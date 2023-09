Mamy problem, który rozwiążemy dopiero za 131 lat

Z danych OECD wynika, że od 2021 r. różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła średnio 11,9 proc. w krajach OECD. Oznacza to, że kobieta pracująca w pełnym wymiarze godzin zarabia na godzinę średnio około 3,56 zł (77 eurocentów - kurs z 18.09.2023), podczas gdy mężczyzna pracujący w pełnym wymiarze godzin zarabia 4 zł (86 eurocentów). To jedynie stosunkowo niewielka poprawa w porównaniu do 2010 r., kiedy różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 14 proc.

Z opublikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne raportu „Global Gender Gap 2023” wynika, że w globalnej skali luka między sytuacją kobiet i mężczyzn została zniwelowana w 68,8 proc. Mimo że stan parytetu płci powrócił do poziomu sprzed pandemii, postęp w jego osiąganiu uległ spowolnieniu.

- Kobiety w dalszym ciągu ponoszą największy ciężar obecnego kryzysu kosztów życia i zakłóceń na rynku pracy - skomentowała wyniki dyrektor zarządzająca Forum Saadia Zahidi. - Odbicie gospodarcze wymaga pełnej siły kreatywności oraz różnorodnych pomysłów i umiejętności. Nie możemy sobie pozwolić na utratę dynamiki w zakresie udziału i możliwości kobiet w życiu gospodarczym.

W raporcie Global Gender Gap Report porównano wskaźniki aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn w czterech sektorach: uczestnictwo w życiu gospodarczym; zdrowie; edukacja; udział w życiu politycznym.

Z raportu wynika, że likwidacja globalnej różnicy między płciami przy obecnym tempie postępu zajmie kolejne 131 lat. Oznacza to, że społeczeństwo równe pod względem płci urzeczywistnimy dopiero w połowie następnego stulecia, chyba że podjęte zostaną dalsze działania w zakresie równości.

- To są dane, które zatrważająco wyglądają każdego roku. Liczba lat, która nam zostaje do tego, by mieć w miarę równościowe społeczeństwo na świecie, przeraża zawsze. Nieważne, czy jest to 95 czy 136 lat. To pokazuje, jaka daleka droga przed nami. Zobaczmy, że w Polsce mamy tylko jedną panią minister i to na czele bardzo stereotypowego resortu rodziny i polityki społecznej. Cała reszta to mężczyźni - mówiła w rozmowie z naszym portalem Paulina Kirschke, założycielka Fundacji im. Julii Woykowskiej.

W 2021 roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił 43 proc. (fot. Andreea Avramescu/Unsplash)

Kobiety częściej przyjmują role opiekuńcze, są też mniej skłonne do zmiany pracy

Analitycy OECD wskazują, że wiele czynników wpływa na to, iż różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pogłębiają się przez całe życie kobiet. To one częściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin, by opiekować się bliskimi, co oznacza niższe łączne zarobki i mniejsze prawdopodobieństwo awansu. Kobiety są również mniej skłonne do zmiany pracy, co dodatkowo zmniejsza zarobki w ciągu całego życia, ponieważ zmiana pracy wiąże się zwykle z podwyżkami płac.

- Państwa, by zmniejszyć tę lukę, muszą zachęcać dziewczęta i młode kobiety do studiowania w różnych dziedzinach, promować płatny urlop rodzicielski wśród ojców i wprowadzać przepisy dotyczące równych wynagrodzeń i wymogi związane z przejrzystością płac - informuje OECD.

W tych dwóch ostatnich kwestiach sporo już się dzieje. Parlament Europejski 30 marca 2023 r. przyjął nowe przepisy dotyczące jawności płac. Oznacza to koniec tajemnicy wynagrodzenia - pracownicy będą mogli porównać swoje wynagrodzenie z pensją innych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach.

Nowe przepisy mają zachęcić mężczyzn do korzystania z urlopu rodzicielskiego. 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance. Wydłużeniu uległ urlop rodzicielski z dotychczasowych 32 do 41 tygodni. Dodatkowe 9 tygodni urlopu przysługuje jednak wyłącznie drugiemu z rodziców. W Polsce zazwyczaj tym "drugim" jest ojciec, więc tylko on będzie mógł skorzystać z dodatkowych dni wolnych.

Dla kobiet dużym wyzwaniem jest połączenie pracy zawodowej oraz obowiązków rodzinnych i domowych. Wiele zależy od tego, czy mogą liczyć na wsparcie otoczenia - partnera, ale także wsparcie systemowe, takie jak opieka przedszkolna czy elastyczne godziny pracy.

- Dla części kobiet rozwiązaniem jest założenie własnej działalności gospodarczej, co daje większą autonomię i możliwości rozwoju na własnych warunkach. To także szansa na większą elastyczność dotyczącą czasu pracy, a to ogromnie ważne, jeśli kobieta musi godzić życie zawodowe ze sferą rodzinną i opieką nad osobami zależnymi, najczęściej małymi dziećmi, ale nierzadko także starszymi rodzicami czy teściami - mówi dr Małgorzata Kluska-Nowicka z Uniwersytetu WSB w POznaniu.

Im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet. Widać jednak pozytywne zmiany

Jak wynika z raportu „Sytuacja kobiet w Polsce z perspektywy społeczno-ekonomicznej” Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w 2021 roku udział kobiet na stanowiskach kierowniczych wynosił 43 proc., jednak w zarządach największych spółek panie stanowią 24 proc. (dane z II półrocza 2022 roku).

Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polki są w czołówce, jeśli chodzi o przedsiębiorczość. Co trzecia firma w Polsce jest założona i prowadzona przez kobietę. Najczęściej są to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób, przeważnie z branży usługowej: salony fryzjerskie, salony urody, ale też kancelarie prawne, zakłady opieki zdrowotnej lub małe firmy produkujące i naprawiające ubrania. Niestety według raportu OECD samozatrudnione kobiety w Polsce zarabiają aż o 48 proc. mniej niż mężczyźni. To najgorszy wynik na mapie państw należących do OECD.

