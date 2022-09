Nadchodzi rewolucja w ustalaniu płacy minimalnej. Są nowe przepisy

KDS

Parlament Europejski przyjął ostateczną treść unijnej dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Wysokość płacy minimalnej ustalą państwa członkowskie, jednak będą one musiały zagwarantować, że taka płaca zapewni pracownikom godne życie, z uwzględnieniem kosztów utrzymania. W 2023 roku w Polsce płaca minimalna będzie szła w górę dwa razy (fot. Unsplash/Bastien Plu)

Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę o adekwatnym wynagrodzeniu minimalnym w Unii Europejskiej.

Zgodnie z nowymi przepisami to państwa członkowie same będą decydowały ile wyniesie u nich płaca minimalna, jednak przy wyliczeniach będą musiały uwzględnić m.in. koszty życia.

- Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna - powiedziała sprawozdawca projektu europosłanka Agnes Jongeriu.

Jak informuje Parlament Europejski, dyrektywa będzie mieć zastosowanie do wszystkich pracowników w Unii, którzy są związani umową o pracę lub pozostają w stosunku pracy. Ma za zadanie poprawić ich warunki pracy i życia, a także wspierać postęp społeczno-gospodarczy.

- Ceny artykułów spożywczych, rachunków za energię i mieszkań eksplodują. Ludzie naprawdę walczą, by związać koniec z końcem. Nie mamy czasu do stracenia, praca musi się znowu opłacać. Ta dyrektywa wyznacza standardy tego, jak powinna wyglądać odpowiednia płaca minimalna. Jednocześnie dajemy impuls do negocjacji zbiorowych, czyli więcej pracowników będzie lepiej chronionych - powiedziała sprawozdawca projektu europoseł z Holandii Agnes Jongeriu.

Przy wyznaczaniu europejskiej płacy minimalnej trzeba będzie wziąć pod uwagę koszty życia

Decyzja o tym ile wyniesie płaca minimalna w danym kraju członkowskim zostanie w gestii poszczególnych państw, jednak przy jej podejmowaniu będą one musiały zagwarantować, że takie wynagrodzenie zapewni pracownikom godne życie, przy uwzględnieniu kosztów utrzymania oraz ogólnego poziomu wynagrodzeń.

Czytaj więcej: Podwyżka płacy minimalnej rozłoży administrację na łopatki. Nie będzie komu pracować

Aby ocenić adekwatność dotychczasowego ustawowego wynagrodzenia minimalnego, państwa członkowskie mogą określić krajowy koszyk towarów i usług w oparciu o ceny rzeczywiste. Mogą też ustalić je na poziomie 60 proc. mediany wynagrodzeń brutto lub 50 proc. średniego wynagrodzenia brutto.

Negocjacje zbiorowe istotne przy wyliczaniu płacy minimalnej

W krajach, w których mniej niż 80 proc. pracowników jest objętych negocjacjami zbiorowymi, państwa członkowskie, we współpracy z partnerami społecznymi, będą musiały określić plan działania, aby objąć tymi negocjacjami większą liczbę pracowników. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie, w których minimalne wynagrodzenie gwarantuje się wyłącznie w drodze negocjacji zbiorowych, nie będzie obowiązku wprowadzić ustawowego wynagrodzenia minimalnego. Te kraje nie będą też musiały zapewnić powszechnego stosowania przepisów dyrektywy. Czytaj więcej: Premier chce likwidacji premii dla kierujących państwowymi spółkami Ponadto zatwierdzony przez europosłów tekst przewiduje, że państwa członkowskie Unii wprowadzą system egzekwowania przepisów. Ma on obejmować wiarygodny monitoring oraz kontrole i inspekcje w terenie. W ten sposób będzie można zapewnić przestrzeganie przepisów oraz walczyć ze stanowiącym nadużycie podwykonawstwem, fikcyjnym samozatrudnieniem, nierejestrowanymi godzinami nadliczbowymi oraz wzrostem intensywności pracy. Solidarność zadowolona z przyjęcia dyrektywy o unijnej płacy minimalnej Zadowolenia z decyzji PE nie kryje Piotr Duda, szef NSZZ Solidarność. - Od lat jako „Solidarność” zabiegaliśmy o przyjęcie tej dyrektywy. To krok naprzód i nasz wielki sukces! Na przestrzeni tych dwóch lat, gdy trwały prace nad dyrektywą, obserwowaliśmy jak ucierają się różne punkty widzenia i rozwiązywane są pojawiające się problemy. Braliśmy w tym aktywny udział i cieszę się, że ostatecznie dyrektywa zyskała szerokie poparcie. Przed nami nowy etap – wdrożenie tych przepisów w Polsce. To wielkie wyzwanie, ale poradzimy sobie - napisał na Facebooku Piotr Duda. Jak podał PE, najwyższe wynagrodzenie minimalne obowiązuje w Luksemburgu, Irlandii i Niemczech, zaś najniższe – w Bułgarii, Estonii i na Łotwie. W Unii Europejskiej w 21 spośród 27 krajów obowiązuje ustawowe wynagrodzenie minimalne, natomiast w pozostałych sześciu (w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji, we Włoszech i na Cyprze) poziom wynagrodzenia ustala się w drodze negocjacji zbiorowych. W 2023 roku w Polsce płaca minimalna będzie szła w górę dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3490 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,80 zł. Od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 3600 zł, a minimalna stawka godzinowa - 23,50 zł. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

