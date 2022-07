Na konta pracowników ArcelorMittal Poland wpłyną dodatkowe pieniądze

jk

Pracownicy ArcelorMittal Poland otrzymają dodatkową nagrodę - 1700 zł brutto. Pieniądze zostaną wypłacone w dwóch transzach - we wrześniu i w listopadzie. ArcelorMittal Poland jest producentem stali w Polsce. Łącznie koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób (Fot. PTWP)

Jak informuje śląsko-dąbrowska "Solidarność", związki zawodowe podpisały z ArcelorMittal Poland porozumienie dotyczące wypłaty dodatkowej nagrody. Wraz z wypłatą za sierpień, czyli do 10 września na konta pracowników koncernu wpłynie 1000 zł brutto. Kolejna transza nagrody, 700 zł brutto zostanie wypłacona razem z wynagrodzeniem za październik, przed 10 listopada.

- Liczyliśmy na więcej, ale na początku pracodawca nie był skory do podjęcia jakichkolwiek rozmów na ten temat. Podkreślał, że negocjacje płacowe na 2022 rok zostały już zakończone, a poczynione w ich trakcie ustalenia są realizowane - mówi Mirosław Nowak, sekretarz „Solidarności” w dąbrowskim oddziale AMP.

- Ostatecznie skłoniliśmy go do negocjacji, w trakcie których uzgodniliśmy, że na konta pracowników wpłynie w sumie 1700 zł. To dodatkowe pieniądze, ich wypłata nie była wcześniej planowana - dodaje Nowak.

Warto przypomnieć o podwyżkach, które udało się wynegocjować na początku tego roku. Jak wówczas poinformowano, pensje pracowników miały zwiększyć się średnio o 320 zł brutto. Oprócz podwyżek płac zakładowe organizacje związkowe wynegocjowały z pracodawcą m.in. nagrodę za wkład pracy w 2022 roku oraz jednorazową nagrodę rekompensującą wzrost inflacji. W sumie miały one wynieść 1,5 tys. zł brutto. Ustalono też zasady wypłaty nagrody za wynik EBITDA.

ArcelorMittal Poland jest producentem stali w Polsce. Łącznie koncern zatrudnia ok. 10 tys. osób.

