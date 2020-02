Mały ZUS Plus nie dla wszystkich

Mały ZUS Plus w swoim założeniu ma pozwolić zaoszczędzić mikroprzedsiębiorcom nawet kilkaset złotych miesięcznie. Jednak aby z niej skorzystać, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszym z nich jest kryterium przychodowe - nie można przekroczyć 120 tys. zł rocznie. Drugim jest staż - trzeba prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Z Małego ZUS Plus wykluczone są między innymi osoby, które w poprzednim roku prowadziły działalność jako: twórca, artysta czy osoba wykonująca wolny zawód.

Wolni strzelcy stanowią dość sporą i różnorodną grupę zawodową. Najprościej mówiąc są to osoby, które pracują nad różnymi projektami z wieloma firmami. Wśród nich znajdują się: graficy, dziennikarze, copywriterzy, programiści, fotografowie, tłumacze, webmasterzy, specjaliści ds. social mediów, SEO, SEM.

- Od 1 lutego mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność freelancerską nie skorzystają z preferencyjnej formy opłaty składek, a szkoda. Z naszych obserwacji wynika, że mikroprzedsiębiorcy, w tym także przedstawiciele wolnych zawodów, są najbardziej wrażliwi na zjawisko zatorów. Freelancerzy rzadko otrzymują zaliczki czy zapłatę w gotówce, a coraz częściej otrzymują płatność z dołu oraz, jak pozostali przedsiębiorcy, muszą upominać się o wypłatę. Minusem ich działalności jest brak gwarancji comiesięcznych wpływów i nierzetelność kontrahentów, którzy wydłużają terminy płatności za wykonane zlecenia - komentuje Dariusz Szkaradek, prezes firmy faktoringowej NFG.

Działalność freelancerska (gig economy) jako forma pracy przybiera na skali w Polsce i na świecie od przełomu wieków, gdy okazało się, że internet jest świetną przestrzenią do poszukiwania pracowników i zlecania zadań. Według raportu PARP, w Polsce jest 326 tysięcy gig workerów, a według Useme.eu - największego portalu dedykowanego freelancerom - jest ich już blisko pół miliona. Ponad połowa wolnych strzelców (54,2 proc.) ma trudności z otrzymywaniem terminowych zapłat za swoją pracę.

Przeczytaj: Od zlecenia do zlecenia. Gig economy przybiera na sile

Według ekspertów PARP, obecnie 85 proc. wolnych strzelców traktuje swoją pracę jako zajęcie dodatkowe.

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!