Mamy naprawdę głodowe zasiłki dla bezrobotnych. Gorszy jest tylko jeden kraj

Zanim jednak przejdziemy do porównania wysokości przyznawanych zasiłków, przypomnijmy polskie zasady.

Zasiłek dla bezrobotnych przyznaje urząd pracy po sprawdzeniu ostatnich 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji. Jeżeli rejestrująca się osoba udokumentuje pracę w sprawdzanym czasie, łącznie przez okres co najmniej 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zasiłek powinien zostać przyznany.

Na jak długo? Na rok lub pół roku. Wszystko zależy od stopy bezrobocia w powiecie, wieku czy sytuacji rodzinnej.

Jeśli stopa bezrobocia na tym obszarze nie przekraczała 150 proc. krajowej stropy bezrobocia, osoba bezrobotna ma prawo pobierać zasiłek przez okres 6 miesięcy.

Jeżeli stopa bezrobocia przekraczała 150 proc., wówczas możliwy czas pobierania zasiłku wydłuża się do 12 miesięcy. Dłużej zasiłek otrzymywać będą bezrobotni w wieku powyżej 50 lat z co najmniej 20-letnim stażem pracy uprawniającym do zasiłku; posiadający na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, których małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku; samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie zawsze przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy (fot. Han Wen/Unsplash)

Wysokość zasiłku też nie jest równa dla wszystkich. Tu kluczowy jest straż pracy. I tak:

Osoby, które przepracowały mniej niż pięć lat, otrzymują od 1 czerwca 1 193,60 zł brutto (1 086,18 złotych netto) w pierwszych trzech miesiącach i 937,30 zł brutto (852,94 zł netto) w późniejszym okresie. Jest to 80 proc. zasiłku podstawowego.



Pełna kwota zasiłku przysługuje osobom, które pracowały od pięciu do 20 lat. 100 proc. zasiłku podstawowego wynosi 1 491,90 zł brutto (1 357,63 zł netto) w trzech pierwszych miesiącach. W kolejnych miesiącach świadczenie zostaje obniżone do kwoty 1 171,60 zł brutto (1 066,16 zł netto).





Osobom z najdłuższym, ponad 20-letnim, stażem pracy przysługuje zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej kwoty zasiłku. Od czerwca 2023 roku jest to, w pierwszych trzech miesiącach, 1 790,30 zł brutto (1 629,17 zł netto). Następnie kwota zasiłku obniża się do 1 406,00 zł brutto (1 279,46 zł netto).

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie zawsze przysługuje od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. W niektórych przypadkach „kuroniówka” będzie wypłacona po 90 lub 180 dniach.

Hojność państwa wcale nie zależy od jego bogactwa

Maksymalna kwota, jaką mogą otrzymać bezrobotni w Polsce, nie zrobi wrażenia w innych miejscach na świecie. W porównaniu do światowych danych polskie świadczenia wypadają blado.

OECD w raporcie dotyczącym skali pomocy bezrobotnym porównała wysokość zasiłków przyznawanych w krajach członkowskich. Dane dotyczą 2020 roku (nie ma nowszych statystyk).

Zebrane dane zestawiono z wysokością zarobków przed utratą pracy. Zasiłek dla bezrobotnych dwa miesiące po utracie pracy przez osoby o niskich zarobkach (low-paid workers - te, które zarabiają mniej niż 67 proc. średniej krajowej) jest w Polsce niemal najniższy wśród wszystkich państw rozwiniętych.

Średnia dla krajów tworzących OECD wynosi 56 proc.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych dwa miesiące po utracie pracy w Polsce to jedynie 25 proc. poprzednich zarobków. Oznacza to, że po utracie pracy, dochody spadają o 75 proc. Dla porównania - w kraju z najlepszym wynikiem spadek dochodów wynosi jedynie 17 proc.

Gorzej niż w Polsce jest tylko w Australii (15 proc.). Nieco lepiej jest w Wielkiej Brytanii (26 proc.)

Poniżej ogólnej średniej znajdują się także: Kanada (55 proc.), Stany Zjednoczone (47 proc.) czy Niemcy (44 proc.)

źródło: OECD, Twitter

Zdecydowanie najlepszą sytuację mają bezrobotni w Luksemburgu. Zasiłki wynoszą tu 83 proc. wcześniejszych wynagrodzeń.

Drugie i trzecie miejsce zajmują kraje skandynawskie - Dania i Szwecja (kolejno 78 proc. i 77 proc.).

Czwarte miejsce z wynikiem 77 proc. przypadło Holandii. Zaskoczeniem jest wynik Słowenii, gdzie zasiłki rekompensują 76 proc. utraconej pensji.

Wysoko znalazły się również Szwajcaria (75 proc.), Islandia (72 proc.), Hiszpania (70 proc.) i Korea Południowa (70 proc.).

Ile faktycznie wynoszą zasiłki dla bezrobotnych w krajach pierwszej piątki według OECD?

Jak realnie kształtuje się wysokość zasiłków wśród najlepiej ocenianych przez OECD państw?

W Luksemburgu wysokość pełnego zasiłku dla bezrobotnych odpowiada 80 proc. wynagrodzenia brutto zarobionego w ciągu ostatnich 3 miesięcy poprzedzających bezrobocie. Maksymalny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 12 miesięcy. W niektórych przypadkach możliwe jest jego przedłużenie.

W Danii wysokość zasiłku nie może przekraczać 90 procent poprzedniego wynagrodzenia i nigdy nie może być wyższy niż stawka maksymalna, która w 2023 roku wynosi 19 728 koron duńskich miesięcznie. Od 1 maja 2023 r. wprowadzono dodatki, które dotyczą m.in. studentów. Wysokość zasiłku oblicza się, wyciągając średnią z 12 miesięcy z najlepszymi dochodami w ostatnich 24 miesięcy.

W Szwecji warunkiem otrzymania podstawowego zasiłku w wysokości 320 koron dziennie jest przebywanie w kraju na stałe i zarejestrowanie się w urzędzie. Można także przystąpić do tzw. drugiego filaru, wówczas świadczenie rośnie do 680 koron. Wysokość świadczenia nie może jednak przekroczyć 80 proc. ostatniej pensji.

W Holandii przez pierwsze 2 miesiące zasiłek dla bezrobotnych wynosi 75 proc. dziennego wynagrodzenia. Później jest to 70 proc.

W Słowenii zasiłek dla bezrobotnych wynosi: 80 proc. podstawy (przeciętne miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez ubezpieczonego w ciągu ośmiu miesięcy poprzedzających bezrobocie) na pierwsze 3 miesiące. Przez kolejnych 9 miesiącu kwota wynosi 60 proc. podstawy, po roku jest to 50 proc.

