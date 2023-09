Mateusz Morawiecki zgromadził 3 razy większy majątek niż prezydent USA

jk

• 26 wrz 2023 12:26





Serwis Onet ujawnił majątek premiera Morawieckiego i jego żony Iwony. Same nieruchomości, które przeszły przez ich ręce, to ok. 120 mln zł. To trzy razy więcej od majątku prezydenta USA Joe Bidena, który posiada ok. 10 mln dolarów, czyli ok. 43 mln złotych. Premier Mateusz Morawiecki z żoną Iwoną i córką podczas manifestacji w Warszawie (Fot. PAP/Mateusz Marek)

REKLAMA

Serwis Onet.pl napisał, ile wynosi majątek premiera i jego żony Iwony. Według szacunków ekspertów dokonanych na prośbę portalu, wartość wyłącznie nieruchomości, które przeszły przez ich ręce w ostatnich latach, to ok. 120 mln zł. Chodzi o domy, mieszkania, lokale usługowe i działki, które Morawieccy - razem lub osobno - mają lub mieli i już sprzedali. Czytaj więcej Mateusz Morawiecki chwali się wzrostem przeciętnej pensji w Polsce za rządów PiS Business Insider Polska porównał tę kwotę z majątkami zagranicznych polityków. Brytyjski premier Rishi Sunak wraz z małżonką jest zdecydowanie najbardziej majętnym politykiem tego szczebla w Europie. Ożenił się z Akshatą Murty, projektantką i córką założycieli indyjskiej międzynarodowej firmy informatycznej Infosys, w której posiada 0,91 proc. udziałów. Jak podaje "The Guardian" są one wyceniane na 690 mln dol., czyli równowartość blisko 3 mld zł. Para jest również właścicielem londyńskiego Catamaran Ventures UK, który inwestuje w start-upy i ma udziały w co najmniej sześciu innych brytyjskich firmach. Sunak ma również cztery nieruchomości - najdroższa wyceniana jest na 7 mln funtów brytyjskich. Czytaj więcej Branża szoruje po dnie, ale prezesi nie narzekają. Zarobki idą w setki tysięcy

Kolejnym politykiem wymienionym przez Business Insidera Polska jest prezydent Francji Emmanuel Macron. Nie jest on premierem, ale podobnie jak Mateusz Morawiecki karierę rozpoczynał w bankowości. W 2008 r. trafił do francuskiej centrali banku Rotschildów i do 2012 r., Macron miał zarobić łącznie około 5 mln euro. Tuż przed przejściem do wielkiej polityki majątek francuskiego przywódcy znacząco się skurczył. Posiada 300 tys. euro na rachunkach oszczędnościowych oraz 70 tys. euro w papierach wartościowych. Oficjalnie Macron nie ma żadnych nieruchomości. Majątek prezydenta USA Joe Bidena został oszacowany na ok. 10 mln dol., czyli o 2 mln dol. więcej niż w momencie objęcia urzędu. To równowartość 43 mln zł, czyli ledwie jedna trzecia tego, czego dorobił się o 30 lat młodszy Morawiecki. Czytaj więcej Morawiecki odgryza się Trzaskowskiemu. "Blamaż kompletny" Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu