo.pl.

Dariusz Topolewski, prezes Oponeo.pl, zarobił w ubiegłym roku 6 077 956 zł (fot. oponeo.pl)

W tym roku mija 20 lat, odkąd Topolewski zasiada na czele Oponeo.pl. Biznes, który wymyślił i wdrożył w życie, polega na sprzedaży internetowej opon i felg. Same magazyny firmy zajmują łącznie 5,6 ha powierzchni, zaś zastosowane w centrum logistycznym technologie umożliwiają wysłanie 45 tys. opon każdego dnia.

Prezesi medialnego giganta otwierają drugą dziesiątkę najlepiej wynagradzanych menedżerów

Dwie kolejne pozycje na liście najlepiej wynagradzanych menedżerów w 2022 roku zajmują szefowie Cyfrowego Polsatu. 5,8 mln zł w ubiegłym roku zarobił Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu. Stec w fotelu wiceprezesa cyfrowego giganta odpowiada za strategię i nowe obszary rozwoju biznesowego.

Maciej Stec, wiceprezes Cyfrowego Polsatu, w ubiegłym roku zarobił 5 800 000 zł (fot. PAP/archiwum Kmieciński)

Z kolei Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu w Cyfrowym Polsacie, która w ubiegłym roku zarobiła ponad 5, 6 mln zł, jest odpowiedzialna za finanse spółki. A z tymi bywa różnie.

Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu w Cyfrowym Polsacie, w ubiegłym roku zarobiła 5 668 000 zł (fot. grupapolsatplus.pl)

W II kwartale 2023 roku przychody spółki wyniosły 3,290 mln zł i wzrosły o 1,9 proc. w ujęciu rok do roku. Zysk EBITDA grupy Cyfrowego Polsatu wyniósł w drugim kwartale 2023 roku 798,5 mln zł i w ujęciu rok do roku był niższy o ok. 10 proc. Ostatecznie zysk netto grupy spadł o 97,1 proc. rdr do poziomu 8 mln zł. Firma tłumaczy, że na wyniki finansowe wpływ mają presja inflacyjna, wyższe koszty obsługi zadłużenia czy ujęcie podatku dochodowego po wyższej niż ustawowa stopie podatkowej.

Z branży mediowej przechodzimy do nieruchomości. Kolejną pozycję na liście najlepiej wynagradzanych menedżerów zajął bowiem Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment. W ubiegłym roku zarobił on ponad 5,4 mln zł.

Nicklas Lindberg, prezes Echo Investment, w ubiegłym roku zarobił 5 426 028 zł (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)

Nicklas Lindberg z branżą nieruchomości związany jest od lat, na czele Echo Investment zasiada od 2016 roku. Odpowiada za strategię i rozwój firmy.

Jak w liczbach przedstawiają się wyniki jego pracy? W 2022 roku Echo Investment zanotowało 127,15 mln zł zysku netto, 275,4 mln zł zysku EBIT. Spółka odnotowała 127,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 188,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Z kolei Yovav Carmi, prezes firmy inwestycyjno-deweloperskiej Globe Trade Centre, w ubiegłym roku zarobił prawie 5,5 mln zł.

Yovav Carmi, prezes Globe Trade Centre, zarobił w ubiegłym roku 5 412 989 zł (fot. Globe Trade Centre)

Yovav Carmi z firmą GTC związany był ponad 20 lat. Jednak na początku ubiegłego roku niemal z dnia na dzień złożył rezygnację ze stanowiska. Spółka nie podała przyczyn tej decyzji.

Jak podała spółka w komunikacie, GTC odnotowało 23,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 41,65 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 119,2 mln euro wobec 127,6 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 101 mln euro wobec 113 mln euro zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Kolejną pozycję na liście najlepiej opłacanych menedżerów zajął Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu. W ubiegłym roku zarobił on prawie 5,4 mln zł.

Jarosław Romanowski, członek zarządu Ciechu, zarobił w 2022 roku 5 387 000 zł (fot. Ciech)

Romanowski jest trzecim menedżerem reprezentującym firmę należącą do jednego z najbogatszych Polaków Sebastiana Kulczyka. Czwartą pozycję na liście zajął Dawid Jakubowicz, były już prezes Ciechu, na siódmym miejscu znalazł się Mirosław Skowron, aktualnie prezes PERN-u. Podobnie jak Dawid Jakubowicz, w czerwcu 2023 r. Romanowski przeszedł do zarządu Kulczyk Investments.

Kolejnym najlepiej zarabiającym menedżerem jest Ariel Alejandro Ferstman, członek zarządu Globe Trade Centre. W ubiegłym roku zarobił on ponad 5,1 mln zł.

Ariel Alejandro Ferstman (fot. Linkedin/Ariel Alejandro Ferstman)

Na liście znajdziemy również jego byłego współpracownika Yovava Carmisa, który w ubiegłym roku zrezygnował z dowodzenia GTC.

Zostajemy w branży nieruchomości, bowiem w gronie najlepiej zarabiających menedżerów znajdziemy również Jacka Leczkowskiego. Wiceprezes Erbudu zarobił w ubiegłym roku ponad 5 mln zł.

Jacek Leczkowski, wiceprezes Erbudu, w 2022 roku zarobił 5 013 785 zł (fot. Erbud)

Podobna kwota wpłynęła na konto kolejnego finansisty, jaki znalazł się na liście opracowanej przez Sedlak&Sedlak. Ponad 5 mln zł w ubiegłym roku za swoją pracę otrzymał Maciej Kropidłowski, wiceprezes Banku Handlowego.

Maciej Kropidłowski, wiceprezes Banku Handlowego, w ubiegłym roku zarobił 5 005 000 zł (fot. PAP/Mateusz Marek)

Niedawno bank podał, że rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Kropidłowskiego na stanowisko wiceprezesa odpowiedzialnego za rynki finansowe i bankowość korporacyjną na kolejną trzyletnią kadencję. Nową, starą funkcję będzie pełnił od 1 stycznia 2024 roku.

Jak możemy przeczytać w raporcie finansowym za 2022 rok, w ubiegłym roku bank wypracował zysk netto w wysokości 1 545,7 mln zł, który był wyższy o 828,2 mln zł (tj. 115,4 proc.) w stosunku do zysku za 2021 rok. Za wzrost zysku netto odpowiadały wyższe przychody, które urosły o 1 293,4 mln zł (tj. 54,9 proc. rok do roku.) do poziomu 3 647,5 mln zł.

Wiedźmin otworzył im drzwi do rozwoju i ogromnej kasy

Dwie ostatnie pozycje w zestawieniu 20 najlepiej zarabiających menedżerów zajęli ludzie ze świata gier komputerowych. Adam Kiciński, prezes CD Projectu, w ubiegłym roku zarobił prawie 5 mln zł. Dokładnie taka sama kwota wpłynęła na konto Piotra Nielubowicza, wiceprezesa CD Projectu.

Adam Kiciński, prezes CD Projectu, w ubiegłym roku zarobił 4 994 000 zł (fot. PAP/Jakub Kaczmarczyk)

Panowie śmiało mogą mówić, że siedmiocyfrowe przelewy na ich konto są w pełni zasłużone. Mimo braku premier ubiegły rok okazał się bowiem dla firmy rekordowy. Był to drugi najlepszy rok w historii grupy pod względem osiągniętych wyników finansowych.

Piotr Nielubowicz, wiceprezes CD Projectu, w ubiegłym roku zarobił 4 994 000 zł (screenYouTube/CDPROJEKT_IR)

Za sprawą "Cyberpunka" i "Wiedźmina 3" skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 953 mln zł (888,17 mln zł rok wcześniej).

Jak wynika z raportu finansowego za 2022 rok, CD Projekt odnotował 347,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. (208,91 mln zł rok wcześniej). Zysk operacyjny wyniósł 377,35 mln zł (232,9 mln zł rok wcześniej).

- Dzięki solidnej sprzedaży "Cyberpunka 2077" i "Wiedźmina 3" nasze skonsolidowane przychody wyniosły 953 mln zł, a zysk netto przekroczył 347 mln zł. Dużą jego część - ponad 200 mln zł - przeznaczyliśmy na wydatki na inwestycje w rozwój naszych przyszłych produkcji - skomentował wiceprezes ds. finansowych Piotr Nielubowicz cytowany w komunikacie.

Warto przypomnieć, że Adam Kiciński chce zrezygnować z funkcji członka zarządu spółki na koniec 2024 roku. Od 2025 r. planuje kandydować na członka rady nadzorczej spółki.

***

Cały raport dotyczący wynagrodzeń członków zarządów dostępny jest pod tym linkiem

