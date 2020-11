Mikołaj w maseczce, do którego nie można się zbliżyć. Reżim sanitarny wykończy świąteczne zawody?

Pandemia wywróciła do góry nogami rynek świątecznych zawodów. W tym roku Śnieżynki, Elfy, Święte Mikołaje nie mają co liczyć na lawinę ofert pracy. Agencja pracy Personnel Service (PS) szacuje, że zapotrzebowanie na świątecznych pracowników sezonowych w tym roku będzie aż o 50 proc. niższe niż rok temu.

Od lat Mikołaj jest niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych. (Fot. shutterstock)

Nawet do 90 zł za godzinę „na rękę” mógł zarobić w zeszłym roku Mikołaj, który w okresie przedświątecznym pracował w centrum handlowym.

Z uwagi na pandemię w tym roku liczba miejsc pracy dla Mikołajów może spaść niemal do zera, a w innych świątecznych zawodach nawet o połowę – szacują eksperci Personnel Service.

W corocznym świątecznym zestawieniu zarobków pojawiły się jednak nowe zawody, w których można znaleźć pracę.

Od lat Mikołaj jest niekwestionowanym liderem listy zarobków w zawodach świątecznych. Jak podaje PS, osoba, która wykonuję tę funkcję może liczyć średnio na 55 zł netto za godzinę pracy. Zazwyczaj niższe stawki otrzymuje Mikołaj pracujący w galerii handlowej, natomiast wyższe (nawet do 90 zł/h) można otrzymać za „występ” na firmowej wigilii czy domowej imprezie. Niezłe stawki otrzymuje też pomocnica Mikołaja, Śnieżynka (od 12 do 35 zł/h).

Zdaniem ekspertów, choć same zarobki utrzymają się na podobnym poziomie co rok temu, ofert pracy dla Śnieżynek, Mikołajów i elfów będzie po prostu dużo mniej.

Grafika: Personnel Service

- Nie odnotowaliśmy znaczących zmian w zakresie płac w zawodach świątecznych, natomiast szacujemy, że zapotrzebowanie na pracowników sezonowych w tym okresie może spaść nawet o 50 proc. - zauważa Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service. - Mikołajów, Śnieżynek i hostess może w ogóle zabraknąć. Jest to oczywiście konsekwencja czasowego zamknięcia sklepów, ograniczenia ruchu w galeriach handlowych czy zakazu organizacji imprez firmowych. Otwarcie galerii w sobotę 28 listopada niewiele zmieni, zwłaszcza, że zachowany jest reżim sanitarny. Trudno sobie wyobrazić Mikołaja w maseczce, do którego zresztą… nie wolno się zbliżyć. Oczywiście, garstka miejsc pracy na tym stanowisku zostanie, ale posady obejmą nieliczne osoby - dodaje Inglot.

Z uwagi na pandemię, pozycję na liście najpopularniejszych świątecznych zawodów stracili m.in. kelnerzy i ulotkarze. Możliwość zarobku w większym zakresie niż zazwyczaj dostaną natomiast dostawcy jedzenia, którzy zarobią średnio 20 zł netto za godzinę. Wynika to z faktu, że wiele osób będzie chciało zamówić świąteczne jedzenie prosto do domu. To z kolei oznacza, że zarobią także pracownicy firm cateringowych, ok. 18 zł za godzinę.

- Warto zwrócić uwagę na pojawienie się na liście takiego zawodu, jak pakowacz gotowych zestawów świątecznych. Sklepy będą chciały pójść klientom na rękę i stworzą gotowe zestawy z produktami świątecznymi, co ułatwi i przyspieszy zakupy, ale też pozwoli sprzedać więcej towaru w trudnym czasie – mówi Krzysztof Inglot. Kurier przed świętami nie odpocznie Osoby, którym zależy na dodatkowym dochodzie w okresie świat Bożego Narodzenia mogą znaleźć pracę m.in. jako kurierzy (zarobią od 17 nawet do 65 zł netto za godzinę). Z uwagi na gwałtowny rozwój branży e-commerce, zapotrzebowanie na pracowników zgłoszą też sortownie paczek – zarobić w nich będzie można jednak maksymalnie 14 zł/h. Nieco więcej otrzyma za swoją pracę sprzedawca w sklepie (średnio 14,25 zł/h) czy merchandiser – osoba wykładająca towar w sklepie na półkę (śr. 14,75 zł/h). Niepodważalną pozycją na świątecznej liście cieszą się także, jak co roku, sprzedawcy ryb (zarobki ok. 15,5 zł/h) i choinek. Ci ostatni mogą zarobić średnio 19 złotych netto za godzinę pracy. Dane Work Service wskazują z kolei na 10-proc. wzrost zatrudnienia w porównaniu z rokiem ubiegłym w branży logistycznej obsługującej centra handlowe, firmy odzieżowe czy branżę spożywczą – to centra logistyczne i spedycyjne, operatorzy logistyczni, magazyny, firmy kurierskie i przewozowe. Poszukiwani są pakowacze, magazynierzy, operatorzy wózków widłowych, kierowcy, kurierzy, spedytorzy. Podobne obserwacje ma agencja pracy OTTO Work Force. Z ich danych wynika, że aż 72 proc. nowych pracowników tymczasowych znalazło pracę w branżach powiązanych z e-commerce. - W czasie pandemii sprzedaż online przyspieszyła, a szczyt zakupów w internecie właśnie się rozpoczął wraz z akcjami promocyjnymi w ramach tzw. black week. Mimo nietypowego roku, zaczęła się już gorączka przedświątecznych przygotowań i lawinowy wzrost zapotrzebowania na dodatkowych pracowników. Potrzebni są oni przede wszystkim w centrach logistycznych, magazynach, sortowniach, biurach oraz do pracy w terenie - mówi Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający OTTO Work Force Central Europe.

