Najbogatsi zarabiają 105 razy więcej, niż zwykły śmiertelnik

Wiceprezes PKO BP Maks Kraczkowski, wiceprezes PZU Małgorzata Sadurska oraz prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Tak prezentuje się pierwsza trójka prezesów spółek Skarbu Państwa, którzy w ubiegłym roku zarobili najwięcej. Ile? Grubo ponad 1 mln zł. Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP w ubiegłym roku zarobił 1 mln 813 tys. zł (Fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Nasze zarobki rosną. Jednak podwyżki dotyczące statystycznego Kowalskiego nijak się mają do pensji wypłacanych prezesom spółek.

Z danych platformy porównawczej MoneyTransfer.com wynika, że najwyższe zarobki prezesów spółek skarbu państwa w ubiegłym roku wynosiły ponad 1,8 mln zł.

Wśród spółek prywatnych WIG20, najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro, Francois Nuyts. Na jego konto wpłynęło w sumie ponad 12,5 mln zł.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w maju 2022 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (firmy zatrudniające co najmniej 9 pracowników) wyniosło 6399,59 zł. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 13,5 proc. Tymczasem inflacja w maju wyniosła 13,9 procent.

W gorszej sytuacji są pracownicy strefy budżetowej. W ich przypadku rząd zdecydował, że w tym roku podwyżka wyniesie tylko 4,4 proc.

Miliony zarobione w rok

A jak prezentują się zarobki prezesów czołowych spółek Skarbu Państwa , które są notowane na giełdzie? Zespół platformy porównawczej MoneyTransfers.com przyjrzał się bliżej wzrostowi płac prezesów zarządów w różnych branżach, jak i w sektorze publicznym i prywatnym i porównał je ze wzrostem przeciętnego pracownika.

Na czele pierwszej trójki najlepiej zarabiających prezesów spółek skarbu państwa, które są notowane na giełdzie znalazł się Maks Kraczkowski, wiceprezes PKO BP, który w ubiegłym roku zarobił 1 mln 813 tys. zł. To sporo więcej, niż rok wcześniej, gdy na jego konto wpłynęło 1 mln 366 tys. zł.

Wiceprezes PZU Małgorzata Sadurska fot. PAP/Paweł Supernak

Zaraz za nim uplasowała się wiceprezes PZU Małgorzata Sadurska z wynagrodzeniem na poziomie 1 mln 801 tys. zł. Jej pensja też poszła w górę, bowiem rok wcześniej ubezpieczyciel przelał na jej konto 1 mln 580 złotych. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek (fot. PAP/Tomasz Gzell) Pierwszą trójkę zamyka prezes PKN Orlen Daniel Obajtek z pensją w wysokości 1 mln 311 tys. zł. Z raportów rocznych publikowanych przez spółkę wynika, ze jego zarobki również systematycznie rosną. W 2020 roku zarobił 1 mln 286 tys. zł, było to o 80 tys. więcej niż rok wcześniej. Zarobki prezesów spółek prywatnych Z analizy przygotowanej przez platformę porównawczą wynika, że wśród spółek prywatnych WIG20, najwięcej zarobił odchodzący ze stanowiska prezes Allegro, Francois Nuyts. Na jego konto z tytułu pełnienia tej funkcji wpłynęło w 2021 roku ponad 12,5 mln zł. Prezes CCC Marcin Czyczerski otrzymał ponad 1,2 mln zł wynagrodzenia, 600 tys. zł premii krótkoterminowej i ponad 8 mln zł premii długoterminowej. To wzrost rok do roku o ponad 720 proc. (ponad 50-krotnie wyższy niż wynosiła inflacja w maju 2022, tj.13,9 proc.). Czytaj więcej: W Polsce będzie krótszy tydzień pracy Prezes LPP Marek Piechocki zarobił 1,68 mln zł w ramach pensji, do tego dodać należy 6,66 mln zł w akcjach w ramach programu motywacyjnego. Tu mówimy o łącznym wzroście wynagrodzenia w porównaniu do 2020 r. o 400 proc. Jednak kwotom otrzymywanym przez prezesów polskich blue chipów (chodzi o duże spółki giełdowej, która ma dobrą renomę wśród inwestorów) jeszcze daleko np. do zarobków zarządu w Amazonie. Andy Jassy, kierujący od roku działalnością Amazona, otrzymał w ubiegłym roku 212 mln dolarów, jednak średnie roczne wynagrodzenie to już 3,8 mln zł, czyli ponad 316 tys. zł miesięcznie. Nierówności płacowe Jest to aż 105 razy więcej niż pensja pracownika, zarabiającego płacę minimalną (które w Polsce wynosi obecnie 3010 zł), czy 50 razy więcej niż przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. - Nierówność w wynagrodzeniach w stanowi poważny problem w Polsce i na całym świecie. Społeczeństwo zdecydowanie opowiada się za bardziej sprawiedliwym podziałem dochodów w firmach, a fakt, że dochody nie rosną porównywalnie z inflacją, rachunkami za energię i innymi codziennymi wydatkami, tylko tą nierówność pogłębia - komentuje CEO Money Transfers, Jonathan Merry. Rośnie grono najbogatszych Nie tylko prezesi spółek zarabiają coraz lepiej. z Najnowszego raportu firmy doradczej KGHM wynika, że pandemia COVID-19 nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych. Wręcz przeciwnie. Ich liczba poszła w górę. W 2020 roku w naszym kraju mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie (o 7 proc. więcej niż w 2019 roku), a ich łączne dochody były z kolei wyższe o 15,1 proc. rok do roku i wyniosły 201 mld złotych. Grafika: KPMG Liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie, wzrosła o 11,6 proc. do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20 proc. wyższe niż w 2019 roku. W 2020 roku w Polsce mieszkało ponad 35 tys. osób zarabiających ponad 1 mln złotych brutto rocznie, a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8 proc. względem 2019 roku, a liczebność tych osób powiększyła się o 10,3 proc. Średnio miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały 216 tys. złotych.

