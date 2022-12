Mniej bezrobotnych, wyższe płace. 2022 dla rynku pracy był niezwykle łaskawy

Pod koniec września 2022 roku liczba pracujących w Polsce wyniosła 9 784 700 osób. To więcej o 1,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Najwięcej osób zatrudnionych jest w sektorze prywatnym.

Przeciętne miesięczne zatrudnienie (przeciętne zatrudnienie w badanym okresie uwzględnia pracowników pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty) w okresie pierwszych trzech kwartałów 2022 r. wyniosło 9 309 200 etatów. Było to o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej.

W stosunku do 30 września 2021 r. w większości sekcji PKD wzrosła liczba pracujących. Największy wzrost zanotowano w sekcjach „informacja i komunikacja” (o 11,6 proc.) oraz „działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (o 5,8 proc.).

Z analizy GUS wynika, że pod koniec września 2022 roku liczba pracujących w Polsce wyniosła 9 784 700 osób. To więcej o 1,8 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku 2021. Podobnie było rok temu. Wtedy liczba pracujących zwiększyła się o 1,6 proc. względem analogicznego dnia 2020 r.

W stosunku do sytuacji sprzed roku, w większości sekcji nastąpił wzrost liczby etatów. Największy był w sekcjach „informacja i komunikacja” (o 11,1 proc.) oraz „zakwaterowanie i gastronomia” (o 8,7 proc.).

Wynagrodzenie znacząco w górę

GUS podał również, jak w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2022 roku prezentowały się wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Okazuje się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 6287,79 zł. W porównaniu do ubiegłego roku wzrosło nominalnie o 12 proc.

Wzrost ten był wyższy od notowanego w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. wobec porównywalnego okresu 2020 r., kiedy to wyniósł 8,5 proc.

Badane wynagrodzenie było zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. W sektorze publicznym było o 8,6 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, natomiast w sektorze prywatnym niższe o 3,2 proc.

W sektorze prywatnym najwyższe pensje wypłacano w sekcji „informacja i komunikacja” (11 254,83 zł), z kolei w sektorze publicznym w sekcji „górnictwo i wydobywanie” (10 947,44 zł).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzrosło we wszystkich sekcjach PKD w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Najwyższy nominalny wzrost odnotowano w sekcjach „górnictwo i wydobywanie” (o 22,8 proc.) oraz „transport i gospodarka magazynowa” (o 22,6 proc.). Najniższy wzrost zanotowano w sekcji „opieka zdrowotna i pomoc społeczna” (o 4,7 proc.).

Przeciętne wynagrodzenie jest zróżnicowane także w regionach – warszawskim stołecznym było najwyższe i wyniosło 8 121,18 zł. Było to więcej o 2493,33 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość.

Bezrobocie spada

Badania bezrobocia pokazują spadki zarówno zarejestrowanych bezrobotnych, jak i stopy bezrobocia. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy w końcu września 2022 r. wyniosła 801 700 osób (w tym 439,2 tys. kobiet) i była niższa od notowanej w końcu II kwartału 2022 r. o 2 proc., a także niższa o 133 tys. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

W stosunku do drugiego kwartału 2022 r., w końcu września spadek liczby bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach. Najbardziej znaczący w województwach: śląskim (o 4,9 proc.), łódzkim (o 3,9 proc.), lubelskim (o 3,8 proc.) i lubuskim (o 3,7 proc.). W porównaniu z wrześniem 2021 r., bezrobocie również zmniejszyło się we wszystkich województwach. Najistotniejszy spadek odnotowano w województwach: lubuskim (o 20,9 proc.), pomorskim (o 19,7 proc,), śląskim (o 19,5 proc.) i wielkopolskim (o 17,3 proc.).

Stopa bezrobocia w końcu września 2022 r. wyniosła 5,1 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w 2 kwartale 2022 r. W porównaniu z wrześniem 2021 r., stopa bezrobocia była niższa o 1,0 pkt. proc.

Z analizy GUS wynika, że większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu września 2022 r. było to 690 900 osób (86,2 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 813,1 tys. (87 proc.) we wrześniu 2021 r.

W tej grupie 31,5 tys. osób utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy (przed rokiem 39,5 tys. - 4,9 proc.).

W końcu III kwartału 2022 r. prawa do zasiłku nie posiadało 694 300 osób (86,6 proc. ogółu zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 814 800 osób (87,2 proc.) w analogicznym kwartale 2021 r.

