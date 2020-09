Na Dolnym Śląsku wykorzystano już ok. 30 proc. bonów turystycznych

Na 4 056 932 osób uprawnionych do otrzymania bonu turystycznego w całym kraju aktywowało go 948 233 osób, czyli niespełna 25 proc. W województwie dolnośląskim wykorzystanych zostało już 79 586 bonów turystycznych, z czego najwięcej we Wrocławiu. Uprawnionych do otrzymania bonu w tym regionie jest w sumie 301 905 osób, a więc uruchomiło go blisko 30 proc. mieszkańców.

Autor:PW

• 21 wrz 2020 18:48





Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością - dodatkowy bon w wysokości 500 zł (Fot. pixabay.com)

REKLAMA

Bony turystyczne to pomysł rządu jak zachęcić Polaków do spędzenia urlopu w kraju i tym samym dać zarobić polskim przedsiębiorcom z branży turystycznej. Póki co skorzystało z tej opcji niecałe 25 proc. uprawnionych osób. Lepiej wygląda to np. w województwie dolnośląskim, gdzie bon aktywowało ok. 79,5 tys. na 301,9 tys. uprawnionych.

Mieszkańcy Wrocławia jak na razie wykorzystali 13 998 bonów na kwotę 18 mln 226 tys. zł, lubinianie 8 794 bonów za 7 441 250 zł, a mieszkańcy Świdnicy aktywowali 5 821 bonów na 4 930 250 zł. Na kolejnych miejscach są legniczanie, którzy uruchomili 3 032 bony za 2 481 750 zł oraz wałbrzyszanie - 1 347 bonów na kwotę 1 117 000 zł.

Zobacz Bon turystyczny popularny. Do końca sierpnia pobrano bony na 759 mln zł.

- Wygenerowanie bonu jest bardzo łatwe pod warunkiem, że założyło się już swoje indywidualne konto na naszej platformie internetowej PUE ZUS. Jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił, polecam nasza instrukcję i film, z którymi samodzielne założenie konta jest proste – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, cytowana na stronie internetowej UM Legnicy.



Bon turystyczny jest udostępniany na PUE ZUS na podstawie danych, które pochodzą z jednostek wypłacających świadczenie Rodzina 500 plus. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności za jego pośrednictwem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, powinny wpisać się na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT).

Na PUE ZUS muszą wypełnić "Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny" (PBT) oraz podać numer konta. ZUS apeluje, aby sprawdzać numer swojego rachunku bankowego, ponieważ zdarza się, że niektóre numery rachunków są błędne lub zamknięte.

Bon można aktywować od 1 sierpnia 2020 r.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.