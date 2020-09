Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. W kwestii gender gap mamy jeszcze wiele do zrobienia

W piątek (18 września) przypada Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. W tym roku święto obchodzimy po raz pierwszy. To wyraz długotrwałych wysiłków na rzecz osiągnięcia równej płacy za tę samą pracę. Równe traktowanie pracowników, w tym równość w kwestii płac, powinno być priorytetem każdego pracodawcy. Określa to m.in. punkt 5 zapisany w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Rzeczywistość pokazuje jednak, że bywa inaczej.

Według danych Eurostatu, Polki zarabiają o 7,2 proc. mniej niż mężczyźni, podczas gdy średnia unijna to 16,2 proc. Eksperci przekonują, że wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender gap pay) może być mylący, ponieważ Eurostat uwzględnia dane z kilku wybranych sektorów gospodarki.

Ponadto, jeśli porównamy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, mających podobne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pracujących na podobnych stanowiskach i w tych sektorach gospodarki, to okazuje się, że przeciętna (skorygowana) luka płacowa jest o wiele wyższa.

Czytaj też: Panowie na rodzicielskim mogą rozwiązać problem luki płacowej

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2018 r. (dane opublikowane lutym 2020 r.) wyniosło 5003,78 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. (443,46 zł) wyższe, a kobiety niższe o 9,2 proc. (460,42 zł). Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. (903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

Jeśli chodzi z kolei o przeciętne godzinowe wynagrodzenie to ogółem wyniosło ono 27,79 zł. Mężczyźni osiągnęli stawkę o 6 proc. wyższą (o 1,68 zł), a kobiety o 6,7 proc. (o 1,85 zł) niższe. Zatem przeciętne godzinowe wynagrodzenie brutto mężczyzn było o 13,6 proc. (o 3,53 zł) wyższe od stawki kobiet.

Nierówności płacowe dostrzegają także pracownicy. W badaniu Hays Poland "Kobiety na rynku pracy" tylko 42 proc. kobiet i aż 70 proc. mężczyzn uznało, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mogą liczyć na takie samo - niezależne od płci - wynagrodzenie. Z perspektywy kobiet, ale też coraz większego odsetka mężczyzn, luka płacowa to palące wyzwanie dla całego rynku pracy.

Z czego bierze się luka płacowa? Z obserwacji ekspertów rynku pracy wynika, że głównym powodem jest dysproporcja kobiet i mężczyzn w najlepiej opłacanych zawodach. Na lukę płacową wpływa też to, że kobiety częściej pracują na niepełny etat i biorą dłuższe urlopy związane z opieką nad dziećmi.

Ponadto, kobiety dużo częściej niż panowie zajmują się domem, dziećmi, ale też starzejącymi się rodzicami. Statystycznie panie mają mniej czasu na życie zawodowe, awans zajmuje im więcej czasu i chętniej zostają w rolach umożliwiających im godzenie życia zawodowego z osobistym.

- Do głównych powodów dyskryminacji płacowej należy m.in.: segregacja sektorowa - około 30 proc. całej różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn tłumaczy się nadmierną reprezentacją kobiet w sektorach stosunkowo nisko płatnych, takich jak opieka i edukacja. Jednocześnie ponad 80 proc. mężczyzn pracuje w technologii, inżynierii czy matematyce, otrzymując wyższe wynagrodzenie - wymienia Michał Młynarczyk, prezes agencji Devire i członek zarządu Polskiego Forum HR.

- Innym powodem jest szklany sufit - kobiety nadal stanowią mniej niż 10 proc. dyrektorów generalnych w największych firmach. Najbardziej jednak na sytuację wpływa przyjęty podział ról społecznych. Kobietom wciąż jest trudniej na rynku pracy ze względu na obowiązki rodzinne, jakie pełnią - dodaje Młynarczyk.

Próby wyrównania gender gap

Wielokrotnie podejmowano próby likwidacji luki płacowej. Niestety, na tę chwilę żaden z projektów nie został zrealizowany.

Przykładowo Stowarzyszenie Kongres Kobiet postanowiło wziąć sprawy w swoje ręce. Wspólnie z ekspertami prof. Anną Rakowską-Trelą, prof. Jackiem Męciną, prof. Igą Magdą i dr Ewą Rumińską-Zimny przygotowało projekt ustawy w sprawie ograniczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

- Równa płaca za tę samą pracę to jeden z kluczowych postulatów, który mamy w Kongresie od wielu lat. Widzimy jednak, że pomimo gwarancji konstytucyjnych, dyrektyw unijnych czy zapisów w Kodeksie pracy luka płacowa na rynku pracy występuje i w tej kwestii niestety nic się nie zmienia. Działania CSR-owe firm związane z budowaniem świadomości w biznesie, nie eliminują tego problemu - mówi Anna Karaszewska, prezes Stowarzyszenia Kongres Kobiet.

- Ku mojemu zaskoczeniu wielu przedstawicieli biznesu kwestionuje istnienie luki płacowej - uważają, że w Polsce nie ma takiego problemu. Myślę, że wynika to z niewiedzy i patrzenia na sprawę przez pryzmat swoich doświadczeń. Ponadto musimy pamiętać, że wynagrodzenia nie są jawne w Polsce, zatem trudno wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zapewne na tego typu opinie mają wpływ także raporty Eurostatu, które przedstawiają nieskorygowane dane. Wywołały one spore zamieszanie w Polsce - dodaje.

Ustawa nakładłaby na wszystkich pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników obowiązek monitoringu i corocznego informowania Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o procentowej różnicy w poziomie płac kobiet i mężczyzn. Informację sprawozdawczą pracodawcy musieliby również opublikować na firmowej stronie internetowej. W przypadku identyfikacji różnic płacowych ustawa zobowiązywałaby pracodawcę do podjęcia działań naprawczych, które byłoby trzeba wykazać w kolejnym sprawozdaniu.

Problem luki płacowej zauważają także politycy. Forum Młodych PiS chce zmienić Kodeks pracy. Chodzi o wprowadzenie do definicji mobbingu kategorii rozróżniającej wysokość wynagrodzenia ze względu na płeć. Celem zmian jest likwidacja luki płacowej. Zgodnie z propozycją zmianie miałby ulec jeden z artykułów i brzmieć: "Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu albo różnicowaniu wysokości wynagrodzenia ze względu na płeć pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników".

W likwidacji luki płacowej przede wszystkim mogłaby pomóc przejrzysta polityka płacowa oraz stworzenie jednolitego systemu wynagradzania w danej firmie. (Fot. Shutterstock)

Wcześniej problemem zajmowała się Nowoczesna, która walczyła o jawność wynagrodzeń w ofertach pracy. To zapewne wpłynęłoby na zmniejszenie luki płacowej. Gdyby pomysł wszedł w życie, kandydaci do pracy zastanawiając się nad orientacyjną wysokością zarobków nie musieliby już przeszukiwać raportów rocznych spółek czy opinii o potencjalnym kandydacie zamieszczanych w internecie. Firma, która nie będzie podawać widełek płacowych, będzie grozić kara grzywny.

Również Lewica próbowała wyrównać płace kobiet i mężczyzn ustawą. Politycy chcieli wzorować się na Islandii, która przyjęła ustawę o równych płacach kobiet i mężczyzn.

- Nasz pomysł legislacyjny jest taki, że przedsiębiorcy i pracodawcy, a to rozwiązanie wypracujemy we współpracy z nimi, będą musieli co roku sprawozdawać swoją politykę płacową i wykazywać się, że kobiety i mężczyźni na tych samych stanowiskach zarabiają tyle samo - deklarował wówczas przedstawiciel Wiosny Krzysztof Śmiszek.

Oni świecą przykładem

W likwidacji luki płacowej przede wszystkim mogłaby pomóc przejrzysta polityka płacowa oraz stworzenie jednolitego systemu wynagradzania w danej firmie. To pracodawcy powinni przyjrzeć się systemom wynagrodzeń w spółkach i rozwiązywać problemy na własnym podwórku.

Tak właśnie zrobiła Kompania Piwowarska, która podkreśla, że w firmie nie występuje luka płacowa. Z raportu na temat zróżnicowanego rozwoju wynika, że pensje w latach 2018-2019 na poszczególnych poziomach organizacyjnych, po uwzględnieniu takich czynników jak czas pracy, staż, wiek i wykształcenie, różnice w płacach kobiet i mężczyzn zawierały się w granicach od +2 proc. do -3 proc.

- W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dokładne analizy, które potwierdziły, że pracowników traktujemy równo, ponieważ pensje kobiet i mężczyzn w KP są na tym samym poziomie. Nasi pracownicy otrzymują wynagrodzenie ze względu na swoje doświadczenie, wkład i zaangażowanie w realizację wyników firmy, a nie ze względu na płeć - podkreśla Agnieszka Żmuda-Kleśta, dyrektor ds. zarządzania talentem w KP.

Równość płci wspiera także sieć Lidl, która realizuje politykę równego traktowania pracowników - pensje są równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach.

- Lidl od wielu lat realizuje politykę równego traktowania pracowników - niezależnie od płci – pensje są standardowo równe dla kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach. W Lidl Polska zwracamy uwagę na kompetencje i wiedzę, na wartość którą każdy pracownik wnosi - mówi – podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz, communications manager w Lidl Polska.

Na tym jednak nie koniec. Chcąc zwrócić uwagę na kwestię równości płac i wyróżnić firmy, dla których zagadnienie to jest równie istotne, Lidl wraz z międzynarodową firmą doradczą Korn Ferry ustworzyły nagrodę Lidl Fair Pay. Została ona przyznana firmie, której polityka wynagrodzeniowa wyrównuje płace kobiet i mężczyzn zajmujących równorzędne stanowiska - Kraft Heinz Polska.

Mocny akcent na równouprawnienie stawia w Polsce Philip Morris. Firma przywiązuje też wagę do różnorodności już na etapie samej rekrutacji – jej celem jest rekrutowanie kobiet i mężczyzn w proporcjach 50/50. W ciągu ostatnich dwóch lat udało jej się zbliżyć do tego poziomu i osiągnąć wskaźnik 48/52.

- Dwa lata temu poprosiliśmy zewnętrzną fundację ze Szwajcarii o dokonanie audytu w Philip Morris. Audytorzy mieli wgląd we wszystkie dokumenty spółki, sprawdzali m.in. poziom obecnych wynagrodzeń i podwyżki, które następowały w poprzednich latach. W wyniku tego audytu zostaliśmy jedyną w Polsce firmą, która posiada Certyfikat Równych Płac - mówi w rozmowie z agencją Newseria Biznes Michał Mierzejewski, prezes zarządu i dyrektor zarządzający Philip Morris Polska i Kraje Bałtyckie.