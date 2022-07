Mogą zarobić więcej, dostają mniej. Na własne życzenie

Karierę zawodową w branży budowlanej wybiera zdecydowanie mniej kobiet niż mężczyzn, ale od kilku lat zainteresowanie kierunkami związanymi z budownictwem wśród pań rośnie. Jest to tendencja napawająca optymizmem.

- Wielu moich klientów bardzo pozytywnie wypowiada się o posiadaniu w organizacji pracownic, które często wnoszą „pierwiastek kobiecy” do zespołu i łagodzą obyczaje w budowlanym środowisku opanowanym przez mężczyzn, a ich kompetencje zawodowe oceniane są na równi z ich kolegami po fachu - mówi Patrycja Sidło, executive recruitment consultant w HRK Real Estate & Construction.

Przeciętne wynagrodzenie pracowników w branży budowlanej od kilku lat systematycznie rośnie. Stawki, jakie oferują pracodawcy, są zależne m.in. od specjalizacji, stanowiska, doświadczenia zawodowego, rodzaju inwestycji.

Niezależnie jednak od wspomnianych czynników, coraz więcej w ostatnim czasie mówi się o różnicach pomiędzy zarobkami kobiet i mężczyzn. Według różnych źródeł realna luka płacowa w Polsce wynosi około 20 proc. Jak pokazały wyniki badania „Młodzi inżynierowie 2022” firmy HRK, istnieje różnica nie tylko pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn, ale również w ich oczekiwaniach finansowych.

Niespełna połowa (46 proc.) kobiet uczestniczących w badaniu HRK wskazała, że chciałaby zarabiać powyżej 5001 zł netto. Przedział zarobków od 4001 do 5000 zł jest satysfakcjonujący dla 32 proc. respondentek, zaś pomiędzy 3001 a 4000 zł chce zarabiać 21 proc. kobiet.

Dla porównania oczekiwania finansowe powyżej 5001 zł netto ma 64 proc. mężczyzn, a 27 proc. oczekuje wynagrodzenia na poziomie 4001 - 5000 zł netto. Zaledwie 10 proc. panów jako satysfakcjonujące wskazało wynagrodzenie poniżej 4000 zł netto.

- Z perspektywy rekruterki, z przykrością muszę potwierdzić, że kobiety na tych samych stanowiskach i o podobnym doświadczeniu zawodowym co mężczyźni, mają niższe oczekiwania finansowe. Różnica kształtuje się na poziomie około 10-25 proc. Powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Myślę, że jednym z nich jest mniejsza pewność siebie - zauważa Patrycja Sidło.

Źródło: HRK

Nie samochód, a opieka medyczna i nauka języków

Wyniki badania przeprowadzonego przez HRK pokazują także, że kobiety w branży budowlanej mają inne oczekiwania dotyczące benefitów niż mężczyźni.

O ile na podobnym poziomie obie grupy oceniły otrzymywanie atrakcyjnych premii, dodatków za pracę w delegacji oraz dofinansowanie kursów i szkoleń, o tyle opieka medyczna ma większe znaczenie dla kobiet (71 proc.), niż dla mężczyzn (52 proc.).

Podobnie jest w przypadku posiadania pracowniczego ubezpieczenia na życie, którego oczekuje 58 proc. kobiet i 41 proc. mężczyzn. Sporą różnicę widać także w dofinansowaniu nauki języka obcego, które chciałoby otrzymywać 53 proc. kobiet i jedynie 33 proc. mężczyzn. Z kolei posiadanie samochodu służbowego jest istotne dla 56 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet.

Źródło: HRK

Na pierwszym miejscu projektowanie i zarządzanie

Wyniki badania „Młodzi inżynierowie 2022” pokazują, że kobiety, które zdecydowały się na rozwój zawodowy w ramach sektora budowlanego, chętniej wiążą swoje plany zawodowe z pracą związaną z projektowaniem (43 proc.) niż z wykonawstwem (34 proc.).

U mężczyzn proporcje są niemal odwrotne. Panowie chcą się rozwijać w pracach związanych z wykonawstwem (45 proc.), a swoją karierę z projektowaniem chce związać 1/3 ankietowanych mężczyzn (31 proc.).

Co ciekawe, wyniki badania pokazują, że taki sam procent kobiet i mężczyzn jest zainteresowanych rozwojem kariery w obszarze zarządzania (16 proc.). Być może jest to pewnego rodzaju prognostyk większej równowagi, przynajmniej w odniesieniu do stanowisk managerskich w sektorze tradycyjnie utożsamianym jako zmaskulinizowany.

Potrzeba pracowników

Warto przypomnieć, że popyt na pracowników budowlanych znacznie przekracza podaż. Z danych Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa wynika, że braki kadrowe wskazuje ponad 90 proc. firm w branży, a aż 70 proc. pracodawców twierdzi, że brak pracowników to istotna bariera w ich dalszej działalności. Na 30 zawodów deficytowych w 2022 aż 9 to zawody typowo budowlane. Bezrobocie w tym sektorze praktycznie więc nie istnieje.