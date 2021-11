Mieli swoje PPK zanim stało się to modne. Uzbierali już 1,7 mld zł

Pracowniczy Program Emerytalny Orange Polska obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia. W jednym z największych i najdłużej działających w Polsce programów oszczędnościowych dla pracowników udało się w tym czasie zebrać kwotę ponad 1,7 mld zł. Dokładnie taką sumą zarządza obecnie PPE w Orange.

Autor: KDS

• 22 lis 2021 14:32





Wartość aktywów netto funduszu Orange to obecnie ponad 1,7 mld złotych (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Orange Polska jest jedną z pierwszych firm działających w Polsce, które dae pracownikom możliwość odkładania pieniędzy na emeryturę.

W efekcie, po 20 latach funkcjonowania PPE, program zarządza dziś kwotą ponad 1,7 mld zł. Wypracowana stopa zwrotu sięga ponad 238 proc.

Do tej pory z PPE Orange wypłacono ponad 860 mln złotych.

- Na początku drogi zawodowej rzadko myślimy o emeryturze, a jednak warto zawczasu zadbać o dodatkową poduszkę finansową. My od lat zachęcamy do tego naszych pracowników. Decyzję o utworzeniu pracowniczego programu emerytalnego podjęliśmy 20 lat temu, jako jedna z pierwszych firm w Polsce. To była dobrowolna decyzja, wówczas regulacje nie nakładały na pracodawców żadnych obowiązków w tym zakresie. Dziś w programie uczestniczy zdecydowana większość pracowników firmy - mówi Jacek Kowalski, członek zarządu Orange Polska ds. human capital.

Firma finansuje pracownikom comiesięczną składkę w wysokości 7 proc. wynagrodzenia brutto. To – według obowiązujących regulacji - najwyższa składka, jaką może wpłacać pracodawca. Pracownicy mogą ponadto zdecydować się na składkę dodatkową i zwiększyć w ten sposób pulę oszczędności. Obecnie niemal 90 proc. pracowników - z ponad 10 tys. zatrudnionych - Orange Polska uczestniczy w PPE.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co dzieje się z pieniędzmi

Wpłacane do funduszu składki trafiają na indywidualne rachunki uczestników. Zarządzaniem Funduszem zajmuje się Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Orange Polska.

- Wyniki naszego funduszu pokazują, że inwestujemy mądrze, dbając o bezpieczeństwo, ale i odpowiedni zysk. Od początku istnienia programu wartość jednostki rozrachunkowej systematycznie rośnie. Stopa zwrotu osiągnęła w tym czasie ponad 238 proc., a w ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 15 proc. Warto pamiętać, że to całkowicie prywatne środki, należą tylko do uczestnika programu i są dziedziczone. To bardzo dobry sposób zabezpieczenia finansowego na przyszłość - podkreśla Janusz Szreder, prezes Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Orange Polska.

Eksperci wskazują, że decyzję o oszczędzaniu na dodatkową emeryturę warto podejmować jak najwcześniej, ponieważ im dłużej ono trwa, tym większą kwotę uczestnik ma szansę zgromadzić. W przypadku zakończenia pracy w firmie przed osiągnięciem wieku emerytalnego, zgromadzone wcześniej pieniądze mogą pozostać w funduszu, są nadal inwestowane i pracują na przyszłą dodatkową emeryturę. Co istotne, wypłaty z funduszu nie są obciążone żadnymi kosztami, ponieważ wpłacone składki zostały już wcześniej opodatkowane, a osiągnięte zyski nie podlegają podatkowi od zysków kapitałowych. Od dokonywanych wypłat Fundusz nie pobiera także jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Uczestnicy wypłacają więc 100 proc. kwoty zgromadzonej na rachunku. Wartość aktywów netto funduszu to obecnie ponad 1,7 mld złotych. To oznacza, że stanowią około 10 proc. wartości aktywów wszystkich pracowniczych programów emerytalnych działających w Polsce, która wg danych KNF na koniec 2020 roku sięgnęła 17 mld złotych. PPK działa Dokładnie 1 lipca 2019 roku podobny mechanizm został narzucony większości firm w Polsce. Wtedy wystartowały Pracownicze Plany Kapitałowe. To system gromadzenia oszczędności emerytalnych, który jest współtworzony przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić od 2 do 4 proc. wynagrodzenia. Z kolei pracodawca dopłaca składkę od 1,5 proc. do 4 proc. wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 proc. Jak wynika z ustawy o PPK, tylko trzy grupy podmiotów nie muszą zawierać umowy o zarządzanie PPK. Są to: mikroprzedsiębiorcy, ale wyłącznie wówczas, gdy wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK; osoby fizyczne zatrudniające osobę fizyczną (w zakresie niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą); podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy - prowadziły i nadal prowadzą PPE. Jeżeli pracodawca nie znajduje się w jednej z tych trzech grup, ma 30 dni na zawarcie umowy o zarządzanie PPK od otrzymania wezwania. Za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie grozi grzywna w wysokości do 1,5 proc. funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy. Jak na początku września podał Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, liczba oszczędzających z firmą w PPK przekroczyła 2,38 mln uczestników PPK, z kolei 0,63 mln pracowników odkłada na emeryturę w Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.