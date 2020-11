Mniej dynamicznie, ale pensje nadal rosną. Oto dane za trzeci kwartał

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wyniosło 5168,93 zł - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego .W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. to niemal 5-proc. wzrost.

Autor:jk

• 10 lis 2020 11:44





Wysokie wynagrodzenie to od lat czynnik, który jest najbardziej skutecznym magnesem na kandydatów (Fot. Shutterstock)

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2020 r. wzrosło o 2,9 proc. w porównaniu z drugim kwartałem tego roku. Wyniosło 5168,93 zł brutto.

Jeśli natomiast zestawimy najnowsze dane z danymi za pierwszy kwartał tego roku, to zaobserwujemy ok. 3-procentowy spadek.

Z kolei w zestawieniu z ubiegłorocznymi danymi, mamy wzrost o 4,8 proc.

Jeśli przyjrzymy się, jak wyglądały poszczególne miesiące w trzecim kwartale, to zauważymy, że - według danych GUS - we wrześniu 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 5,6 proc. w ujęciu rok do roku i wyniosło 5371,56 zł. Z kolei w ujęciu miesięcznym to wzrost o 0,6 proc. Jak tłumaczy GUS, spowodowane to było m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, które - wraz z wynagrodzeniami zasadniczymi - również zaliczane są do składników wynagrodzeń.

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sierpniu wyniosło 5337,65 zł brutto. Taka kwota daje nam wyniki mniejszy o 0,8 proc. w ujęciu miesięcznym, ale w porównaniu rok do roku wzrost wyniósł już 4,14 proc. To więcej niż zakładali ekonomiści.

Natomiast w lipcu płace rosły o 3,84 proc. rok do roku oraz o 1,8 proc. w ujęciu miesięcznym - wynagrodzenie brutto wyniosło wówczas 5 381,65 zł. Z kolei w czerwcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 3,6 rok do roku i wyniosło 5286 zł.

To pozytywna niespodzianka i spore zaskoczenie, bo ekonomiści spodziewali się dużo niższej dynamiki, na poziomie 1,5 proc. rok do roku. Pensje w drugim kwartale Tak duży wzrost (w maju wynosił on 1,2 proc.) ekonomiści z mBanku nazwali "pozytywną niespodzianką na rynku pracy". Zdaniem ekonomistów ING, może mieć to związek z efektem wygasających porozumień o przejściowym obniżeniu wynagrodzeń na czas pandemii. Z kolei GUS tłumaczył, że wzrost spowodowany był m.in. wypłatą premii, nagród kwartalnych, rocznych i jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń ), a także w części jednostek przywracaniem wysokości wynagrodzeń do poziomu sprzed pandemii. Natomiast w maju, miesiącu, w którym nadal obowiązywał lockdown, wynagrodzenie wzrosło tylko o 1,2 proc., czyli najmniej od stycznia 2013 roku i wyniosło 5119,94 zł. W kwietniu średnia płaca wynosiła w przedsiębiorstwach 5285,01 tys. zł brutto. Tym samym w maju zarabialiśmy mniej o 3,1 proc. niż w poprzednim miesiącu. - Spowodowane było to m.in. tym, że jeszcze w kwietniu kontynuowano wypłacanie nagród kwartalnych, rocznych oraz premii uznaniowych (które - obok wynagrodzeń zasadniczych - także zaliczane są do składników wynagrodzeń), a w maju już tego typu wypłaty nie były w większości jednostek realizowane. Niezależnie od tego, w maju 2020 r. ponownie występowało także zjawisko zmniejszania wynagrodzeń pracowników oraz wypłata wynagrodzeń postojowych - tłumaczył GUS. Polacy chcą dobrze zarabiać Wysokie wynagrodzenie to od lat czynnik, który jest najbardziej skutecznym magnesem dla kandydatów. Jak wynika z badań Pracuj.pl, więcej niż 8 na 10 respondentów badanych we wrześniu jest otwartych na nowe propozycje, jeśli dostaną ciekawą ofertę zatrudnienia. To o 6 punktów procentowych więcej niż w kwietniu. Co przekona ich do zmiany pracy? Właśnie dobra pensja. Po pół roku pandemii zarobki są dla pracujących respondentów jeszcze częściej kluczowym czynnikiem wyboru ofert od nowych pracodawców (76 proc. wskazań w badaniu Pracuj.pl), niż na jej początku (69 proc.).

