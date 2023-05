Mamy kolejny dziurawy przepis. Nie złożysz rocznego rozliczenia, więc ZUS... nic ci nie zrobi

- Roczne rozliczenie składki zdrowotnej nie jest deklaracją taką jak na przykład DRA lub RCA, w których wykazuje się podstawę oskładkowania i kwotę samej składki. To po pierwsze. Po drugie – wiele wskazuje na to, że ustawodawca nie przewidział sankcji ani za złożenie tego rozliczenia po terminie, ani za niezłożenie go w ogóle – mówi w rozmowie z serwisem Prawo.pl Przemysław Hinc, doradca podatkowy i członek zarządu w kancelarii PJH Doradztwo Gospodarcze.

Zgodnie z art. 81 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ZUS przygotowuje wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej na podstawie rocznego rozliczenia złożonego przez płatnika składek. Wniosek musi być złożony elektronicznie w terminie miesiąca od złożenia zeznania rocznego PIT. ZUS dokonuje zwrotu nadpłaty, jeśli płatnik nie ma zaległości składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wniosek został złożony do końca maja. W przypadku zaległości, kwota zwrotu jest zaliczana na poczet tych zobowiązań (art. 81 ust. 2q). Jeżeli płatnik nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w terminie, a nie ma zaległości składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, kwota zwrotu zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca roku, w którym upływa termin złożenia zeznania.

- Może tak być, że niezłożenie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej nie będzie niosło negatywnych konsekwencji dla przedsiębiorcy. A jeśli ustawodawca nie przewidział sankcji, bo zapomniał je przenieść do tych przepisów, to można powiedzieć o łaskawym ustawodawcy. Nie dość jednak, że przedsiębiorcy po ponad roku odzyskają nadpłaconą składkę zdrowotną, płacąc przy tym 15-procentowy podatek inflacyjny, to jeszcze teraz sami muszą prosić o zwrot tej nadpłaty – ocenia dr Tomasz Lasocki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

ZUS nie ma ani odpowiednich procedur, żeby nałożyć kary

- W sytuacji, gdy płatnik składek z różnych przyczyn nie może przekazać do ZUS rocznego rozliczenia w terminie do 22 maja br., to może przekazać je do 30-31 maja br., tak aby w przypadku kwoty do zwrotu mógł zatwierdzić wniosek i wysłać go do ZUS do 1 czerwca br. Wobec takich osób ZUS nie będzie wyciągał konsekwencji. Wszystkim nam chodzi o to, aby prowadzący firmy złożyli rozliczenie i mogli działać na rynku, tym bardziej że jest są to nowe obowiązki z którymi mają do czynienia płatnicy składek - informuje Paweł Żebrowski, rzecznik prasowy ZUS, cytowany przez portal Prawo.pl. Jak dodał, złożenie rozliczenia rocznego oraz wniosku o ewentualną nadpłatę jest w interesie przedsiębiorcy.

Również w opinii dr Bartosza Kubisty, adwokata i doradcy podatkowego, sankcja związanej z niezłożeniem lub nieterminowym złożeniem rozliczenia rocznego nie jest przewidziana przez przepisy. W takim przypadku można jedynie odwołać się do ogólnego przepisu dotyczącego sankcji karnych, czyli art. 193 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Według Kubisty niezłożenie deklaracji podatkowej skutkuje sankcją zgodnie z Ordynacją podatkową i karą karno-skarbową. W przypadku ubezpieczenia zdrowotnego, kara grzywny jest odpowiednikiem tych sankcji. Artykuł 195 ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym wskazuje na stosowanie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, co pozwala ZUS-owi nałożyć grzywnę do 5 000 zł za takie przewinienia.

- Sądzę, że spór ten powinna rozstrzygnąć praktyka i orzecznictwo. Nie ma tu raczej miejsca na nowelizację ustawy, zwłaszcza, że ingerencja ustawodawcy na pewno nie byłaby tu z korzyścią dla płatników – dodaje Kubista.

Przemysław Hinc uważa, że ruch ZUS-u tak naprawdę wskazuje na brak podstaw prawnych do nałożenia kar i sankcji na podmioty, które nie złożyły rocznego rozliczenia składek do 22 maja 2023 r. Za nieprawdziwe zgłaszanie danych wpływających na składki zdrowotne lub odmowę udzielenia wyjaśnień można otrzymać grzywnę. Jednak niezłożenie rocznego rozliczenia różni się od niezgłoszenia danych, podkreśla Hinc.

