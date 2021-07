Najgorętszy zawód w Polsce. Zarobki to trzy średnie krajowe i wciąż rosną

Miniony rok, który upłynął pod szyldem pandemii koronawirusa, nie był łaskawy dla gospodarki. Branża IT była jedną z nielicznych, która najmniej ucierpiała - a tym samym jej pracownicy. Początek roku odkręcił globalny kurek wynagrodzeń - średnio stawki wzrosły o 10 proc., a sektor IT podwoił ten wynik względem średniej krajowej. Wykwalifikowany programista może liczyć nawet na potrójne średnie wynagrodzenie - wynika z raportu Just Join IT.

Autor: AT

• 10 lip 2021 0:01





Wykwalifikowany programista może liczyć nawet na potrójne średnie wynagrodzenie (fot. shutterstock)

Początek roku odkręcił globalny kurek wynagrodzeń. Szczególnie w branży IT, gdzie seniorzy mogli liczyć nawet na 20 proc. podwyżki.

Warszawa wciąż oferuje najwyższe stawki, lecz pozostałe miasta, jak Kraków, Trójmiasto czy Wrocław, są tuż za nią. Najsłabiej pod względem wysokości wynagrodzeń w tym sektorze plasuje się Poznań.

Podwyżki podyktowane są rekordowo wysokim popytem na polskie usługi i produkty IT, co sprawia, że firmy muszą jeszcze mocniej walczyć o programistów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów.

Jak wynika z najnowszego raportu portalu rekrutacyjnego Just Join IT, który opracowano na podstawie analizy 30 tys. ogłoszeń w okresie styczeń-czerwiec 2021, seniorzy w branży IT mogą liczyć nawet na 20 proc. podwyżki, a pierwsze półrocze 2021 r. napawa optymizmem całą branżę.

- Nie da się ukryć, że polska branża IT rośnie w siłę. Wychodzimy cało po pandemii, a wyniki pokazują, że sezon wakacyjny, będący dla gospodarki częstokroć martwym, w ogóle nie ma wpływu na ciągły ruch w interesie. Analizując poprzednie lata, wakacje są też dobrym momentem na poszukiwanie pracy w sektorze IT - podsumowuje Piotr Nowosielski, CEO Just Join IT.

Średnie wynagrodzenia z podziałem na seniority, technologie i rodzaj umowy (Źródło: Raport Just Join IT)

Dobre nastroje w sektorze IT odzwierciedla nie tylko raport, ale również Barometr ITX - badający nastroje programistów i prognozy rozwoju branży. Ostatnio opublikowany odczyt za maj pokazuje, że średnie wynagrodzenie konsekwentnie rośnie u 65 proc. firm, a 77 proc. z nich odnotowało wzrost zatrudnienia.

Czytaj też: Eldorado w IT nie dla nich. Biją głową w mur - Zapotrzebowanie na specjalistów nie maleje - niezmiennie utrzymuje się na tym samym poziomie. Jak wynika z raportu DESI 2020, Polska od lat cierpi na niedobór 50 tys. ekspertów z branży. W związku z tak dużym zapotrzebowaniem na specjalistów IT, chcemy dać szansę programistom ze Wschodu, a tym samym pomóc rodzimym pracodawcom - zaznacza Piotr Nowosielski. Poszukiwani najbardziej doświadczeni Z analizy wynika, że najlepiej opłacani są programiści specjalizujący się w metodzie Devops. W cenie pozostają specjaliści Java, Python oraz Ruby. Z kolei technologie mobilne wciąż zaliczają spadki proponowanych wynagrodzeń w systemie umowy o pracę, gdzie B2B wykazało wzrost o kilka procent. Czytaj też: Pandemia zachwiała rynkiem pracy IT. Mniej ofert i niewielkie podwyżki dla juniorów Jak wynika z raportu, najwięcej ofert pracy można było znaleźć dla pracowników średniego szczebla “mid” (54 proc.), juniorzy wzbudzili najmniejsze zainteresowanie pracodawców (ok. 10 proc.), a seniorzy stanowili powyżej 30 proc. ofert w badanej grupie. Wnioski z tego takie, że branża wciąż poszukuje pracowników wykwalifikowanych i z dużym doświadczeniem. Rozkład średniego wynagrodzenia na B2B (Źródło: Raport Just Join IT) - Na początku pandemii firmy koncentrowały się na odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Organizowano pracę zdalną, trwały negocjacje umów i opłat. Rekrutacje zeszły na dalszy plan, zwłaszcza że nie sprzyjała im wysoka niepewność, która towarzyszyła prawie każdej organizacji. Po roku funkcjonowania w pandemicznej rzeczywistości zaczynają wracać do planów, które wcześniej były zawieszone i więcej zatrudniają. Szczególnie widoczne jest to w sektorze IT i technologii - wyjaśnia Jan Banasikowski z CBRE. Lider cały czas ten sam Warszawa wciąż oferuje najwyższe stawki, lecz pozostałe miasta, jak Kraków, Trójmiasto czy Wrocław, są tuż za nią. Najsłabiej pod względem wysokości wynagrodzeń w tym sektorze plasuje się Poznań, choć warto zauważyć, że w porównaniu z poprzednim półroczem, wynagrodzenia seniorów w Poznaniu i na Górnym Śląsku w końcu dorównały stawkom z pozostałych miast przedstawionych w rankingu (ok. 19,5 tys. zł dla B2B). Wynagrodzenia programistów w poszczególnych miastach (Źródło: Raport Just Join IT) Raport pokazuje, że firmy szukały głównie pracowników na umowę o pracę (69 proc.), zaś ofert dla freelancerów (B2B) było 31 proc. Ci ostatni otrzymali duże podwyżki względem roku 2020: junior 15 proc., mid 12,5 proc., senior 20 proc. Walka o pracowników Wzrosty wynagrodzeń podyktowane są rekordowo wysokim popytem na polskie usługi i produkty IT, co sprawia, że firmy muszą jeszcze mocniej walczyć o programistów, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów. Czytaj też: Pensje w branży IT na historycznym szczycie. Zarabiają już czterokrotność średniej krajowej - W 2020 roku zaobserwowaliśmy, że wielu pracodawców - nie tylko z branży IT - przełączyło się na zdalny tryb pracy. W związku z tym pojawiła się na rynku potrzeba kompetencji wdrożeniowych, które miały między innymi skutecznie wprowadzić narzędzia i technologie do efektywnej oraz bezpiecznej komunikacji - mówi Bartłomiej Kondratowicz, head of business maintenance z firmy DCG. Średnie wynagrodzenia z podziałem na seniority i rodzaj umowy (Źródło: Raport Just Join IT) - Bardzo wyraźnie widać te zmiany w stawkach ekspertów IT, które - mimo globalnego spowolnienia gospodarczego - nie zmniejszyły się, a wręcz przeciwnie, w niektórych przypadkach wzrosły - dodaje. Czynnik ludzki jest od zawsze najtrudniejszym ogniwem w każdej firmie, niezależnie od branży. Dlatego tak ważne jest otwarcie się na nowe rynki, jak np. Ukraina czy Białoruś, dając możliwość pracodawcom w pozyskaniu wsparcia wśród zagranicznych specjalistów również z tego regionu - wynika z raportu.

