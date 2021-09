Luka płacowa istnieje, bo kobiety na nią pozwalają

Gender pay gap istnieje, bo kobiety same pozwalają na to, by płacono im mniej. Musimy to zmienić – tak o problemie luki płacowej mówi Dorota Natalia Haller, CMO Huawei Consumer Business Group.

Z danych GUS wynika, że luka płacowa w Polsce wynosi 20 proc. (Fot. Shutterstock)

W Polskim Ładzie znalazł się m.in. zapis obligujący duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika podały informację o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

Według Sylwii Bilskiej, general managera Edenred Polska, zapis ten ma "służyć nie tylko wzmocnieniu wynagrodzeń Polek, ale też zabezpieczeniu kobiet na dalszą część życia, bo dziś ich emerytury są dużo niższe niż mężczyzn".

Z danych GUS wynika, że luka płacowa w Polsce wynosi 20 proc. O tyle wyższe wynagrodzenie za wykonywanie tych samych obowiązków zawodowych otrzymują mężczyźni.

- Kiedy jest się pracownikiem firmy, zazwyczaj nie wie się o tym, ile zarabiają koledzy z firmy, natomiast kiedy zostaje się szefem, zaczyna się to dostrzegać. Dla mnie moment, kiedy zaczęłam zatrudniać pracowników, stał się w tej kwestii przełomowy. Zobaczyłam wtedy, jak różne oczekiwania mają kobiety i mężczyźni – mówi Dorota Natalia Haller, CMO Huawei Consumer Business Group.

Jak dodaje, kobiety mają dużo niższą samoocenę niż mężczyźni. Kiedy analizując ogłoszenie o pracę widzą, że spełniają 8 na 10 wymagań, to nie startują w rekrutacji. Natomiast panowie składają CV, bo uważają, że nawet mając większe braki, podszkolą się.

- Gender pay gap istnieje, bo kobiety same pozwalają na to, by płacono im mniej. Musimy to zmienić - podkreśla.

W kontekście walki z luką płacową warto przypomnieć, że w Polskim Ładzie znalazł się m.in. zapis obligujący duże firmy do tego, aby na żądanie pracownika podały informację o przeciętnych zarobkach osób płci przeciwnej wykonujących takie same lub podobne obowiązki.

- To bardzo ważna zmiana, bowiem ma służyć nie tylko wzmocnieniu wynagrodzeń Polek, ale też zabezpieczeniu kobiet na dalszą część życia, bo dziś ich emerytury są dużo niższe, niż mężczyzn. To niezmiernie ważne, luka płacowa jest niczym innym jak dyskryminacją i jednym z największych problemów do rozwiązania – uważa z kolei Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska.

Przypomina również, że zapisy, jakie znalazły się w Polskim Ładzie, to element przepisów, jakie znalazły się w unijnej dyrektywie w sprawie wzmocnienia stosowania zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości za pośrednictwem mechanizmów przejrzystości wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Znalazły się tam zapisy mówiące m.in. o tym, że kandydat do pracy już przed rozmową kwalifikacyjną pozna wysokość wynagrodzenia na stanowisku, o które się stara (np. w ogłoszeniu o wakacie). Zatrudnieni mają też zyskać możliwość zwrócenia się do pracodawcy o informacje dotyczące ich indywidualnego poziomu wynagrodzenia oraz średniego poziomu wynagrodzenia, w podziale na płeć, w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. *Materiał powstał podczas debaty "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości" zorganizowanej w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

