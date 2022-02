Mamy już ponad 2 miliony ludzi na płacy minimalnej

Mimo ogłaszanych co miesiąc rekordowych podwyżek pensji w czasie dwóch lat pandemii ponad 700 tys. Polaków znalazło się w grupie zarabiającej płacę minimalną. Ta w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto. Na rękę wychodzi nieco ponad 2300 zł.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 8 lut 2022 0:01





W 2013 roku minimalna krajowa wynosiła 1600 zł brutto. Obecnie to 3010 zł (fot. Unsplash/Nik Shuliahin)

REKLAMA

Dane nie pozostawią złudzeń. Od 2020 roku liczba osób zarabiających płacę minimalną drastycznie wzrosła.

Na koniec 2019, kiedy jeszcze nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co nas czeka, pensję minimalną otrzymywało 1,485 mln Polaków.

W 2021 roku - jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - na płacy minimalnej pracuje o ponad 700 tys. osób więcej.

Informacje, jakie docierają do pracowników, są wyjątkowo optymistyczne. Jeszcze nigdy w historii tak wiele firm nie planowało podwyższać im wynagrodzenia. Wyniki 44. edycji badania Plany Pracodawców, przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia, wskazują, że niemal co druga firma chce to zrobić. To rekord - w historii badania tylko raz odnotowano taki sam poziom.

Takie same dane płyną z najnowszego badania NBP "Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw". W pierwszym kwartale 2022 r. podwyżki planuje około 50 proc. przedsiębiorców.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co więcej, analitycy są przekonani, że ich wysokość również będzie wysoka. - Czas małych podwyżek płac się skończył. W 2022 przeciętne wynagrodzenie wzrośnie w dwucyfrowym tempie - komentowali po opublikowaniu przez NBP nowych danych analitycy Pekao.

Czytaj więcej: Zarabiają za mało, żeby żyć i za dużo, żeby umrzeć. Jest ich coraz więcej

Jak wynika z danych GUS, pracownicy wyjątkowo dobrze powinni wspominać też ubiegłe miesiące. W 2021 roku urząd donosił bowiem o dwucyfrowym wzroście naszych wynagrodzeń, m.in. w maju czy w grudniu. Zresztą pod koniec roku padł rekord. W grudniu przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6644,39 złotych brutto. Oznacza to, że w skali roku (od grudnia 2020 r. do grudnia 2021 r.) wzrosło ono aż o 11,2 proc., co przebiło rynkowe oczekiwania.

Płaca minimalna dla ponad 2 mln Polaków

Teraz druga strona medalu. Okazuje się, że w ciągu dwóch lat pandemii liczba osób zarabiających płacę minimalną drastycznie wzrosła. Jak na nasze pytanie o skalę tego zjawiska odpowiedziało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w 2021 roku płacę minimalną zarabiało 2,2 mln pracowników. Dane te pochodzą z "Oceny Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r.", na którą powołał się resort. Grafika: PTWP Liczby obrazujące skalę pobierania płacy minimalnej w pozostałych latach pochodzą z GUS (zatrudnieni w gospodarce narodowej otrzymujący według stanu na 31 grudnia wynagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia). Wynika z nich, że pod koniec 2020 minimalną krajową pobierało 1,563 mln osób, rok wcześniej było to 1,485 mln osób. W 2018 pensję w takiej wysokości otrzymywało 1,465 mln osób, a w 2013 roku było to 1,337 mln osób. Oznacza to, że w ciągu dwóch lat pandemii (porównując koniec 2019 roku do 2021) liczba osób zarabiających płacę minimalną wzrosła o 715 tys. Skąd ten wzrost? Płaca minimalna rosła szybciej niż ogólny wzrost wynagrodzeń Zapytaliśmy o to m.in. dra Piotra Zawadzkiego z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się m.in. kwestiami zatrudnienia, rynkiem pracy i bezrobociem. Jak podkreśla, odpowiedź na to pytanie to czysta statystyka. - W ostatnich latach ustalana oficjalna kwota płacy minimalnej dość znacznie rosła. Cztery lata temu wynosiła 2000 złotych, w ubiegłym roku było to już 2800 złotych, w obecnym jest 3010 złotych. Czyli w ciągu pięciu lat wzrost tej zmiennej wyniósł ponad 50 procent! Niestety, nie szedł za tym wzrost wynagrodzeń na takim samym poziomie - wyjaśnia Piotr Zawadzki. - Zatem coraz większa grupa pracowników, którzy nie otrzymywali podwyżek lub wzrost ich wynagrodzenia, mimo rosnącej presji płacowej, był niższy niż wzrost płacy minimalnej, znalazła się w grupie zarabiającej płacę minimalną - wyjaśnia. Grafika: PTWP Zaznacza też, że podając za GUS liczbę osób zarabiających najniższą krajową, mówimy wyłącznie o pracownikach etatowych. W tych statystykach nie są uwzględnieni pracownicy na umowach cywilnoprawnych. A wzrost wysokości płacy minimalnej w ostatnim czasie nabrał zawrotnego tempa. Jeszcze w 2013 roku wynosiła ona 1600 zł brutto, rok później niewiele więcej, bo 1680 zł. W 2015 było to 1750, w 2016 odnotowano wzrost o 100 zł, czyli do kwoty 1850 zł. Z kolei w 2017 roku płaca minimalna wyniosła równo 2000 zł. Rok później 2100 zł. W 2019 wzrost wyniósł 150 zł, do kwoty 2250 zł. Zaś w 2020 roku odnotowano skokowy wzrost, do 2600 zł, czyli o 350 zł. W 2021 roku najniższa krajowa wynosiła 2800 zł. W obecnym znów odnotowaliśmy jeden z wyższych wzrostów. Najniższa krajowa wynosi już 3010 zł, czyli o 310 zł więcej, niż rok wcześniej. Polacy zarabiają źle Jeszcze dalej w porównaniu sięga dr hab. Rafał Muster, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, specjalizujący się w analizach rynku pracy, który wskazuje, że biorąc pod uwagę dane od 2015 roku do 2022 roku (z 1750 do 3010 zł), wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 72 proc. - Co więcej, od 2020 roku z minimalnej pensji wyłączono dodatek stażowy. Zatem, jeżeli pracownik – dajmy na to administracji samorządowej – posiada 20-letni staż pracy i pracuje w oparciu o najniższe wynagrodzenie, to łączenie z dodatkiem za wysługę lat otrzymuje 3612 zł brutto - wylicza. Jak podkreśla, rosnące wynagrodzenie minimalne to jednocześnie wzrastające koszty pracy, które ponosi pracodawca. Czytaj więcej: Rosnące koszty pracy duszą polskie firmy - Jednocześnie coraz większym problemem może być rozgoryczenie części pracowników, np. jednostek samorządowych, którzy otrzymują wynagrodzenie oscylujące w okolicy minimalnego wynagrodzenia. W przypadku dobrze kwalifikowanych pracowników, często legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, taka sytuacja skutkuje frustracją i poczuciem krzywdy - komentuje. - Te dane wyraźnie pokazują, jak niskie wynagrodzenia mają Polki i Polacy. Płace rosną, ale nie u wszystkich i nie w równym tempie - komentuje Piotr Ostrowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. - Generalnie płace w Polsce powinny rosnąć. Także tych pracowników, którzy zarabiają więcej niż płacę minimalną. Dlatego OPZZ zgłasza postulat związany ze zwiększeniem kwoty wolnej od podatku czy wyższych pracowniczych kosztów uzyskania przychodu. Spacer z psem, czyli po trzy nogi Dr Rafał Muster zwraca uwagę na inną sprawę – niejasny obraz, jaki tworzy się, kiedy sięgamy po miarę, jaką jest "średnia". - Przeciętne wynagrodzenie w bieżącym roku przekracza już kwotę 6000 zł brutto. Sięgając do statystyki, możemy więc powiedzieć, że jeśli jedna osoba zarabia 8500 zł, druga 3500 zł, to średnio mają 6000 zł. To tak, jak idziemy z psem na spacer – średnio mamy po trzy nogi - wyjaśnia. fot. Pixabay W jego opinii bardziej miarodajną daną, odnoszącą się do problematyki zróżnicowania zarobków, jest mediana, czyli wartość środkowa. - W przypadku wynagrodzeń, mediana - zgodnie z badaniami GUS - wynosi około 4700 zł brutto. Oznacza to, że połowa pracujących Polaków zarabia mniej niż 4700 zł brutto, a połowa powyżej tej kwoty - wyjaśnia. Na ten sam problem zwraca uwagę Piotr Ostrowski. - Ze statystycznego punktu widzenia pojawia się od razu pytanie o poziom odchylenia standardowego od tej średniej. Z punktu widzenia wskaźników makro, najlepiej byłoby, gdyby średnia była równa medianie i modalnej płac, z uwzględnieniem nie tyle co sektora przedsiębiorstw (zakłady pracy zatrudniające powyżej 9 osób), ile gospodarki narodowej, przy niższym niż obecnie współczynniku Giniego (pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa; im jest wyższy, tym nierówności w danym kraju są wyższe - przyp. red.) - wyjaśnia. - Nie będę odkrywczy. Płace rosną bardziej równomiernie tam, gdzie są związki zawodowe. To jedyna instytucja, która jest w stanie zagwarantować bardziej egalitarny podział funduszu płac, uwzględniający płace niżej zarabiających. Na pewno sprzyja temu także progresywny system podatkowy - podsumowuje.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.