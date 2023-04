Możemy mieć problem z emeryturami. PPK nie jest hitem

W marcu 8 mln Polaków zostało zapisanych odgórną decyzją do rządowego programu dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Ilu dało się przekonać do PPK? Sprawdził to Business Insider Polska.

W marcu 8 mln Polaków zostało zapisanych odgórną decyzją do rządowego programu dodatkowego oszczędzania na emeryturę - PPK (fot. Shutterstock)