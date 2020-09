Nadrabiamy zaległości w pensjach. Wzrost wynagrodzeń szybszy, niż zakładano

Dokładnie 5337,65 zł w sierpniu wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to wzrost rok do roku o 4,1 proc. Z kolei zatrudnienie w tym sektorze w stosunku rocznym spadło o 1,5 proc. i wyniosło 6295 tys.

Przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 5 337,65 zł brutto w sierpniu 2020. (Fot. PTWP)

W czwartek (17 września) GUS podał dane na temat przeciętnego wynagrodzenia i zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu.

Szacunki ekonomistów mówiły o niższym wzroście płac. Natomiast zgodnie z oczekiwaniami są wskaźniki zatrudnienia.

Warto pamiętać, że dane te odnoszące się do sektora przedsiębiorstw dotyczą podmiotów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza zaklasyfikowana do wybranych rodzajów działalności PKD 2007, a liczba pracujących przekracza 9 osób.

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 5337,65 zł brutto. Taka kwota daje nam wyniki mniejszy o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym (-44 zł), ale w porównaniu rok do roku wzrost wyniósł już 4,14 proc. (+212 zł). To więcej niż zakładali ekonomiści.

- Jesteśmy pesymistami jeśli chodzi o dynamikę wynagrodzeń. Spodziewamy się, że osłabła ona z 3,8 proc. rok do roku w lipcu do 3,3 proc. rok do roku w sierpniu (konsensus 4,0 proc. rok do roku). Sądzimy, że firmy zamrażają płace swoich pracowników oraz ograniczają kwartalne premie i nagrody tłumacząc to skutkami Covid-19 - na chwilę przed podaniem danych GUS komentowali ekonomiści z ING Banku Śląskiego.

źródło: GUS

Warto przypomnieć, że w lipcu płace rosły o 3,84 proc. rok do roku, a w czerwcu o 3,56 proc. Natomiast w maju, miesiącu, w którym nadal obowiązywał lockdown, zanotowano wynagrodzenie wzrosło tylko o 1,21 proc., czyli najmniej od stycznia 2013 roku.

W sierpniu 2020 r. przeciętne miesięczne #wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 4,1% r/r i wyniosło 5337,65 zł.https://t.co/sOXS9C8QIa#GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #wynagrodzenia #RynekPracy #wynagrodzenie @MRPiPS_GOV_PL pic.twitter.com/YCf6l9Wvq7 — GUS (@GUS_STAT) September 17, 2020 Jak tłumaczy GUS, spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w porównaniu miesiąc do miesiąca spowodowany był m.in. wypłatą w poprzednim miesiącu premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które, obok wynagrodzeń zasadniczych, również zaliczane są do składników wynagrodzeń). Z danych GUS wynika, że w ciągu ośmiu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,2 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 9 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,3 proc. Spadek o 4,6 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. Dynamika wynagrodzeń wzrosła z 3,8% do 4,1% r/r. Poprawa obejmie sektor usług, chociaż dalej słabo radzą sobie transport i turystyka. Nie spodziewamy się poprawy w tych branżach w najbliższych miesiącach. pic.twitter.com/BAkQMh1rNv — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) September 17, 2020 Analitycy z Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują z kolei, że poprawa obejmie sektor usług, chociaż dalej słabo radzą sobie transport i turystyka. - Nie spodziewamy się poprawy w tych branżach w najbliższych miesiącach - napisali na Twitterze. Jak wyglądała kwestia zatrudnienia? W sierpniu zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, przyjęcia w jednostkach, a także powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. źródło: GUS Jak podaje GUS, przełożyło się to na wzrost przeciętnego zatrudnienia o 0,7 proc. w porównaniu z lipcem 2020 (w lipcu 2020 w stosunku do czerwca 2020 zaobserwowano wzrost o 1,1 proc.). W porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku, w sierpniu 2020 kontynuowany był spadek przeciętnego zatrudnienia (o 1,5 proc.), lecz w mniejszym stopniu niż w poprzednim miesiącu, kiedy wynosił 2,3 proc. W sierpniu 2020 r. przeciętne #zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,5% r/r i wyniosło 6295,0 tys.https://t.co/sOXS9C8QIa#GUS #statystyki #gospodarka #przedsiębiorstwa #praca #RynekPracy #zatrudnienie @MRPiPS_GOV_PL pic.twitter.com/AFkDgS1ziS — GUS (@GUS_STAT) September 17, 2020 Urząd wskazuje, że w związku z sytuacją epidemiczną i jej wpływem na rynek pracy, od marca do maja 2020 r. odnotowano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost. Tak wyraźne zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w poprzednich latach. - Sierpień, zgodnie z prognozami, przyniósł dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Roczna dynamika zatrudnienia wprawdzie pozostała ujemna, ale jest to już wyraźnie mniejszy spadek w porównaniu do ostatnich miesięcy. W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba etatów wzrosła o 43 tys. - komentuje dane GUS Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego. Jak dodaje, również jeśli chodzi o przeciętne wynagrodzenie, dynamika roczna w sierpniu okazała się lepsza od lipcowej i przekroczyła 4 proc.. - Według opisu GUS-u w sierpniu 2020 w sektorze przedsiębiorstw zaobserwowano dalsze przywracanie wymiarów etatów pracowników sprzed pandemii, przyjęcia w jednostkach, a także powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych. W sierpniowym komunikacie GUS-u zabrakło stwierdzenia, które zamieszczano w poprzednich miesiącach, a mianowicie że „w części firm miały miejsce podwyżki pensji oraz przywracanie wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii". Oznacza to najprawdopodobniej, że te procesy w firmach już się zakończyły - podsumowuje najnowsze dane.

