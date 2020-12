Na święta wydajemy więcej, niż zarabiamy, czyli "Klątwa Świętego Mikołaja" w praktyce

- Windykatorzy nazywają „Klątwą Świętego Mikołaja” sytuacje, gdy osoby nieposiadające zbyt dużych środków finansowych lub już będące mocno zadłużone decydują się na chwilówki czy dodatkowe kredyty tylko po to, by urządzić wystawne wigilie czy kupić bliskim prezenty droższe niż te, na które je stać - mówi prezes Grupy Averto Małgorzata Marczulewska.

Z danych Deloitte wynika, że w tym roku na prezenty, żywność, podróże oraz spotkania z najbliższymi w okresie świąt Bożego Narodzenia wydamy średnio 1318 zł. To kwota niższa o 29 proc. niż w zeszłym roku, kiedy przeznaczaliśmy na ten cel aż 1856 zł. Nadal jednak są to znaczące koszty, które w realny sposób wpłyną na budżet gospodarstw domowych.

Raport wskazuje, że mieszkańcy innych badanych europejskich krajów przewidują jeszcze głębsze cięcia, sięgające ponad 43 proc. Najwyższy budżet planują przeznaczyć na święta Hiszpanie, chcący wydać równowartość prawie 1 660 zł. Z kolei najmniejsze wydatki na ten cel, spośród badanych krajów, prognozują Holendrzy: średnio 945 zł. Z kolei nasi zachodni sąsiedzi wydadzą w przeliczeniu średnio 1575 zł.

Mając na uwadze, że w trzecim kwartale 2020 przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło 5169 zł brutto (3733 zł netto), a w miesiącu pracujemy średnio 22 dni, w trakcie dnia pracy za średnią krajową pensję zarabiamy 170 zł „na rękę”, to oznacza, że aby zgromadzić środki finansowe na święta Bożego Narodzenia potrzebujemy 8 dni roboczych. Ponad pół miesiąca będą musiały spędzić w pracy osoby zarabiające najniższą krajową stawkę, która wynosi 1921 zł netto. Ich dzienna stawka przy 22 dniach roboczych w miesiącu to 87 zł. Stąd konieczność pracy przez 15 dni, aby pokryć wydatki świąteczne wynoszące średnio 1318 zł.

Jak mówi Małgorzata Marczulewska, prezes zajmującej się windykacją Grupy Averto, grudzień to czas, gdy Polacy mają największe problemy z bieżącymi zobowiązaniami.

– Zwykle to właśnie w grudniu i w styczniu rozpoczynamy bardzo dużą liczbę windykacji. Wynika to z faktu, że w świątecznym amoku nie tylko zadłużamy się na prezenty, wyjazdy i wystawne kolacje, ale i wydając pieniądze na te rzeczy przekładamy spłatę rat kredytowych czy regulację bieżących zobowiązań. Zdarzają się sytuacje, że z finansowych turbulencji wywołanych przez grudzień wychodzimy dopiero na wiosnę. W czasie pandemii koronawirusa zdecydowanie należy ostrożniej dysponować swoim budżetem - mówi prezes Małgorzata Marczulewska.

Wskazuje też, że ubiegłe lata pokazują, że Polacy masowo zadłużają się na Święta Bożego Narodzenia. Są to zwykle pożyczki na kwotę 3-4 tysięcy złotych jednak ich oprocentowanie powoduje, że do spłacenia jest znacznie wyższa kwota.

Klątwa Świętego Mikołaja

Marczulewska dodaje, że w zadłużaniu się nie przeszkadza nawet ograniczona mobilność: - Kredyty bierzemy coraz częściej przez Internet i zakupy też robimy w sieci. Podczas windykacji zdarzały się bardzo przykre historie osób, które zadłużyły się w sieci. To jeszcze bardziej sprzyja nieczytaniu warunków umów i dochodzi do bardzo niekorzystnych sytuacji. Inna sprawa to zakupy przez Internet. Nie panujemy nad tym zupełnie, bierzemy na raty, zamawiamy kolejne przedmioty; kiedy nie dotykamy gotówki, zdecydowanie łatwiej wydaje się pieniądze. Przycisk „dodaj do koszyka” stał się naszym przedświątecznym przyjacielem i jednocześnie największym przekleństwem - mówi Małgorzata Marczulewska.

Jak mówi, grudniową sytuację, w której osoby nieposiadające zbyt dużych środków finansowych lub już będące mocno zadłużone decydują się na chwilówki czy dodatkowe kredyty tylko po to, by urządzić wystawne wigilie czy kupić bliskim prezenty droższe niż te, na które je stać, windykatorzy nazywają „Klątwą Świętego Mikołaja”.