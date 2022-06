Minimalna pensja dwa razy w górę. Rząd podał kwoty

W przyszłym roku podwyżka płacy minimalnej odbędzie się dwa razy. A to dlatego, że prognozowany wskaźnik inflacji, który jest zapisany w ustawie budżetowej na przyszły rok, przekroczy 5 proc. Zgodnie z art. 3 przy prognozowanej inflacji przekraczającej 5 proc. wzrost płacy minimalnej ma odbyć się dwa razy w roku. Obecnie minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł brutto.

Rząd przedstawił swoją propozycję. Rada ministrów zaproponowała, żeby od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja wynosiła 3 383 zł brutto, a od 1 lipca - 3 450 zł brutto. Oznaczałoby to łączną podwyżkę o 440 zł brutto.

Inaczej uważają związkowcy. Ich zdaniem minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 o 16,28 proc. (490 zł), a od 1 lipca 2023 o kolejne minimum 7,15 proc. (250 zł). To odpowiedź na galopującą inflację.

Krytycznie propozycję związku ocenił wiceprezes BCC dr Łukasz Bernatowicz. - Tak mocno podniesiona płaca minimalna, jak to proponują związkowcy, jeszcze bardziej nakręci inflację. To dolewanie oliwy do inflacyjnego ognia - napisał na Twitterze.

Pracodawcy zalecają ograniczyć się do gwarantowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku - łącznie o ok. 13,5 proc. tj. 406,30 zł. Jak wyjaśniają przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, w latach 2015-2022 minimalne wynagrodzenie wzrosło o 1260 zł (72 proc.) z 1750 zł w 2015 r. do 3010 zł w 2022 r. W tym samym czasie przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększyło się o 54,5 proc.

Pracodawcy mają obawy

Jak dodaje Konfederacja Lewiatan, z badań wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie i rynek pracy wynika, że wzrost płacy minimalnej oddziałuje na zatrudnienie, ale efekty są zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Niektóre badania pokazują, że płaca minimalna ma istotne korzyści dla pracowników. Inne stwierdzają, że może generować problemy, zwłaszcza dla grup najsłabszych i młodzieży wkraczającej na rynek pracy.

- Patrząc na rozwój rynku pracy w ostatnich latach można wyciągnąć wniosek, że liczba osób pobierających wynagrodzenie minimalne jest na tyle nieznacząca w całości procesów gospodarczych, że podwyższanie wynagrodzenia minimalnego nie ma negatywnego wpływu na liczbę zatrudnionych. Oczywiście nie oznacza to, że znaczący wzrost wynagrodzenia minimalnego pozostaje bez wpływu na słabsze firmy, w szczególności sektor MŚP, ale także może generować negatywne zjawiska jak wzrost bezrobocia najsłabszych grup, czy wzrost szarej strefy – podkreśla Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, przewodniczący Zespołu Problemowego RDS ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych.

Lewiatan ostrzega też, że wyższy od ustawowego wzrost płacy minimalnej i wskaźnika waloryzacji emerytur i rent może oznaczać dalszy niekontrolowany wzrost inflacji.

- Apelujemy o wyważone stanowisko rządu i przedstawicieli związków zawodowych w kwestii płacy minimalnej. Ostrożnie podchodzimy do podwyższenia wynagrodzeń w warunkach realnego zagrożenia dalszym wzrostem inflacji, która niszczy gospodarkę i oznacza duże koszty społeczne - podkreśla prof. Męcina

Kolejki po podwyżki

Pracodawcy zwracają także uwagę na inną kwestię - wzrost płacy minimalnej pośrednio poprzez presję płacową przyczynia się do wzrostu poziomu wynagrodzeń również osób zarabiających powyżej pensji minimalnej.

W podobnym tonie wypowiada się profesor Szkoły Głównej Handlowej dr hab. Tomasz Rostkowski, który podkreśla, że nie wszystkie wynagrodzenia wzrosną proporcjonalnie do podwyżki płacy minimalnej, tym samym wiele osób, które dziś są "na granicy" i zarabiają niewiele więcej niż pensja minimalna, znajdzie się w tej grupie najsłabiej zarabiających.

- Warto się zastanowić, jakie konsekwencje będzie to ze sobą niosło. Osoby, które dziś zarabiają nieco więcej niż płaca minimalna, ale jednak więcej, w wyniku takiej podwyżki płacy minimalnej będą zarabiały tyle samo lub niewiele więcej co najmniej wartościowi dla firmy pracownicy. To negatywnie wpłynie na ich morale, pojawi się myśl "po co mam się starać, skoro kolega obok, który się nie stara, zarabia tyle samo" - mówi Tomasz Rostkowski.

Drugą konsekwencją będzie jeszcze większa niż obecnie liczba osób, które staną w kolejce do rozmowy o podwyżkę.

- To już się dzieje, jednak nie w każdej branży i nie w każdym regionie. W jednych firmach ludzie otwarcie mówią pracodawcy, że budżet przestał im się spinać, więc chcą podwyżkę, w drugich zdają sobie sprawę, że nie mają szansy na podwyżkę, więc zaczynają szukać lepiej płatnej pracy - mówi wykładowca SGH. - A inflacja dla naszych budżetów jest tragedią, każdy zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego należy się spodziewać daleko idącej presji na pracodawców w kwestii podwyżek - dodaje.

Głos w tej sprawie zabrał także Grzegorz Sikora z Forum Związków Zawodowych, który przyznaje, że wypłaszczenie poziomu wynagrodzeń jako skutek podwyżki płacy minimalnej to realne zagrożenie, którego nie można ignorować.

- Natomiast warto się zastanowić i jest to raczej rozważanie w kategoriach indywidualnych, na ile mamy do czynienia z realnym problemem, a na ile z sytuacją, w której osoby wyżej wykwalifikowane nie otrzymały od dłuższego czasu podwyżki. Do tego dochodzi kwestia czysto godnościowa - jeśli ktoś twierdzi, że godne zarobki na poziomie ustawowym będą działać w sposób demotywujący na procesy rozwojowe pracowników o najniższych kwalifikacjach, jest w błędzie. Tu wiele zależy od samych pracodawców i ich pozapłacowych motywatorów, programów szkoleniowych, kultury komunikacji wewnętrznej. Zwalanie wszystkich win na wysokość płacy minimalnej, która, jeszcze raz powtarzam, może budzić głęboki niepokój, jest trochę niesprawiedliwe - komentuje Sikora.

Płaca minimalna w Polsce

Warto przypomnieć, że ostatnim czasie grupa Polaków zarabiających płacę minimalną zwiększyła się. Przed pandemią ich liczba oscylowała w granicach 1,3-1,5 miliona. Wzrosty w ujęciu rok do roku sięgały kilkudziesięciu tysięcy osób. Były też lata ze spadkami.

Tymczasem pandemia spowodowała wystrzał. Rok walki z wirusem wystarczył, by na rynku pracy przybyło 637 tys. osób zarabiających najniższą krajową. Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że w ubiegłym roku było to ponad 2 mln 200 tys. Rok wcześniej 1 mln 563 tys. pracowników.