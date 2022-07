Mamy dwa groźne zjawiska, które zwiastują poważne kłopoty

Coraz więcej branż mierzy się z kompresją i inwersją płac. Dochodzi do nich, kiedy nowo zatrudnieni pracownicy otrzymują stawki zbliżone, a nawet wyższe niż ci doświadczeni. Konsekwencje nie są przyjemne - to m.in. zwiększona rotacja wśród pracowników, obniżone morale zespołu.

Życie stało się niewiarygodnie drogie. Jak podaje GUS, inflacja w Polsce w czerwcu ustanowiła kolejny rekord - 15,6 proc. To najwyższy wskaźnik od ponad 25 lat. Najwyższy wynik w XXI wieku. Choć statystyki GUS to tylko liczby, to bardzo dobitnie na własnej skórze odczuwamy konsekwencje wzrostu tych liczb w momencie, kiedy robimy zakupy, płacimy rachunki czy planujemy wakacyjny wyjazd i tankujemy samochody.

Ceny jedzenia, w porównaniu do ubiegłego roku, poszły w górę o ponad 13 proc., koszty transportu o ponad 20 proc, a ceny paliw (dla klientów indywidualnych) zwiększyły się o ponad 35 proc. Niejeden Polak już wyrywa włosy na myśl o szalejącej drożyźnie, tymczasem najgorsze dopiero przed nami. Ekonomiści szacują, że szczyt inflacji będzie miał miejsce dopiero pod koniec roku. Niektóre prognozy mówią o pierwszych miesiącach 2023.

Nie ma się więc co dziwić, że skoro za wypłatę każdego miesiąca możemy kupić mniej, to kiedyś hipotetyczne rozmowy o podwyżce, nieraz wałkowane po stokroć w głowie, również stają się realne. Tak samo jak drożyzna wokół nas.

- Pracodawcy znajdują się w trudnym położeniu. Inflacja, z którą wszyscy się mierzymy, powoduje, że oczekiwania płacowe rosną. Widać to zwłaszcza w nowych procesach rekrutacyjnych, gdzie pracownicy chcą zarobków o 5, 10 a nawet 20 proc. wyższych niż oferowane do tej pory - mówi Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service.

Jak wyjaśnia Rafał Glogier-Osiński, szef firmy LMC Polska, która stworzyła m.in. aplikację z ogłoszeniami Praca Za Rogiem, dzieje się tak dlatego, że rekrutacja dla wielu kandydatów jest tym momentem, kiedy sprawdzają oni swoją rynkową wartość.

- To chwila, w której łatwiej się negocjuje wysokość zarobków. Kandydaci myślą: jak nie teraz, to kiedy? Zatrudnieni w firmach są w innej sytuacji. Niektórzy dostali podwyżki wynikające z wprowadzenia przepisów Polskiego Ładu, więc czują, że – szczególnie w obliczu wysokiej inflacji i widma recesji na horyzoncie – trudno będzie im uzyskać kolejne podniesienie pensji - komentuje Rafał Glogier-Osiński.

I przyznaje, że choć nie na wszystkich stanowiskach presja płacowa wśród kandydatów korzystających z aplikacji Praca za Rogiem jest widoczna, to są stanowiska, gdzie oczekiwania są dużo, dużo wyższe, niż oferowane stawki.

- W przypadku ofert dla kasjerów, magazynierów czy operatorów maszyn wszyscy kandydaci liczą na ponad 30 proc. wyższe wynagrodzenie niż to, które oferują pracodawcy - przyznaje.

Kompresja płac już nie tylko w IT

To wszystko, o czym mówią nasi rozmówcy, to nic innego niż prosty przepis na wystąpienie na rynku zjawiska, jakim jest kompresja wynagrodzeń. Jak tłumaczy prof. Adam Sulich z katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kompresja wynagrodzeń występuje, gdy istnieją niewielkie różnice (albo nie ma ich wcale) w poziomie wynagrodzeń między pracownikami o różnym zakresie odpowiedzialności, posiadanych umiejętnościach i kwalifikacjach czy doświadczeniu.

- Dotychczas wskazywano na takie zjawiska w obszarach, gdzie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów przewyższało podaż, najczęściej mówiono o branży IT. Aktualnie występuje ono w kolejnych branżach, m.in. w przemyśle ciężkim i lekkim - wymienia prof. Adam Sulich.

Jak wyjaśnia, rosnąca automatyzacja pociąga za sobą coraz większą specjalizację osób obsługujących skomplikowane roboty, maszyny sterowane numerycznie albo złożone układy maszyn. Dochodzi więc do rozprzestrzeniania się zjawiska kompresji we wszystkich branżach – wyjątkiem w obu przypadkach jest sektor usług publicznych.

- Takie zjawisko ma szczególnie uzasadnienie w rolach technicznych, gdzie wyżej ceni się twarde umiejętności techniczne. Musimy pamiętać, że pandemia była trudnym czasem dla pracodawców. Niektórych pracodawców pracownicy opuszczali, poszukując komfortowych warunków zatrudnienia, np. unikając zwolnienia – woleli sami być panami swojego losu. Wraz z rosnącą inflacją zaczęły rosnąć oczekiwania płacowe awansujących poziomo (rozwijających swoje kompetencje) specjalistów. W czasie pandemii wielu pracowników postawiło na własny rozwój, studia i kursy, które można było zrealizować zdalnie. Szkolenia były też elementem strategii przetrwania wielu przedsiębiorstw - kontynuuje prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Groźba rosnącej rotacji wisi w powietrzu

W przypadku, gdy nowi pracownicy otrzymują wynagrodzenia równe lub wyższe niż ci z dużo wyższym stażem pracy, dochodzi do (odpowiednio) kompresji i inwersji wynagrodzeń. Nasi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zjawiska te mają wybitnie niekorzystny dla firmy charakter.

- Kompresja czy inwersja płac mogą wzmagać zjawisko rotacji, które teraz i tak jest nasilone. Ludzie chcą zarabiać więcej, bo płacą więcej za rachunki, kredyt czy zakupy. Dlatego szukają lepiej płatnych zajęć. Dodatkowo, może to powodować spadek morale zatrudnionej już załogi. Pracownicy mogą rozmawiać ze sobą o swoich wynagrodzeniach i informacja o tym, że nowo zatrudniona osoba zarabia więcej, może powodować dyskomfort i w konsekwencji chęć zmiany pracy zatrudnionych już pracowników - przestrzega Krzysztof Inglot.

Jednak na tym nie koniec negatywnych skutków. Jak mówi prof. Adam Sulich, wzrosty oczekiwań płacowych napędzają kolejne niebezpieczne zjawisko ekonomiczne, tj. spiralę inflacyjną, którą można obserwować od lutego 2022.

- Pracodawcy zaspokajając oczekiwania płacowe pracowników, zmuszeni są podnieść ceny swoich produktów, których rosnące ceny wywołują inflację. Pracownicy obserwując spadek siły nabywczej swoich uposażeń, znów podnoszą swoje oczekiwania i tak pogłębia się inflacja, a jeśli mimo rosnących nakładów nie dochodzi do inwestycji, następuje stagnacja i ograniczenie produkcji. Połączenie tych dwóch daje stagflację - wyjaśnia.

Czas to pieniądz

Bezpośrednią konsekwencją są również rosnące koszty, które firma musi ponieść, czy to na podwyżki wynagrodzeń dla aktualnych pracowników, czy też zrekrutowanie nowej osoby na miejsce tej, która odejdzie, gdy dowie się, że zarabia mniej lub tyle samo, co "świeżak" w zespole.

- Oczywiście potencjalna rotacja pracowników połączona z podwyżkami, które miałyby ich zatrzymać w firmie, jest dużo bardziej kosztowna dla pracodawców niż rekrutacja nowych pracowników, jednak w wielu branżach o tych pracowników coraz trudniej - podkreśla prof. Adam Sulich.

Jak dodaje, w biznesie czas to pieniądz, zatem zatrudnienie nowego pracownika to pewna inwestycja, która rzadko zaczyna się zwracać po okresie wdrożenia nowozatrudnionego.

- Występuje też znacząca różnica między pokoleniami; wielu młodych pracowników rezygnuje już na etapie okresu próbnego lub porzuca pracę właśnie z powodów finansowych. Zatrudnianie nowych pracowników z kompresją lub inwersją wynagrodzeń musi prowadzić do fali odejść doświadczonych pracowników. Dla pracowników będą to zmiany na lepsze, dla pracodawców odwrotnie - podsumowuje.

Jak walczyć z kompresją i inwersją płac?

Nasi rozmówcy zapytani o to, jak walczyć z tymi zjawiskami przyznają, że warto zacząć prowadzić regularne przeglądy wynagrodzeń i zwrócić uwagę na takie rzeczy, jak m.in. to, czy pensje pracowników o krótszym stażu nie są wyższe niż wynagrodzenia dłużej pracujących w firmie osób. Warto też monitorować rynek i korygować strukturę wynagrodzeń.

- Specjaliści pracujący w organizacji od lat powinni zostać docenieni odpowiednim wynagrodzeniem, ale sprawiedliwsze wydaje się różnicowanie wysokości podwyżek w oparciu o wyniki pracowników. Pracodawcy mogą zaoferować poza płacą zasadniczą dodatki za przepracowane lata (wzmacnia to lojalność) lub dodatki rekrutacyjne (jednorazowe wynagrodzenie po podpisaniu umowy o pracę), nagrody jednorazowe oraz świadczenia pozafinansowe. Te ostatnie niedawno stały się bardzo popularne i są wyznacznikiem pewnego prestiżu - wymienia wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Szefowie powinni wziąć sobie do serca te rady. Jak podkreśla bowiem prof. Sulich, na ten moment nie jest możliwe uniknięcie kompresji i inwersji płac, ponieważ rynek pracy staje się rynkiem pracownika.

Zaznacza on również, że problem pogłębiają zmiany demograficzne – na emeryturę przechodzą kolejne grupy wykwalifikowanych cennych pracowników, z których tylko promil chce kontynuować zatrudnienie. Natomiast osoby młode swoje pierwsze kroki kierują na zachodnie rynki pracy (popularny gap year), a powracając do kraju, nie chcą rezygnować z już osiągniętego standardu życia.

- Jeśli ktoś, kto zaczyna pracę, oczekuje wynagrodzenia na poziomie specjalistów z doświadczeniem, to jest to decyzja pracodawcy, czy chce mu tyle zapłacić. Może ma on/ona kompetencje, by tyle zarabiać. Wniesie do firmy wiedzę i pożądane umiejętności. A może to sygnał dla szefów, że warto zrobić przegląd płac? Sprawdzić, czy nie trzeba jednak docenić finansowo swoich ludzi, by wyprzedzić ewentualne rezygnacje (wszyscy wiemy, że widmo great resignation krąży po świecie) i za 2-3 miesiące nie prowadzić kolejnej rekrutacji? Zachęcam firmy do autorefleksji w obszarze wynagrodzeń i przeglądu listy płac - podsumowuje Rafał Glogier-Osiński.