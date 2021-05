Mieli ciągnąć polską gospodarkę. Polski Ład to przerwie

Zapowiedzi obciążenia składką zdrowotną wszystkich dochodów samozatrudnionych i przedsiębiorców oraz znacząca podwyżka obciążeń dla dobrze zarabiających specjalistów są złą wiadomością. Te zmiany uderzą w specjalistów, tak potrzebnych dla unowocześniania polskiej gospodarki - ocenia Jacek Męcina z Konfederacji Lewiatan.

Jak zauważa prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan i przewodniczący zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych w RDS, o ile rozwiązanie związane ze zmniejszeniem klina podatkowego dla pracowników o niskich dochodach ma sens, bo może zwiększyć zatrudnienie najsłabszych grup na rynku pracy i korzystnie wpłynąć na ograniczenie szarej strefy, to dość radykalny wzrost obciążeń dla lepiej zarabiających budzi już poważne zastrzeżenia.

- Oczywiście w perspektywie dwóch lat, kiedy uporamy się ze skutkami pandemii, wzrost obciążeń jest racjonalnym rozwiązaniem, ale nie w tym momencie i nie tak radykalnie. Dziś zapowiedzi obciążenia składką zdrowotną wszystkich dochodów samozatrudnionych i przedsiębiorców oraz znacząca podwyżka obciążeń dla dobrze zarabiających specjalistów są złą wiadomością. Te zmiany uderzą w specjalistów, tak potrzebnych dla unowocześniania polskiej gospodarki. Mogą oznaczać ograniczenie działalności na polskim rynku, czy wręcz decyzje o przenoszeniu działalności, co pogłębi problemy rynku pracy - komentuje Jacek Męcina.

- Z zapowiedzią ozusowania umów zleceń zdążyliśmy się oswoić, ale wdrożenie jednolitego kontraktu bez pokazania perspektywy tak potrzebnych form pracy dorywczej może niepokoić część przedsiębiorców. Podobnie przejrzystych decyzji wymaga dziś uregulowanie pracy zdalnej, która po kilku miesiącach konsultacji wymaga wreszcie kompromisowego projektu - dodaje Męcina.

Z 10. edycji "Raportu płacowego" opublikowanego przez agencję Antal w marcu 2021 r. wynika, że średnie zarobki specjalistów i menedżerów wynoszą 12 096 zł brutto miesięcznie. To oznacza, że proponowane zmiany rządowe mogą okazać się niekorzystne nawet dla połowy ekspertów w Polsce.

- Specjaliści i menedżerowie inwestują lata w zdobycie wykształcenia i kompetencji. Ich wiedza oraz podejście do pracy cenione są na całym świecie - i otrzymują coraz więcej ofert z zagranicy. Biorąc pod uwagę, że ich pensje są obecnie nominalnie niższe niż w wielu krajach zachodnich - istnieje prawdopodobieństwo, że w obliczu zagrożenia spadkiem wynagrodzenia mogą zacząć rozważać możliwości rozwoju zawodowego poza granicami naszego kraju – komentuje Artur Skiba, prezes agencji Antal.

- Warto pamiętać, że próg stosowania niekorzystnych dla specjalistów i menedżerów rozwiązań jest stosunkowo niski – z wyliczeń rynkowych wynosi około 10 tys. zł brutto. Jeśli dołożymy do tego fakt, że eksperci skupieni są najczęściej w dużych miastach, gdzie koszty życia są wyższe – różnica w dochodach staje się jeszcze bardziej odczuwalna. Jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom koszt wynajęcia mieszkania w Warszawie to ponad 3 800 zł , podczas gdy np. w Bydgoszczy jest to około 2 000 zł taniej. Warto więc w nowym programie rozważyć rozwiązania, które staną się wsparciem dla rozwoju wysokospecjalistycznych kompetencji – i co za tym idzie gospodarki innowacyjnej – dodaje Artur Skiba.