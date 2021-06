Mamy dwucyfrowy wzrost wynagrodzeń. Tak dobrze dawno nie było

W maju 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,7 proc. w porównaniu do 2020 roku i wyniosło 6338,5 tys.. Wzrost notujemy także w wynagrodzeniach. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 10,1 proc. w porównaniu do maja 2020 i wyniosło 5637,34 zł (brutto).

Maj 2021 jest kolejnym miesiącem w którym notowane jest zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu do kwietnia zwiększyło się ono minimalnie – o 0,3 proc.

Jak wyjaśniają autorzy analizy, jest to efekt m.in. przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych.

W relacji do analogicznego miesiąca w 2020 r. zaobserwowano kontynuowany od kwietnia 2021 r. wzrost przeciętnego zatrudnienia (o 2,7 proc.).

- Maj był pierwszym miesiącem znaczącego odmrożenia gospodarki po pandemii. Dzisiejsze dane z rynku pracy jako pierwsze pokazały dużą siłę odbicia gospodarczego w reakcji na luzowanie restrykcji. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca – zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Tymczasem typowa dynamika miesięczna tej zmiennej nie przekracza 0,1 pkt proc. Nowe etaty pojawiły się naszym zdaniem głównie w galeriach handlowych. Branża gastronomiczna również zatrudniała, ale większość firm z nią związanych zatrudnia mniej niż 10 pracowników i nie jest zaliczana przez GUS w poczet sektora przedsiębiorstw - wyjaśnia Karol Pogorzelski, główny ekonomista ING Banku Śląskiego.

- Rynek pracy w Polsce bardzo pozytywnie zareagował na otwieranie gospodarki. Luzowanie obostrzeń epidemicznych w maju i powrót do działalności zamkniętych branż (mimo tego że nie był to wciąż jeszcze powrót do pełnej aktywności), dały o sobie wyraźnie znać - wyjaśnia Kurtek.

Dzisiejsze dane o zatrudnieniu pokazują pokazują dalszą odbudowę rynku pracy, choć nadal o 1,7% poniżej wyników sprzed kryzysu (nominalnie -108 tys.)



W kolejnych mies. możemy spodziewać się zwiększenia popytu na pracę, a wzrost zatrudnienia będzie ograniczany od strony podażowej pic.twitter.com/e6ghuGcLF7 — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) June 18, 2021

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważa, że opublikowane przez GUS dane dotyczące zatrudnienia w maju wskazują na odbudowę rynku pracy.

Kolejne miesiące zdanie PIE powinny przynieść systematyczne wzrosty zatrudnienia.

Kolejne miesiące będą przynosić systematyczny wzrost zatrudnienia. Miesięczny Indeks Koniunktury wciąż wskazuje rekordowy optymizm przedsiębiorców co do perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy. Najwyższe odczyty obserwujemy w branży produkcyjnej oraz handlowej. pic.twitter.com/MtIs3ArSvC — Polski Instytut Ekonomiczny (@PIE_NET_PL) June 18, 2021

W wynagrodzeniach też lepiej

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2021 roku wyniosło 5637,34 zł (brutto). W porównaniu do kwietnia 2021 roku, zauważalny jest spadek wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W maju wynagrodzenia były niższe o niespełna 3 proc. (2,9 proc.) niż w miesiąc wcześniej.

Jak zauważają eksperci jest to spowodowane m.in. wypłatami w poprzednim miesiącu premii kwartalnych, uznaniowych, motywacyjnych, nagród rocznych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń).

Patrząc w perspektywie roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 10,1 proc.

źródło: GUS

Monika Kurtek, zauważa wzrost poziomu wynagrodzeń jest wynikiem zbliżonym do średnich oczekiwań rynkowych (te kształtowały się na poziomie 10,4 proc.).

- Dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, z jej dwucyfrowym poziomem, znalazła się w maju na poziomie najwyższym od września 2008 r., choć oczywiście należy pamiętać o niskiej zeszłorocznej bazie odniesienia, która ten wynik tak wyśrubowała.

Na bazę odniesienia uwagę zwraca także Andrzej Kubisiak.

- Warto przypomnieć, że imponujący dwucyfrowy wzrost płac wynika z niskiej bazy. Odnosimy się do najgorszego miesiąca 2020 roku, w którym powszechnie było wykorzystywane postojowego, które zmniejszało wówczas wynagrodzenia o 20 proc. i zmniejszało wymiar zatrudnienia liczony w etatach - zauważa na Twitterze ekonomista.

Warto przypomnieć, że imponujący dwucyfrowy wzrost płac wynika z niskiej bazy. Odnosimy się do najgorszego miesiąca ub. roku, w którym powszechnie było wykorzystywane postojowego, które zmniejszało wówczas wynagrodzenia o 20% i zmniejszało wymiar zatrudnienia liczony w etatach. pic.twitter.com/QEHu7C9gjS — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) June 18, 2021

Karol Pogrzelski zauważa, że kolejne miesiące mogą być mniej pozytywne.

- Tempo wzrostu płac (10 proc. rok do roku) było zgodne z oczekiwaniami rynkowymi i wynika w dużej mierze z niskiej bazy porównawczej – rok temu w maju przedsiębiorstwa zmniejszały wymiar czasu pracy i wynagrodzenia swoich pracowników. Od lipca spodziewamy się spowolnienia wzrostu płac do ok. 7 proc. rok do roku – czyli raczej umiarkowanego poziomu biorąc pod uwagę blisko 5-procentową inflację - podkreśla.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD 2007. Najniższy wzrost o 2,8 proc. odnotowano w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”. Najwyższy - 9,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”.